Avatar
Editor
 | Erdem Avsar

İngiltere’de transfer dönemi ne zaman kapanacak? Avrupa’da son saatler

Taraftarların merak ettiği en önemli soruların başında Transfer dönemi ne zaman bitiyor? geliyor.

İngiltere’de transfer dönemi ne zaman kapanacak? Avrupa’da son saatler
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
01.09.2025
saat ikonu 23:01
|
GÜNCELLEME:
01.09.2025
saat ikonu 23:01

'de yeni sezona şampiyonluk hedefleriyle başlayan , ve , yaz dönemi transfer sürecinde çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor.

3 büyük kulübün yeni dönemde birçok oyuncuyla anlaşmasının ardından gözler artık transfer periyodunun biteceği tarihe çevrildi.

’da transfer süreci 1 Temmuz Salı günü başlamıştı. Sezon, 1 Eylül Pazartesi günü TSİ 22.59’da tamamlanacak.

Serie A’nın ana 1 Temmuz Salı günü açılmıştı. 1 Eylül Pazartesi günü TSİ 19.00’da bitmesi öngörülüyor.

Bundesliga’da transfer sezonu 1 Temmuz Salı günü başlamıştı. 1 Eylül Pazartesi günü TSİ 19.00’a kadar transfer listelerinin teslim edilmesi şart.

Premier Lig’de transfer süreci 1 Eylül Pazartesi günü, önceki sezonlara oranla dört saat erken, TSİ 19.00’da kapanacak.

İngiltere’de transfer dönemi ne zaman kapanacak? Avrupa’da son saatler

SÜPER LİG'DE TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN SONA ERECEK?

Türkiye Federasyonu (TFF) tarafından açıklanan takvime göre, 2025-2026 sezonu yaz transfer dönemi 12 Eylül 2025 Cuma günü saat 23.50'de bitecek.

Bu tarihe kadar Süper Lig ekipleri hem yerli hem de yabancı futbolcularla sözleşme imzalayabilecek.

Sıkça Sorulan Sorular

Süper Lig transfer dönemi hangi gün kapanıyor?
Türkiye Futbol Federasyonu takvimine göre, Süper Lig’de yaz transfer dönemi 12 Eylül 2025 Cuma günü saat 23.50’de sona erecek. Bu tarihe kadar takımlar yerli ve yabancı transferlerini resmileştirebilecek.
ETİKETLER
#Futbol
#galatasaray
#beşiktaş
#süper lig
#la liga
#transfer dönemi
#Fenerbahçe
#Aktüel
