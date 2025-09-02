Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
31°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Hüseyin Bahcivan

İlkay Gündoğan Türkçe biliyor mu? Galatasaray transferi duyurdu

Galatasaray, Manchester City'de forma giyen Türk asıllı Alman yıldız İlkay Gündoğan'ı renklerine bağladı. Sarı-kırmızılılar tecrübeli futbolcunun İstanbul'a geldiğini duyurdu. Transferin sonuçlanmasının ardından taraftarlar İlkay Gündoğan Türkçe biliyor mu sorusunun cevabını araştırmaya başladı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
İlkay Gündoğan Türkçe biliyor mu? Galatasaray transferi duyurdu
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
02.09.2025
saat ikonu 17:31
|
GÜNCELLEME:
02.09.2025
saat ikonu 17:31

Trendyol 'de yaz dönemi hız kesmeden devam ediyor. , Sane, Osimhen, Singo ve Uğurcan Çakır'ın ardından bir ismi daha kadrosuna kattı.

Orta sahasını güçlendirmek isteyen sarı-kırmızılılar, 'de forma giyen tecrübeli futbolcu 'ı açıkladı. İlkay Gündoğan sağlık kontrolleri ve resmi imzaları atmak için İstanbul'a geldi.

Taraftarlar tarafından ise İlkay Gündoğan Türkçe biliyor mu sorusunun cevabı araştırılmaya başlandı.

İlkay Gündoğan Türkçe biliyor mu? Galatasaray transferi duyurdu

İLKAY GÜNDOĞAN TÜRKÇE BİLİYOR MU?

İlkay Gündoğan iyi derecede Türkçe biliyor. Türk asıllı Alman futbolcunun daha önce verdiği röportajlarda akıcı bir şekilde Türkçe konuşmuştu.

İlkay Gündoğan Türkçe biliyor mu? Galatasaray transferi duyurdu

İLKAY GÜNDOĞAN KİMDİR, NERELİ?

İlkay Gündoğan, 24 Ekim 1990 yılında Almanya'nın Gelsenkirchen şehrinde dünyaya geldi. Aslen Balıkesirli olan İlkay Gündoğan'ın dedesi maden işçisi olarak çalışmak üzere Almanya'ya gitmiştir.

İlkay Gündoğan futbol kariyerine 3 yaşındayken SV Gelsenkirchen-Hessler 06'nın altyapısında forma giyerek başladı. 1998 yılında Schalke 04 altyapısına geçti. Daha sonra bir süre spora ara vermek zorunda kalan İlkay Gündoğan 2009 yılına kadar çeşitli altyapılarda oynadı.

A takım seviyesinde ise ilk kez Almanya 2. Bundesliga takımı FC Nürnberg'de çıktı. Daha sonra sırasıyla Borussia Dortmund, Manchester City ve Barcelona'da forma giydi. 2024 yılında ise tekrardan Manchester City'e dönerek oynamaya devam etmiştir.

ETİKETLER
#ilkay gündoğan
#manchester city
#galatasaray
#transfer
#süper lig
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.