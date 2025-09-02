Menü Kapat
31°
Fenerbahçe, yeni transferi resmen açıkladı! KAP bildirimi geldi

Fenerbahçe, kaleci Ederson transferi için Manchester City ve oyuncunun kendisiyle anlaşmaya varıldığını KAP'a bildirdi.

Fenerbahçe, yeni transferi resmen açıkladı! KAP bildirimi geldi
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
02.09.2025
saat ikonu 10:03
|
GÜNCELLEME:
02.09.2025
saat ikonu 10:15

, kaleci transferini Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na bildirdi. Sarı-lacivertli ekipten, 'a yapılan ilek açıklamada, "Profesyonel futbolcu Ederson Santana de Moraes'in transferi konusunda, Futbolcu ve Kulübü FC ile görüşmelere başlanmıştır." ifadelerine yer verildi.

İŞTE ALACAĞI ÜCRET

Peşi sıra gelen ikinci açıklamada ise "Profesyonel futbolcu Ederson Santana de Moraes'in transferi konusunda kulübü Manchester City FC ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır. Futbolcuya 2025-2026 sezonundan itibaren her sezon için net 11.000.000 euro (Yaklaşık 529 milyon lira) ödenecektir" ifadelerine yer verildi

ONUN DA BENFICA GEÇMİŞİ VAR

Manchester City'e 2017'de Benfica'dan 40 milyon euro bonservis bedeliyle olan 32 yaşındaki Ederson, Premier Lig deviyle çıktığı 372 maçta 311 gol yedi ve 168 maçta kalesini gole kapattı. Fenerbahçe'de Ederson'un yanı sıra, Talisca, Fred, Kerem Aktürkoğlu ve Real Betis'e kiralanan Amrabat da kariyerlerinin bir dönemini Portekiz ekibi Benfica'da geçirmişti.

#manchester city
#transfer
#Fenerbahçe
#Ederson
#Futbol
