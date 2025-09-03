Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz kararı! Yıldız oyuncuya dev teklif

Son günlerin hareketli takımlarından Galatasaray'da bu kez bir iç transfer hamlesi gelecek.

Sarı-kırmızılı ekibin gündemini uzun süredir Barış Alper Yılmaz'ın ayrılık gündemi meşgul ediyordu.

GALATASARAY'DAN ONAY GELMEDİ

25 yaşındaki futbolcu, Suudi Arabistan ekibi NEOM'dan aldığı astronomik teklifi kabul etmiş ancak Galatasaray yönetiminden ayrılığa onay gelmemişti. Suudi ekibinin 35 milyon Euro'luk teklifini reddeden Aslan, 40 milyon Euro'luk son teklifi de yeterli bulmadı.

40 MİLYON TL ZAM

Galatasaray cephesi, transferin gözde isimlerinden Barış Alper Yılmaz'ı kadrosunda tutmaya çalışıyor. Sarı-kırmızılı yönetim, başarılı kanat forvetin mevcut maaşına zam yapacağı ortaya çıktı. 25 yaşındaki oyuncunun 100 milyon TL olan garanti ücretine 40 milyon TL seviyesinde zam yapılması bekleniyor.

'JOKER' OYUNCU GÖREVİ

Geldiği günden bu yana hücumda ve savunmada birçok pozisyonda forma giyebilen Barış Alper, teknik direktör Okan Buruk'un da elini rahatlatan oyuncuların başında geliyor. Barış Alper, 2021 yazında Ankara Keçiörengücü'nden 2.1 milyon Euro'ya Galatasaray'a transfer olmuştu. Barış Alper Yılmaz'ın Cimbom ile olan kontratı 2028 yılına kadar devam ediyor.

SEZON İSTATİSTİĞİ

Geçtiğimiz sezon 14 gol 5 asistle en golcü dönemini yaşayan Barış, bu sezona da 3 gol 1 asistle girdi. Başarılı oyuncu, A Milli Futbol Takımı ile 28 maça çıktı ve 2 kez gol sevinci yaşadı.