Fenerbahçe için bomba transfer iddiası! Talisca'nın yerine Belçikalı yıldız

Fenerbahçe, yaz transfer dönemine damgasını vurmaya devam ediyor. Kerem Aktürkoğlu, Marco Asensio ve Ederson’u kadrosuna katarak büyük yankı uyandıran sarı-lacivertliler, şimdilerde orta saha hattı için yeni bir hamle üzerinde duruyor.

TALISCA KABUL EDERSE TIELEMANS GELECEK

Kadrodaki rekabetin artmasıyla birlikte formda bir görüntü çezmeyen Anderson Talisca’nın satılması ciddi şekilde gündeme geldi. Sözcü’nün haberine göre Fenerbahçe yönetimi, Brezilyalı yıldızla yolları ayırmayı planlarken bunun gerçekleşmesi ihtimaline karşılık sarı-lacivertlilerin rotası, taraftarın da transferini arzuladığı Youri Tielemans olacak.

Aston Villa forması giyen Belçikalı orta saha için sarı-lacivertli yönetimin girişimlere başlayabileceği iddia edildi.

BELÇİKALI YILDIZIN PERFORMANSI

Piyasa değeri 38 milyon euro olan Tielemans, geçtiğimiz sezon Aston Villa formasıyla 53 resmi maça çıktı. Belçikalı yıldız bu karşılaşmalarda takımına 5 gol ve 10 asistlik katkı sağladı.