Uğurcan Çakır en pahalı transferler listesine girdi! İşte rekor bedelle gelen isimler

Fernando Muslera'nın ayrılığı sonrası birçok isimle transferde görüşen Galatasaray, Trabzonspor'dan Uğurcan Çakır'ı transfer ederek bu açığı kapattı.
Sarı-kırmızılılar 29 yaşındaki file bekçisi için bordo-mavililere 33+3 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek. Bu transferin tamamlanmasıyla birlikte milli eldiven, adını en pahalı transferler listesine üst sıralardan yazdırdı.
Lille > Fenerbahçe - 10 milyon Euro
Chelsea > Fenerbahçe - 10 milyon Euro
Dinamo Kiev > Galatasaray - 10 milyon Euro
Legia Varşova > Beşiktaş - 10 milyon Euro
PSG > Galatasaray - 10 milyon Euro
Braga > Beşiktaş - 11 milyon Euro
Aston Villa > Fenerbahçe - 11.47 milyon Euro
Fiorentina > Fenerbahçe - 12 milyon Euro
Sporting > Galatasaray - 13 milyon Euro
Spartak Moskova > Fenerbahçe - 13 milyon Euro
Kasımpaşa > Galatasaray - 13 milyon Euro
Mallorca > Fenerbahçe - 14 milyon Euro
Roma > Galatasaray - 15 milyon Euro
Marsilya > Fenerbahçe - 15 milyon Euro
Porto > Galatasaray - 17.05 milyon Euro
Norwich City > Galatasaray - 18 milyon Euro
Salzburg > Fenerbahçe - 18 milyon Euro
Sevilla > Fenerbahçe - 19.5 milyon Euro
Benfica > Fenerbahçe - 22.5 milyon Euro
Benfica > Beşiktaş - 25 milyon Euro
Monaco > Galatasaray - 30.7 milyon Euro
Trabzonspor > Galatasaray - 33 milyon Euro
Napoli > Galatasaray - 75 milyon Euro