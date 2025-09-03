Türkiye Gürcistan deplasmanında: A Milli Takım'ın Dünya Kupası yolculuğu başlıyor!

A Milli Futbol Takımı, 2026 Dünya Kupası serüvenini Gürcistan deplasmanıyla açıyor. Boris Paichadze Ulusal Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma saat 19.00 itibarıyla başlayacakken, kritik müsabakada İtalya Futbol Federasyonu'ndan Davide Massa düdük çalacak.

A MİLLİ TAKIM'IN ADAY KADROSU

Kaleci: Altay Bayındır, Berke Özer, Mert Günok, Uğurcan Çakır.

Savunma: Abdülkerim Bardakcı, Çağlar Söyüncü, Eren Elmalı, Ferdi Kadıoğlu, Merih Demiral, Mert Müldür, Samet Akaydin, Yusuf Akçiçek, Zeki Çelik.

Orta saha: Demir Ege Tıknaz, Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Kaan Ayhan, Orkun Kökçü, Salih Özcan.

Forvet: Arda Güler, Barış Alper Yılmaz, Can Uzun, Deniz Gül, İrfan Can Kahveci, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın, Yunus Akgün.

E GRUBU'NDA İLK MAÇLAR

A Milli Takım yarın Gürcistan deplasmanına çıkarken, grubun diğer maçında ise Bulgaristan ve İspanya karşılaşacak. Ayrıca da Türkiye, elemelerdeki ikinci mücadelesinde Konya'da İspanya'yı ağırlayacak.

GRUP LİDERİNE DÜNYA KUPASI BİLETİ

ABD, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliğinde düzenlenecek 2026 Dünya Kupası'na; eleme maçları sonucunda Avrupa'dan 16 takım bilet kazanacak. Kasım ayında sona erecek Avrupa elemelerinde, gruplarını lider tamamlayan 12 takım doğrudan Dünya Kupası'na katılım hakkı elde edecek. İlave olarak ise son 4 bilet için 12 grup ikincisi ile UEFA Uluslar Ligi'nden gelecek 4 takımın katılımıyla toplam 16 takım mücadele edecek. Play-off maçları, 2026'da oynanacak.

GÜRCİSTAN'IN ADAY KADROSU

Kaleci: Giorgi Mamardashvili (Liverpool), Luka Gugeshashvili (PAOK), Davit Kereselidze (Dila Gori).

Defans: Guram Kashia (Slovan Bratislava), Otar Kakabadze (Cracovia), Irakli Azarov (Shakhtar Donetsk) Luka Lochoshvili (Nürnberg) Giorgi Gocholeishvili (Hamburg), Saba Goglichidze (Udinese), Saba Khvadagiani (Maccabi Netanya).

Orta saha-Forvet: Giorgi Kvernadze (Frosinone), Giorgi Kochorashvili (Sporting), Anzor Mekvabishvili (Craiova), Nika Gagnidze (Kolos Kovalivka), Vladimer Mamuchashvili (Torpedo Kutaisi), Nodar Lominadze (Estoril Praia), Giorgi Tsitaishvili (Metz), Giorgi Abuashvili (Metz), Zuriko Davitashvili (Saint-Etienne), Saba Lobzhanidze (Atlanta United), Khvicha Kvaratskhelia (Paris Saint-Germain), Budu Zivzivadze (Heidenheim), Giorgi Guliashvili (Sarajevo), Georges Mikautadze (Olympique Lyon).