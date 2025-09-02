Menü Kapat
Uğurcan Çakır en pahalı transferler listesine girdi! İşte rekor bedelle gelen isimler

Geçen sezon sonu Fernando Muslera'nın Galatasaray'dan ayrılığı sonrası uzun süredir gündemi meşgul eden kaleci transferi, Uğurcan Çakır'la anlaşılmasının ardından son buldu. 29 yaşındaki milli kaleci, sarı-kırmızılılara imza atmasıyla birlikte Türk futbol tarihine geçen isimlerden biri oldu. Rekor bedelle sarı-kırmızılı ekibe katılan milli eldiven, en pahalı isimlerin olduğu listeye girmiş oldu. İşte o liste...

Uğurcan Çakır en pahalı transferler listesine girdi! İşte rekor bedelle gelen isimler
Fernando Muslera'nın ayrılığı sonrası birçok isimle transferde görüşen , 'dan ederek bu açığı kapattı.

Uğurcan Çakır en pahalı transferler listesine girdi! İşte rekor bedelle gelen isimler

REKOR BONSERVİS ÖDENDİ

Sarı-kırmızılılar 29 yaşındaki file bekçisi için bordo-mavililere 33+3 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek. Bu transferin tamamlanmasıyla birlikte milli eldiven, adını en pahalı transferler listesine üst sıralardan yazdırdı.

Uğurcan Çakır en pahalı transferler listesine girdi! İşte rekor bedelle gelen isimler

İŞTE SÜPER LİG'E TRANSFER OLAN EN PAHALI FUTBOLCULAR:

MOUSSA SOW

Lille > Fenerbahçe - 10 milyon Euro

Uğurcan Çakır en pahalı transferler listesine girdi! İşte rekor bedelle gelen isimler

RAUL MEIRELES

Chelsea > Fenerbahçe - 10 milyon Euro

Uğurcan Çakır en pahalı transferler listesine girdi! İşte rekor bedelle gelen isimler

YOUNES BELHANDA

Dinamo Kiev > Galatasaray - 10 milyon Euro

Uğurcan Çakır en pahalı transferler listesine girdi! İşte rekor bedelle gelen isimler

ERNEST MUÇİ

Legia Varşova > Beşiktaş - 10 milyon Euro

Uğurcan Çakır en pahalı transferler listesine girdi! İşte rekor bedelle gelen isimler

MAURO ICARDI

PSG > Galatasaray - 10 milyon Euro

Uğurcan Çakır en pahalı transferler listesine girdi! İşte rekor bedelle gelen isimler

AL MUSRATI

Braga > Beşiktaş - 11 milyon Euro

Uğurcan Çakır en pahalı transferler listesine girdi! İşte rekor bedelle gelen isimler

DIEGO CARLOS

Aston Villa > Fenerbahçe - 11.47 milyon Euro

Uğurcan Çakır en pahalı transferler listesine girdi! İşte rekor bedelle gelen isimler

SOFYAN AMRABAT

Fiorentina > Fenerbahçe - 12 milyon Euro

Uğurcan Çakır en pahalı transferler listesine girdi! İşte rekor bedelle gelen isimler

BRUMA

Sporting > Galatasaray - 13 milyon Euro

Uğurcan Çakır en pahalı transferler listesine girdi! İşte rekor bedelle gelen isimler

EMMANUEL EMENIKE

Spartak Moskova > Fenerbahçe - 13 milyon Euro

Uğurcan Çakır en pahalı transferler listesine girdi! İşte rekor bedelle gelen isimler

MBAYE DIAGNE

Kasımpaşa > Galatasaray - 13 milyon Euro

Uğurcan Çakır en pahalı transferler listesine girdi! İşte rekor bedelle gelen isimler

DANIEL GUIZA

Mallorca > Fenerbahçe - 14 milyon Euro

Uğurcan Çakır en pahalı transferler listesine girdi! İşte rekor bedelle gelen isimler

NICOLO ZANIOLO

Roma > Galatasaray - 15 milyon Euro

Uğurcan Çakır en pahalı transferler listesine girdi! İşte rekor bedelle gelen isimler

CENGİZ ÜNDER

Marsilya > Fenerbahçe - 15 milyon Euro

Uğurcan Çakır en pahalı transferler listesine girdi! İşte rekor bedelle gelen isimler

JARDEL

Porto > Galatasaray - 17.05 milyon Euro

Uğurcan Çakır en pahalı transferler listesine girdi! İşte rekor bedelle gelen isimler

GABRIEL SARA

Norwich City > Galatasaray - 18 milyon Euro

Uğurcan Çakır en pahalı transferler listesine girdi! İşte rekor bedelle gelen isimler

DORGELES NENE

Salzburg > Fenerbahçe - 18 milyon Euro

Uğurcan Çakır en pahalı transferler listesine girdi! İşte rekor bedelle gelen isimler

YOUSSEF EN-NESYRI

Sevilla > Fenerbahçe - 19.5 milyon Euro

Uğurcan Çakır en pahalı transferler listesine girdi! İşte rekor bedelle gelen isimler

KEREM AKTÜRKOĞLU

Benfica > Fenerbahçe - 22.5 milyon Euro

Uğurcan Çakır en pahalı transferler listesine girdi! İşte rekor bedelle gelen isimler

ORKUN KÖKÇÜ

Benfica > Beşiktaş - 25 milyon Euro

Uğurcan Çakır en pahalı transferler listesine girdi! İşte rekor bedelle gelen isimler

WILFRIED SINGO

Monaco > Galatasaray - 30.7 milyon Euro

Uğurcan Çakır en pahalı transferler listesine girdi! İşte rekor bedelle gelen isimler

UĞURCAN ÇAKIR

Trabzonspor > Galatasaray - 33 milyon Euro

Uğurcan Çakır en pahalı transferler listesine girdi! İşte rekor bedelle gelen isimler

VICTOR OSIMHEN

Napoli > Galatasaray - 75 milyon Euro

Uğurcan Çakır en pahalı transferler listesine girdi! İşte rekor bedelle gelen isimler

