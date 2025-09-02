Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
31°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Serhat Yıldız

Fenerbahçe'den Cengiz Ünder için sürpriz karar! Süper Lig devine transferine onay verildi

Süper Lig'de transfer döneminin sonuna doğru gelinirken, takımlar son sürat transfer çalışmalarına devam ediyor. Birçok isim için transfer söylentileri devam ederken Fenerbahçe'nin yıldızı Cengiz Ünder için de çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı. Süper Lig devine transferine onay verilen milli oyuncu için anlaşma sağlandı. İşte o takım...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Fenerbahçe'den Cengiz Ünder için sürpriz karar! Süper Lig devine transferine onay verildi
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
02.09.2025
saat ikonu 12:31
|
GÜNCELLEME:
02.09.2025
saat ikonu 12:31

Ole Gunnar Solskjaer ile yolların ayrılmasının ardından takımı 'a emanet eden , yeni hocasıyla çıktığı ilk maçında deplasmanda 'a 2-0 mağlup olmuştu. Siyah-Beyazlılar, döneminin bitmesine sayılı günler kala kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını hızlandırdı.

Fenerbahçe'den Cengiz Ünder için sürpriz karar! Süper Lig devine transferine onay verildi

YENİDEN CENGİZ

Beşiktaş yönetimi, 'de bir türlü bekleneni veremeyen ve formayı unutan yıldız oyuncu Cengiz Ünder'i yeniden gündemine aldı.

Fenerbahçe'den Cengiz Ünder için sürpriz karar! Süper Lig devine transferine onay verildi

ANLAŞMA SAĞLANDI

Sergen Yalçın'ın çok istediği 27 yaşındaki milli futbolcuyu kiralamak için Fenerbahçe ile görüşmelere başlayan Beşiktaş yönetimi, Cengiz Ünder ile anlaşma sağladı.

Fenerbahçe'den Cengiz Ünder için sürpriz karar! Süper Lig devine transferine onay verildi

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Hakan Çalhanoğlu Galatasaray'a gelecek mi? Transferde son dakika gelişmeleri

İPTAL OLMUŞTU

Geçtiğimiz haftalarda Cengiz Ünder’in Beşiktaş’a transferi, maddi nedenler ve taraftarların sosyal medyadaki tepkisi nedeniyle son anda iptal edilmişti.

Fenerbahçe'den Cengiz Ünder için sürpriz karar! Süper Lig devine transferine onay verildi
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Uğurcan Çakır en pahalı transferler listesine girdi! İşte rekor bedelle gelen isimler
ETİKETLER
#transfer
#beşiktaş
#Alanyaspor
#sergen yalçın
#cengiz under
#Fenerbahçe
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.