Fenerbahçe'ye talih kuşu! Real Madrid'den 2 yıldız isim geliyor

Bu transfer sezonunda neredeyse her bölgeye takviye yapan Fenerbahçe, yeni hedefini 8 numara olarak belirledi. Orta sahaya Edson Alvarez takviyesi yapan sarı lacivertliler, özellikle Fred'i yedekleyebilecek bir ismin peşine düştü.

CEBALLOS BOMBASI

Fenerbahçe'nin bu doğrultuda Dani Ceballos'u gündemine aldığı öğrenildi. Marsilya'ya transferi gerçekleşmeyen yıldız orta saha için Fenerbahçe'nin kiralama teklifi sunduğu belirtildi.

STOPERE ALABA

Fenerbahçe transferin son günlerinde Real Madrid'li yıldızın peşine düştü. DefansaCentral'de yer alan habere göre; Sarı-lacivertliler, Real Madrid forması giyen David Alaba ile ciddi şekilde ilgileniyor.

REAL MADRİD AYRILIĞA SICAK BAKIYOR

Haberde kulüplerin Avusturyalı yıldızın durumunu sorduğu kaydedildi. Haberin detaylarında Real Madrid Başkanı Florentino Perez'in yıldız oyuncuyla yolların ayrılmasına sıcak baktığı belirtildi.