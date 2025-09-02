Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
31°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Sumru Tarhan

Süper Lig'de en pahalı transferler listesi 2025-26! Oyuncuların bonservis bedelleri

Süper Lig'de en pahalı transferler listesinin ilk sırasında Osimhen yer alırken ikinci sırada Trabzonspor'un eski kalecisi Uğurcan Çakır yer aldı. Ardından Singo yer alırken listenin 4. sırasında tanıdık bir isim yer alıyor. Süper Lig'de transfer sezonunda en pahalı transferler listesinde dengeler değişti.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Süper Lig'de en pahalı transferler listesi 2025-26! Oyuncuların bonservis bedelleri
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
02.09.2025
saat ikonu 10:20
|
GÜNCELLEME:
02.09.2025
saat ikonu 10:20

Süper Lig'de transfer sezonunda takımlar arasında kıyasıya mücadele devam etti. Victor transferi ile Uğurcan Çakır transferi ses getirirken , Orkun Kökçü ile transfer sezonuna damga vurdu. Süper Lig'de en pahalı bonservisi olan oyuncular listesini sizler için derledik.

SÜPER LİG'DE EN PAHALI TRANSFERLER, OYUNCULAR LİSTESİ 2025-2026

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk yarışı sürerken de dikkat çekmeye devam ediyor. Ligde dün gece yaşanan büyük transferler taraftarı heyecanlandırırken Süper Lig'de en pahalı transferler listesi de değişti. 2025-2026 sezonunun en pahalı oyuncular listesi şöyle:

Victor Osimhen – 25/26 – – 75.00 mil. €

Uğurcan Çakır – 25/26 – Galatasaray – 33.00 mil. €

Wilfried Singo – 25/26 – Galatasaray – 30.77 mil. €

Kerem Aktürkoğlu – 25/26 – Fenerbahçe – 22.50 mil. €

Süper Lig'de en pahalı transferler listesi 2025-26! Oyuncuların bonservis bedelleri

Yusuf Akçiçek – 25/26 – Al-Hilal – 22.00 mil. €

Gedson Fernandes – 25/26 – Spartak Moskova – 20.78 mil. €

Rômulo – 25/26 – RB Leipzig – 20.00 mil. €

Dorgeles Nene – 25/26 – Fenerbahçe – 18.00 mil. €

Sofyan Amrabat – 25/26 – Fenerbahçe – 12.00 mil. €

Krzysztof Piatek – 25/26 – Al-Duhail SC – 10.00 mil. €

Wilfred Ndidi – 25/26 – Beşiktaş – 8.00 mil. €

Archie Brown – 25/26 – Fenerbahçe – 8.00 mil. €

Ismail Jakobs – 25/26 – Galatasaray – 8.00 mil. €

Süper Lig'de en pahalı transferler listesi 2025-26! Oyuncuların bonservis bedelleri

Marco Asensio – 25/26 – Fenerbahçe – 7.50 mil. €

Abbosbek Fayzullaev – 25/26 – Başakşehir – 7.50 mil. €

Przemyslaw Frankowski – 25/26 – Galatasaray – 7.00 mil. €

Yasin Özcan – 25/26 – Aston Villa U21 – 7.00 mil. €

Pedro Malheiro – 25/26 – Al-Wasl – 6.13 mil. €

Milan Škriniar – 25/26 – Fenerbahçe – 6.00 mil. €

Taylan Bulut – 25/26 – Beşiktaş – 6.00 mil. €

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Avrupa liglerinde transfer dönemleri kapanıyor, Süper Lig’de son gün ne zaman?
ETİKETLER
#galatasaray
#beşiktaş
#osimhen
#Transferler
#Süperlig
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.