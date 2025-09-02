Fenerbahçe, yeni transferi resmen açıkladı! KAP bildirimi geldi

Fenerbahçe, kaleci Ederson transferini Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na bildirdi. Sarı-lacivertli ekipten, KAP'a yapılan ilek açıklamada, "Profesyonel futbolcu Ederson Santana de Moraes'in transferi konusunda, Futbolcu ve Kulübü Manchester City FC ile görüşmelere başlanmıştır." ifadelerine yer verildi.

İŞTE ALACAĞI ÜCRET

Peşi sıra gelen ikinci açıklamada ise "Profesyonel futbolcu Ederson Santana de Moraes'in transferi konusunda kulübü Manchester City FC ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır. Futbolcuya 2025-2026 sezonundan itibaren her sezon için net 11.000.000 euro (Yaklaşık 529 milyon lira) ödenecektir" ifadelerine yer verildi

ONUN DA BENFICA GEÇMİŞİ VAR

Manchester City'e 2017'de Benfica'dan 40 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olan 32 yaşındaki Ederson, Premier Lig deviyle çıktığı 372 maçta 311 gol yedi ve 168 maçta kalesini gole kapattı. Fenerbahçe'de Ederson'un yanı sıra, Talisca, Fred, Kerem Aktürkoğlu ve Real Betis'e kiralanan Amrabat da kariyerlerinin bir dönemini Portekiz ekibi Benfica'da geçirmişti.