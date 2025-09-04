Menü Kapat
28°
Spor
Trabzonspor'un yeni transferi Benjamin Bouchouari, Trabzon'a geldi!

Yeni sezon kadro planlaması kapsamında birçok ismi kadrosuna katan bordo-mavililer, yeni bir transfere daha imza atıyor. Trabzonspor, prensip anlaşmasına vardığı Fransız ekibi Saint-Etienne'de forma giyen 23 yaşındaki Faslı futbolcu Benjamin Bouchouari'yi sözleşme imzalatmak için Trabzon’a getirdi. İşte detaylar...

öncesi kadrosunu güçlendirme çalışmalarını sürdüren , prensip anlaşmasına vardığı Benjamin Bouchouari'nin sürecinde sona geldi. Dün İstanbul’a gelen ve burada sağlık kontrolünden geçen Faslı futbolcu, sabah saatlerinde Trabzon’a geldi.

Trabzonspor'un yeni transferi Benjamin Bouchouari, Trabzon'a geldi!

İLK AÇIKLAMALARI

Trabzon’a gelişinin ardından açıklamalarda bulunan Bouchouari, "Burada olduğum için çok mutluyum. Antrenmanlara başlayacağım ve yakın zamanda formuma kavuşacağım. Görüşmeler başladığında çok mutlu oldum ve pozitif sonuçlanması beni gururlandırdı. Türkiye’nin en büyük kulüplerinden birinden teklif almak çok önemliydi" dedi.

Trabzonspor'un yeni transferi Benjamin Bouchouari, Trabzon'a geldi!


"TARAFTARLARIMIZ BENİ ÇOK SEVECEK"

Oyun karakteriyle ilgili olarak ise 23 yaşındaki futbolcu, "Arka tarafa sarkan bir oyuncuyum, takım arkadaşlarım ve taraftarlar beni çok sevecek. Trendyol 'i takip ettiğim bir lig ve Trabzonspor'un nasıl oynadığını biliyorum, bu da adaptasyon sürecimde etkili olacak. Yeni sezonda 8 numaralı formayı giyeceğim" dedi. Benjamin Bouchouari daha sonra kendisini bekleyen araca binerek Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ne gitti.

Trabzonspor'un yeni transferi Benjamin Bouchouari, Trabzon'a geldi!
ETİKETLER
#Futbol
#transfer
#trabzonspor
#süper lig
#yeni sezon
#Benjamin Bouchouari
#Spor
