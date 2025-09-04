Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
28°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Serhat Yıldız

Fenerbahçe'ye talih kuşu! Real Madrid'den 2 yıldız isim geliyor

Yeni sezon kadro planlaması kapsamında transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, birçok mevkiiye takviye yaparken gözler orta saha transferine çevrildi. Diego Carlos, Yusuf Akçiçek ve Djiku'nun ayrılmasının ardından stoper takviyesi de gündemde. Sarı-lacivertli ekip şimdi de gözünü Real Madrid'in 2 yıldızına çevirmiş durumda. İşte Fenerbahçe'nin listesindeki o isimler...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Fenerbahçe'ye talih kuşu! Real Madrid'den 2 yıldız isim geliyor
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
04.09.2025
saat ikonu 10:58
|
GÜNCELLEME:
04.09.2025
saat ikonu 10:58

Bu sezonunda neredeyse her bölgeye takviye yapan , yeni hedefini 8 numara olarak belirledi. Orta sahaya Edson Alvarez takviyesi yapan sarı lacivertliler, özellikle Fred'i yedekleyebilecek bir ismin peşine düştü.

Fenerbahçe'ye talih kuşu! Real Madrid'den 2 yıldız isim geliyor

CEBALLOS BOMBASI

Fenerbahçe'nin bu doğrultuda Dani Ceballos'u gündemine aldığı öğrenildi. Marsilya'ya transferi gerçekleşmeyen yıldız orta saha için Fenerbahçe'nin kiralama teklifi sunduğu belirtildi.

Fenerbahçe'ye talih kuşu! Real Madrid'den 2 yıldız isim geliyor

STOPERE ALABA

Fenerbahçe transferin son günlerinde 'li yıldızın peşine düştü. DefansaCentral'de yer alan habere göre; Sarı-lacivertliler, Real Madrid forması giyen David Alaba ile ciddi şekilde ilgileniyor.

Fenerbahçe'ye talih kuşu! Real Madrid'den 2 yıldız isim geliyor
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Sergen Yalçın istedi yönetim harekete geçti! İşte Beşiktaş'ın yeni transferi

REAL MADRİD AYRILIĞA SICAK BAKIYOR

Haberde kulüplerin Avusturyalı yıldızın durumunu sorduğu kaydedildi. Haberin detaylarında Real Madrid Başkanı Florentino Perez'in yıldız oyuncuyla yolların ayrılmasına sıcak baktığı belirtildi.

Fenerbahçe'ye talih kuşu! Real Madrid'den 2 yıldız isim geliyor
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Fenerbahçe kadro değeri 2025! Son dakika FB transferleri sonrası değer dikkat çekti
ETİKETLER
#transfer
#real madrid
#Fenerbahçe
#Transfer Haberleri
#Dani Ceballos
#David Alaba
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.