Süper Lig'de en pahalı transferler listesi 2025-26! Oyuncuların bonservis bedelleri

Süper Lig'de transfer sezonunda takımlar arasında kıyasıya mücadele devam etti. Victor Osimhen transferi ile Uğurcan Çakır transferi ses getirirken Beşiktaş, Orkun Kökçü ile transfer sezonuna damga vurdu. Süper Lig'de en pahalı bonservisi olan oyuncular listesini sizler için derledik.

SÜPER LİG'DE EN PAHALI TRANSFERLER, OYUNCULAR LİSTESİ 2025-2026

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk yarışı sürerken transferler de dikkat çekmeye devam ediyor. Ligde dün gece yaşanan büyük transferler taraftarı heyecanlandırırken Süper Lig'de en pahalı transferler listesi de değişti. 2025-2026 sezonunun en pahalı oyuncular listesi şöyle:

Victor Osimhen – 25/26 – Galatasaray – 75.00 mil. €

Uğurcan Çakır – 25/26 – Galatasaray – 33.00 mil. €

Wilfried Singo – 25/26 – Galatasaray – 30.77 mil. €

Kerem Aktürkoğlu – 25/26 – Fenerbahçe – 22.50 mil. €

Yusuf Akçiçek – 25/26 – Al-Hilal – 22.00 mil. €

Gedson Fernandes – 25/26 – Spartak Moskova – 20.78 mil. €

Rômulo – 25/26 – RB Leipzig – 20.00 mil. €

Dorgeles Nene – 25/26 – Fenerbahçe – 18.00 mil. €

Sofyan Amrabat – 25/26 – Fenerbahçe – 12.00 mil. €

Krzysztof Piatek – 25/26 – Al-Duhail SC – 10.00 mil. €

Wilfred Ndidi – 25/26 – Beşiktaş – 8.00 mil. €

Archie Brown – 25/26 – Fenerbahçe – 8.00 mil. €

Ismail Jakobs – 25/26 – Galatasaray – 8.00 mil. €

Marco Asensio – 25/26 – Fenerbahçe – 7.50 mil. €

Abbosbek Fayzullaev – 25/26 – Başakşehir – 7.50 mil. €

Przemyslaw Frankowski – 25/26 – Galatasaray – 7.00 mil. €

Yasin Özcan – 25/26 – Aston Villa U21 – 7.00 mil. €

Pedro Malheiro – 25/26 – Al-Wasl – 6.13 mil. €

Milan Škriniar – 25/26 – Fenerbahçe – 6.00 mil. €

Taylan Bulut – 25/26 – Beşiktaş – 6.00 mil. €