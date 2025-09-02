Hakan Çalhanoğlu Galatasaray'a gelecek mi? Transferde son dakika gelişmeleri

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde kadro bildiriminin yapılmasına sayılı saatler kala Galatasaray'da kritik dakikalar yaşanıyor. Sarı-kırmızılılar, Ederson'un Fenerbahçe'ye transfer olmasının ardından Trabzonspor ile Uğurcan Çakır konusunda anlaştı.

Rekor bonservis bedeli ödeyen Galatasaray, şimdi ise bir diğer milli futbolcuyu renklerine bağlamaya çalışıyor. İtalya Serie A takımlarından t forma giyen Hakan Çalhanoğlu'nu Galatasaray kadrosuna katmaya çalışıyor.

Taraftarlar tarafından Hakan Çalhanoğlu'nun Galatasaray'a gelip gelmeyeceği ise merak ediliyor.

HAKAN ÇALHANOĞLU GALATASARAY'A GELECEK Mİ?

Hakan Çalhanoğlu'nun Galatasaray'a transfer olma durumu belirsizliğini koruyor. Sarı-kırmızılı yönetim milli futbolcuyu kadrosuna katmak için Inter ile görüşmelerini sürdürüyor.

Ancak Inter'in transfere sıcak bakmadığı belirtiliyor. Inter Başkanı Giuseppe Marotta geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada "Transfer piyasasında başka bir şey olmayacak. Güçlü takımlar gibi biz de omurgamızı sağlamlaştırdık" ifadelerini kullanmıştı.

Hakan Çalhanoğlu'nun transferi konusunda yeni bir gelişme olursa haberimizi güncelleyeceğiz.

HAKAN ÇALHANOĞLU BONSERVİSİ NE KADAR, İSTATİSTİKLERİ?

Hakan Çalhanoğlu geçtiğimiz sezon Inter formasıyla toplam 47 maça çıktı. Bu karşılaşmalarda 3 bin 81 dakika süre alan milli futbolcu 11 gol, 8 asistlik katkı yaptı. Sezon boyunca ise sadece 9 sarı kart gördü.

Transfermarkt'ın 17 Haziran 2025 tarihinde güncellenen verilerine göre Hakan Çalhanoğlu'nun 30 milyon Euro bonservis değeri bulunuyor.