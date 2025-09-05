İsmail Kartal'dan Fenerbahçe kararı: Yabancı teknik direktörlerle görüşülüyordu!

İsmail Kartal için Fenerbahçe süreci netleşti. Deneyimli hoca, Fenerbahçe'nin yabancı isimlere öncelik vermesine aldırış etmedi ve sarı lacivertli yönetime 'hazırım' mesajı gönderdi.

İSMAİL KARTAL FENERBAHÇE'Yİ BEKLİYOR

Fenerbahçe yönetiminin son kararını bekleyen İsmail Kartal, kritik dönemde her an göreve başlayabileceğini ifade etti ve yabancı isimlere öncelik verilmesine rağmen kulüp için en doğru olanın gerçekleşmesini diledi. Son olarak da İsmail hoca, Fenerbahçe'yi Süper Lig'de şampiyon yapabileceğini vurguladı.

İSMAİL KARTAL'IN FENERBAHÇE'DEKİ SON SEZONU

Fenerbahçe'yi toplamda 3 kez çalıştıran İsmail Kartal, son döneminde 58 mücadeleye çıkmış ve maç başına 2.4 puan ortalaması yakalamıştı.