Fenerbahçe'nin yeni hocası belli oluyor! O isimle anlaşma sağlandı

Fenerbahçe yaz transfer döneminin bitimi için geri sayım başlarken, bombaları üst üste patlattı. Kerem Aktürkoğlu, Asensio ve kaleci Ederson'u kadrosuna katan sarı-lacivertli yönetim, yaptığı takviyelerle taraftarlarına bayram sevinci yaşattı.

YENİ ADAYLARDAN BİRİ İSMAİL KARTAL

Ali Koç yönetimi Mourinho'nun gönderilmesinin ardından takımı emanet edeceği teknik direktör için arayışlarına hız verdi. Yerli hoca adayları arasında İsmail Kartal isminin öne çıktığı öğrenildi.

GERİ DÖNÜŞ SİNYALİ VERDİ

Asbaşkan Hamdi Akın'la bir görüşme gerçekleştiren deneyimli teknik adamın yeniden yuvasına dönmek için istekli olduğu belirtildi. Son olarak İran Ligi ekiplerinden Persepolis'i çalıştıran 64 yaşındaki teknik adam sezonu üçüncü sırada noktalamıştı. Tecrübeli hoca daha önce 3 ayrı dönemde Fenerbahçe'de görev yapmıştı. İsmail Kartal'ın alternatifleri de belli oldu.

BİRÇOK İSİM DAHA KONUŞULUYOR

Antalyaspor ve Borussia Dortmund'da görev yapan Nuri Şahin'in yanı sıra Trabzonspor'u mutlu sona ulaştıran Abdullah Avcı ve son dönemde adı çok sık geçen Volkan Demirel teknik direktör adayları arasında yer alıyor.