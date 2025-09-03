Menü Kapat
Spor
Editor
 Burak Ayaydın

Türkiye Gürcistan deplasmanında: A Milli Takım'ın Dünya Kupası yolculuğu başlıyor!

Türkiye ile Gürcistan, 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu ilk maçında karşı karşıya geliyor. Heyecanla beklenen mücadeleye dair tüm detaylar ve canlı anlatım haberimizde.

Türkiye Gürcistan deplasmanında: A Milli Takım'ın Dünya Kupası yolculuğu başlıyor!
A Milli Futbol Takımı, serüvenini deplasmanıyla açıyor. Boris Paichadze Ulusal Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma saat 19.00 itibarıyla başlayacakken, kritik müsabakada İtalya Futbol Federasyonu'ndan Davide Massa düdük çalacak.

Türkiye Gürcistan deplasmanında: A Milli Takım'ın Dünya Kupası yolculuğu başlıyor!

A MİLLİ TAKIM'IN ADAY KADROSU

Kaleci: Altay Bayındır, Berke Özer, Mert Günok, Uğurcan Çakır.

Savunma: Abdülkerim Bardakcı, Çağlar Söyüncü, Eren Elmalı, Ferdi Kadıoğlu, Merih Demiral, Mert Müldür, Samet Akaydin, Yusuf Akçiçek, Zeki Çelik.

Orta saha: Demir Ege Tıknaz, Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Kaan Ayhan, Orkun Kökçü, Salih Özcan.

Forvet: Arda Güler, Barış Alper Yılmaz, Can Uzun, Deniz Gül, İrfan Can Kahveci, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın, Yunus Akgün.

E GRUBU'NDA İLK MAÇLAR

yarın Gürcistan deplasmanına çıkarken, grubun diğer maçında ise Bulgaristan ve İspanya karşılaşacak. Ayrıca da , elemelerdeki ikinci mücadelesinde Konya'da İspanya'yı ağırlayacak.

Türkiye Gürcistan deplasmanında: A Milli Takım'ın Dünya Kupası yolculuğu başlıyor!

GRUP LİDERİNE DÜNYA KUPASI BİLETİ

ABD, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliğinde düzenlenecek 2026 Dünya Kupası'na; eleme maçları sonucunda Avrupa'dan 16 takım bilet kazanacak. Kasım ayında sona erecek Avrupa elemelerinde, gruplarını lider tamamlayan 12 takım doğrudan Dünya Kupası'na katılım hakkı elde edecek. İlave olarak ise son 4 bilet için 12 grup ikincisi ile UEFA Uluslar Ligi'nden gelecek 4 takımın katılımıyla toplam 16 takım mücadele edecek. Play-off maçları, 2026'da oynanacak.

Türkiye Gürcistan deplasmanında: A Milli Takım'ın Dünya Kupası yolculuğu başlıyor!

GÜRCİSTAN'IN ADAY KADROSU

Kaleci: Giorgi Mamardashvili (Liverpool), Luka Gugeshashvili (PAOK), Davit Kereselidze (Dila Gori).

Defans: Guram Kashia (Slovan Bratislava), Otar Kakabadze (Cracovia), Irakli Azarov (Shakhtar Donetsk) Luka Lochoshvili (Nürnberg) Giorgi Gocholeishvili (Hamburg), Saba Goglichidze (Udinese), Saba Khvadagiani (Maccabi Netanya).

Orta saha-Forvet: Giorgi Kvernadze (Frosinone), Giorgi Kochorashvili (Sporting), Anzor Mekvabishvili (Craiova), Nika Gagnidze (Kolos Kovalivka), Vladimer Mamuchashvili (Torpedo Kutaisi), Nodar Lominadze (Estoril Praia), Giorgi Tsitaishvili (Metz), Giorgi Abuashvili (Metz), Zuriko Davitashvili (Saint-Etienne), Saba Lobzhanidze (Atlanta United), Khvicha Kvaratskhelia (Paris Saint-Germain), Budu Zivzivadze (Heidenheim), Giorgi Guliashvili (Sarajevo), Georges Mikautadze (Olympique Lyon).

Türkiye Gürcistan deplasmanında: A Milli Takım'ın Dünya Kupası yolculuğu başlıyor!

TÜRKİYE İSPANYA MAÇI NE ZAMAN?
A Milli Takım, 7 Eylül Pazar günü Konya'da İspanya'yı konuk edecek.
#Türkiye
#a milli takım
#gürcistan
#gürcistan
#2026 dünya kupası
#2026 dünya kupası
#Canlı Maç
#Dünya Kupası Elemeleri
#Dünya Kupası Elemeleri
#Spor
