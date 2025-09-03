Menü Kapat
TGRT Haber
Futbol
Avatar
Editor
 | Suat Vilgen

Fenerbahçe için bomba transfer iddiası! Talisca'nın yerine Belçikalı yıldız

Kerem Aktürkoğlu, Asensio ve Ederson transferlerini aynı anda bitirerek ses getiren Fenerbahçe, şimdi de Talisca'nın ayrılığı halinde Youri Tielemans'ı gündemine alabilir.

Fenerbahçe için bomba transfer iddiası! Talisca'nın yerine Belçikalı yıldız
KAYNAK:
Sözcü
|
GİRİŞ:
03.09.2025
saat ikonu 08:38
|
GÜNCELLEME:
03.09.2025
saat ikonu 08:38

, yaz dönemine damgasını vurmaya devam ediyor. Kerem Aktürkoğlu, Marco Asensio ve Ederson’u kadrosuna katarak büyük yankı uyandıran sarı-lacivertliler, şimdilerde orta saha hattı için yeni bir hamle üzerinde duruyor.

Fenerbahçe için bomba transfer iddiası! Talisca'nın yerine Belçikalı yıldız
Fenerbahçe'nin yeni hocası belli oluyor! O isimle anlaşma sağlandı

TALISCA KABUL EDERSE TIELEMANS GELECEK

Kadrodaki rekabetin artmasıyla birlikte formda bir görüntü çezmeyen ’nın satılması ciddi şekilde gündeme geldi. Sözcü’nün haberine göre Fenerbahçe yönetimi, Brezilyalı yıldızla yolları ayırmayı planlarken bunun gerçekleşmesi ihtimaline karşılık sarı-lacivertlilerin rotası, taraftarın da transferini arzuladığı Youri Tielemans olacak.

Fenerbahçe için bomba transfer iddiası! Talisca'nın yerine Belçikalı yıldız

forması giyen Belçikalı orta saha için sarı-lacivertli yönetimin girişimlere başlayabileceği iddia edildi.

Fenerbahçe için bomba transfer iddiası! Talisca'nın yerine Belçikalı yıldız

BELÇİKALI YILDIZIN PERFORMANSI

Piyasa değeri 38 milyon euro olan Tielemans, geçtiğimiz sezon Aston Villa formasıyla 53 resmi maça çıktı. Belçikalı yıldız bu karşılaşmalarda takımına 5 gol ve 10 asistlik katkı sağladı.

#transfer
#aston villa
#anderson Talisca
#anderson Talisca
#Fenerbahçe
#Fenerbahçe
#Transfer Haberleri
#youri tielemans
#Youri Tielemans
#Futbol
