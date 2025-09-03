Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
32°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Serhat Yıldız

Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz kararı! Yıldız oyuncuya dev teklif

Transferin son günlerinde Uğurcan Çakır ile İlkay Gündoğan'ı renklerine bağlayarak, transfere son sürat devam eden Galatasaray'da bu sefer iç transferde hamle yapmaya hazırlanıyor. Cimbom, yıldız oyuncusu Barış Alper Yılmaz'a zam yapma hazırlığında. İşte detaylar...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz kararı! Yıldız oyuncuya dev teklif
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
03.09.2025
saat ikonu 10:20
|
GÜNCELLEME:
03.09.2025
saat ikonu 10:20

Son günlerin hareketli takımlarından 'da bu kez bir iç hamlesi gelecek.

Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz kararı! Yıldız oyuncuya dev teklif

Sarı-kırmızılı ekibin gündemini uzun süredir 'ın ayrılık gündemi meşgul ediyordu.

Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz kararı! Yıldız oyuncuya dev teklif

GALATASARAY'DAN ONAY GELMEDİ

25 yaşındaki futbolcu, ekibi NEOM'dan aldığı astronomik teklifi kabul etmiş ancak Galatasaray yönetiminden ayrılığa onay gelmemişti. Suudi ekibinin 35 milyon Euro'luk teklifini reddeden Aslan, 40 milyon Euro'luk son teklifi de yeterli bulmadı.

Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz kararı! Yıldız oyuncuya dev teklif

40 MİLYON TL ZAM

Galatasaray cephesi, transferin gözde isimlerinden Barış Alper Yılmaz'ı kadrosunda tutmaya çalışıyor. Sarı-kırmızılı yönetim, başarılı kanat forvetin mevcut maaşına zam yapacağı ortaya çıktı. 25 yaşındaki oyuncunun 100 milyon TL olan garanti ücretine 40 milyon TL seviyesinde zam yapılması bekleniyor.

Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz kararı! Yıldız oyuncuya dev teklif
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Fenerbahçe için bomba transfer iddiası! Talisca'nın yerine Belçikalı yıldız

'JOKER' OYUNCU GÖREVİ

Geldiği günden bu yana hücumda ve savunmada birçok pozisyonda forma giyebilen Barış Alper, teknik direktör 'un da elini rahatlatan oyuncuların başında geliyor. Barış Alper, 2021 yazında Ankara Keçiörengücü'nden 2.1 milyon Euro'ya Galatasaray'a transfer olmuştu. Barış Alper Yılmaz'ın Cimbom ile olan kontratı 2028 yılına kadar devam ediyor.

Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz kararı! Yıldız oyuncuya dev teklif

SEZON İSTATİSTİĞİ

Geçtiğimiz sezon 14 gol 5 asistle en golcü dönemini yaşayan Barış, bu sezona da 3 gol 1 asistle girdi. Başarılı oyuncu, A Milli Futbol Takımı ile 28 maça çıktı ve 2 kez gol sevinci yaşadı.

Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz kararı! Yıldız oyuncuya dev teklif
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
İlkay Gündoğan Türkçe biliyor mu? Galatasaray transferi duyurdu
ETİKETLER
#galatasaray
#transfer
#suudi arabistan
#okan buruk
#barış alper yılmaz
#maaş zammı
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.