31°
Spor
İlkay Gündoğan İstanbul'a geliyor! Manchester City'den transfere onay çıktı

Bu yaz transfer döneminde rekor bedellerle birçok oyuncuyu katan Galatasaray, sıradaki hedefini Manchester City forması giyen İlkay Gündoğan olarak belirledi. Uzun süredir transfer gündeminde olan Türk asıllı Alman orta saha oyuncusuna İngiliz devinden ayrılık için onay çıktı. Yıldız oyuncu, sözleşme görüşmelerini ilerletmek için bugün İstanbul'a geliyor. İşte detaylar...

İlkay Gündoğan İstanbul'a geliyor! Manchester City'den transfere onay çıktı
Kaleci problemini Uğurcan Çakır'la çözen , orta saha transferinde de mutlu sona çok yakın.

İlkay Gündoğan İstanbul'a geliyor! Manchester City'den transfere onay çıktı

ÜNLÜ GAZETECİ DUYURDU

Fabrizio Romano'nun haberine göre;, Galatasaray'la her konuda anlaşmaya varan Türk asıllı Alman orta saha oyuncusu ’a bugün İstanbul’a gitmesi için izin verdi.

https://x.com/FabrizioRomano/status/1962691580667576430

24 SAAT İÇİNDE BİTİYOR

Sağlık kontrollerinde herhangi bir pürüze rastlanmaması durumunda İlkay Gündoğan önümüzdeki 24 saat içinde Galatasaray'la 2 yıllık sözleşme imzalayacak. Sarı-kırmızılılar, İlkay Gündoğan'ı kadrosuna yetiştirmeyi hedefliyor.

İlkay Gündoğan İstanbul'a geliyor! Manchester City'den transfere onay çıktı
KARİYER İSTATİSTİKLERİ

Kariyerinde Nürnberg, Borussia Dortmund, Barcelona ve Manchester City formaları giyen İlkay Gündoğan kulüp düzeyinde çıktığı 619 resmi maçta 93 gol atıp 85 de asist üretti. Almanya Milli Takımı formasını da 82 kez sırtına geçiren İlkay, 19 gol - 9 asistlik performans sergiledi.

İlkay Gündoğan İstanbul'a geliyor! Manchester City'den transfere onay çıktı

YILIN FUTBOLCUSU SEÇİLMİŞTİ

İlkay Gündoğan futbolculuk yaşantısı boyunca 1 Şampiyonlar Ligi, 5 Premier Lig, 1 Bundesliga, 2 İngiltere Kupası, 1 Almanya Kupası, 2 Almanya Süper Kupası, 2 İngiltere Süper Kupası ve 4 İngiltere Lig Kupası yaşadı. 35 yaşındaki tecrübeli orta saha oyuncusu, 2023 yılında İngiltere'de yılın futbolcusu seçilmişti.

İlkay Gündoğan İstanbul'a geliyor! Manchester City'den transfere onay çıktı
