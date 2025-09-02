Menü Kapat
31°
Spor
Avatar
Editor
 Serhat Yıldız

Fenerbahçe'nin yeni hocası belli oluyor! O isimle anlaşma sağlandı

Yeni sezona Jose Mourinho önderliğinde başlayan ve geçtiğimiz günlerde deneyimli teknik adamın sözleşmesini fesheden Süper Lig devi Fenerbahçe'de takımın yeni teknik direktörünün kim olacağı büyük merak konusu haline geldi. Birçok ismin konuşulduğu Sarı-lacivertlilerde sürpriz isimle anlaşma sağlandı. İşte o isim...

Fenerbahçe'nin yeni hocası belli oluyor! O isimle anlaşma sağlandı
yaz döneminin bitimi için geri sayım başlarken, bombaları üst üste patlattı. Kerem Aktürkoğlu, Asensio ve kaleci Ederson'u kadrosuna katan sarı-lacivertli yönetim, yaptığı takviyelerle taraftarlarına bayram sevinci yaşattı.

Fenerbahçe'nin yeni hocası belli oluyor! O isimle anlaşma sağlandı

YENİ ADAYLARDAN BİRİ İSMAİL KARTAL

Ali Koç yönetimi Mourinho'nun gönderilmesinin ardından takımı emanet edeceği için arayışlarına hız verdi. Yerli hoca adayları arasında isminin öne çıktığı öğrenildi.

Fenerbahçe'nin yeni hocası belli oluyor! O isimle anlaşma sağlandı
GERİ DÖNÜŞ SİNYALİ VERDİ

Asbaşkan Hamdi Akın'la bir görüşme gerçekleştiren deneyimli teknik adamın yeniden yuvasına dönmek için istekli olduğu belirtildi. Son olarak İran Ligi ekiplerinden Persepolis'i çalıştıran 64 yaşındaki teknik adam sezonu üçüncü sırada noktalamıştı. Tecrübeli hoca daha önce 3 ayrı dönemde Fenerbahçe'de görev yapmıştı. İsmail Kartal'ın alternatifleri de belli oldu.

Fenerbahçe'nin yeni hocası belli oluyor! O isimle anlaşma sağlandı

BİRÇOK İSİM DAHA KONUŞULUYOR

Antalyaspor ve Borussia Dortmund'da görev yapan 'in yanı sıra Trabzonspor'u mutlu sona ulaştıran ve son dönemde adı çok sık geçen teknik direktör adayları arasında yer alıyor.

Fenerbahçe'nin yeni hocası belli oluyor! O isimle anlaşma sağlandı
