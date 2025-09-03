Fenerbahçe kadro değeri 2025! Son dakika FB transferleri sonrası değer dikkat çekti

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ederken futbolseverler Fenerbahçe güncel kadro değerini de yakından takip etti. Son transfer haberlerinin ardından kadro değerlerinde de değişiklik yaşandı.
Transfermartk'ta yer alan bilgilere göre Fenerbahçe'nin güncel kadro değeri 315.63 milyon euro. Kadro genişliği 33 olurken yaş ortalaması 27 olan Fenerbahçe'de güncel transfer bilançosu -61.20 milyon euro oldu. Sarı lacivertli ekibin kadrosu ve bazı oyuncuların piyasa değeri şöyle:
Ederson 20 milyon euro
İrfan Can Eğirbayat 2. 80 milyon euro
Tarık Çetin 325 bin euro
Milan Skriniar 15 milyon euro
Oosterwolde 13 milyon euro
Çağlar Söyüncü 7 milyon euro
Mert Müldür 6 milyon euro
Edson Alvarez 25 milyon euro
Asenio 20 milyon euro
Talisca 10 milyon euro
Mert Hakan Yandaş 800 bin euro
Kerem Aktürkoğlu 24 milyon euro
Fenerbahçe'nin yeni transferi Marco Asensio, Mallorca, Real Madrid, Espanyol, Aston Villa ve Paris Saint-Germain takımlarında forma giydi. Fenerbahçe'nin transfer görüşmelerinde bulunduğu Brezilyalı kaleci Ederson ise yeni transfer olarak gündeme geldi.