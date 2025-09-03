Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
32°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Sumru Tarhan

Fenerbahçe kadro değeri 2025! Son dakika FB transferleri sonrası değer dikkat çekti

Fenerbahçe güncel kadro değeri 2025 taraftarın gündeminde. Transfer sezonunda yapılan yeni transfer bombaları sonrasında FB kadro değeri ne kadar oldu merak edildi. Süper Lig'de bu dönem yıldız oyuncular kadrolara katıldı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Fenerbahçe kadro değeri 2025! Son dakika FB transferleri sonrası değer dikkat çekti
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
03.09.2025
saat ikonu 11:03
|
GÜNCELLEME:
03.09.2025
saat ikonu 11:03

'de heyecan devam ederken futbolseverler güncel kadro değerini de yakından takip etti. Son transfer haberlerinin ardından kadro değerlerinde de değişiklik yaşandı.

FENERBAHÇE KADRO DEĞERİ 2025

Transfermartk'ta yer alan bilgilere göre Fenerbahçe'nin güncel kadro değeri 315.63 milyon euro. Kadro genişliği 33 olurken yaş ortalaması 27 olan Fenerbahçe'de güncel transfer bilançosu -61.20 milyon euro oldu. Sarı lacivertli ekibin kadrosu ve bazı oyuncuların piyasa değeri şöyle:

20 milyon euro

İrfan Can Eğirbayat 2. 80 milyon euro

Tarık Çetin 325 bin euro

Milan Skriniar 15 milyon euro

Oosterwolde 13 milyon euro

Çağlar Söyüncü 7 milyon euro

Fenerbahçe kadro değeri 2025! Son dakika FB transferleri sonrası değer dikkat çekti

Mert Müldür 6 milyon euro

Edson Alvarez 25 milyon euro

Asenio 20 milyon euro

Talisca 10 milyon euro

Mert Hakan Yandaş 800 bin euro

Kerem Aktürkoğlu 24 milyon euro

FENERBAHÇE SON DAKİKA HABERLERİ VE TRANSFERLERİ

Fenerbahçe'nin yeni transferi Marco Asensio, Mallorca, Real Madrid, Espanyol, Aston Villa ve Paris Saint-Germain takımlarında forma giydi. Fenerbahçe'nin transfer görüşmelerinde bulunduğu Brezilyalı kaleci Ederson ise yeni transfer olarak gündeme geldi.

ETİKETLER
#süper lig
#trendyol süper lig
#Fenerbahçe
#Transfer Haberleri
#Ederson
#Kadro Değerleri
#Asensio
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.