Fenerbahçe kadro değeri 2025! Son dakika FB transferleri sonrası değer dikkat çekti

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ederken futbolseverler Fenerbahçe güncel kadro değerini de yakından takip etti. Son transfer haberlerinin ardından kadro değerlerinde de değişiklik yaşandı.

FENERBAHÇE KADRO DEĞERİ 2025

Transfermartk'ta yer alan bilgilere göre Fenerbahçe'nin güncel kadro değeri 315.63 milyon euro. Kadro genişliği 33 olurken yaş ortalaması 27 olan Fenerbahçe'de güncel transfer bilançosu -61.20 milyon euro oldu. Sarı lacivertli ekibin kadrosu ve bazı oyuncuların piyasa değeri şöyle:

Ederson 20 milyon euro

İrfan Can Eğirbayat 2. 80 milyon euro

Tarık Çetin 325 bin euro

Milan Skriniar 15 milyon euro

Oosterwolde 13 milyon euro

Çağlar Söyüncü 7 milyon euro

Mert Müldür 6 milyon euro

Edson Alvarez 25 milyon euro

Asenio 20 milyon euro

Talisca 10 milyon euro

Mert Hakan Yandaş 800 bin euro

Kerem Aktürkoğlu 24 milyon euro

FENERBAHÇE SON DAKİKA HABERLERİ VE TRANSFERLERİ

Fenerbahçe'nin yeni transferi Marco Asensio, Mallorca, Real Madrid, Espanyol, Aston Villa ve Paris Saint-Germain takımlarında forma giydi. Fenerbahçe'nin transfer görüşmelerinde bulunduğu Brezilyalı kaleci Ederson ise yeni transfer olarak gündeme geldi.