İngiltere’de transfer dönemi ne zaman kapanacak? Avrupa’da son saatler

Süper Lig'de yeni sezona şampiyonluk hedefleriyle başlayan Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş, yaz dönemi transfer sürecinde çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor.

3 büyük kulübün yeni dönemde birçok oyuncuyla anlaşmasının ardından gözler artık transfer periyodunun biteceği tarihe çevrildi.

La Liga’da transfer süreci 1 Temmuz Salı günü başlamıştı. Sezon, 1 Eylül Pazartesi günü TSİ 22.59’da tamamlanacak.

Serie A’nın ana transfer dönemi 1 Temmuz Salı günü açılmıştı. 1 Eylül Pazartesi günü TSİ 19.00’da bitmesi öngörülüyor.

Bundesliga’da transfer sezonu 1 Temmuz Salı günü başlamıştı. 1 Eylül Pazartesi günü TSİ 19.00’a kadar transfer listelerinin teslim edilmesi şart.

Premier Lig’de transfer süreci 1 Eylül Pazartesi günü, önceki sezonlara oranla dört saat erken, TSİ 19.00’da kapanacak.

SÜPER LİG'DE TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN SONA ERECEK?

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından açıklanan takvime göre, 2025-2026 sezonu yaz transfer dönemi 12 Eylül 2025 Cuma günü saat 23.50'de bitecek.

Bu tarihe kadar Süper Lig ekipleri hem yerli hem de yabancı futbolcularla sözleşme imzalayabilecek.