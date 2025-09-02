İlkay Gündoğan Türkçe biliyor mu? Galatasaray transferi duyurdu

Trendyol Süper Lig'de yaz transfer dönemi hız kesmeden devam ediyor. Galatasaray, Sane, Osimhen, Singo ve Uğurcan Çakır'ın ardından bir ismi daha kadrosuna kattı.

Orta sahasını güçlendirmek isteyen sarı-kırmızılılar, Manchester City'de forma giyen tecrübeli futbolcu İlkay Gündoğan'ı açıkladı. İlkay Gündoğan sağlık kontrolleri ve resmi imzaları atmak için İstanbul'a geldi.

Taraftarlar tarafından ise İlkay Gündoğan Türkçe biliyor mu sorusunun cevabı araştırılmaya başlandı.

İLKAY GÜNDOĞAN TÜRKÇE BİLİYOR MU?

İlkay Gündoğan iyi derecede Türkçe biliyor. Türk asıllı Alman futbolcunun daha önce verdiği röportajlarda akıcı bir şekilde Türkçe konuşmuştu.

İLKAY GÜNDOĞAN KİMDİR, NERELİ?

İlkay Gündoğan, 24 Ekim 1990 yılında Almanya'nın Gelsenkirchen şehrinde dünyaya geldi. Aslen Balıkesirli olan İlkay Gündoğan'ın dedesi maden işçisi olarak çalışmak üzere Almanya'ya gitmiştir.

İlkay Gündoğan futbol kariyerine 3 yaşındayken SV Gelsenkirchen-Hessler 06'nın altyapısında forma giyerek başladı. 1998 yılında Schalke 04 altyapısına geçti. Daha sonra bir süre spora ara vermek zorunda kalan İlkay Gündoğan 2009 yılına kadar çeşitli altyapılarda oynadı.

A takım seviyesinde ise ilk kez Almanya 2. Bundesliga takımı FC Nürnberg'de çıktı. Daha sonra sırasıyla Borussia Dortmund, Manchester City ve Barcelona'da forma giydi. 2024 yılında ise tekrardan Manchester City'e dönerek oynamaya devam etmiştir.