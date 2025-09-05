Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
27°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Burak Ayaydın

İsmail Kartal'dan Fenerbahçe kararı: Yabancı teknik direktörlerle görüşülüyordu!

Ali Koç başkanlığındaki Fenerbahçe'de teknik direktör görüşmeleri devam ederken, İsmail Kartal'dan da net bir duruş geldi. Esasen ise Fenerbahçe'nin yabancı hocaları araştırdığı dönemde, İsmail Kartal da flaş şekilde beklemekten yana tavır aldı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
İsmail Kartal'dan Fenerbahçe kararı: Yabancı teknik direktörlerle görüşülüyordu!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
05.09.2025
saat ikonu 19:22
|
GÜNCELLEME:
05.09.2025
saat ikonu 19:22

için süreci netleşti. Deneyimli hoca, Fenerbahçe'nin yabancı isimlere öncelik vermesine aldırış etmedi ve sarı lacivertli yönetime 'hazırım' mesajı gönderdi.

İSMAİL KARTAL FENERBAHÇE'Yİ BEKLİYOR

Fenerbahçe yönetiminin son kararını bekleyen İsmail Kartal, kritik dönemde her an göreve başlayabileceğini ifade etti ve yabancı isimlere öncelik verilmesine rağmen kulüp için en doğru olanın gerçekleşmesini diledi. Son olarak da İsmail hoca, Fenerbahçe'yi 'de şampiyon yapabileceğini vurguladı.

İsmail Kartal'dan Fenerbahçe kararı: Yabancı teknik direktörlerle görüşülüyordu!

İSMAİL KARTAL'IN FENERBAHÇE'DEKİ SON SEZONU

Fenerbahçe'yi toplamda 3 kez çalıştıran İsmail Kartal, son döneminde 58 mücadeleye çıkmış ve maç başına 2.4 puan ortalaması yakalamıştı.

İsmail Kartal'dan Fenerbahçe kararı: Yabancı teknik direktörlerle görüşülüyordu!

Sıkça Sorulan Sorular

İSMAİL KARTAL'IN PERSEPOLIS PERFORMANSI NASILDI?
İran ekibini şampiyonluğa taşıyamayan Kartal, Persepolis ile maç başına 1.75'lik bir puan istatistiği yakalamıştı.
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Fenerbahçe'ye Domenico Tedesco'dan büyük vaat: Jose Mourinho sonrasında beklenen müjde!
Sergen Yalçın'ın kestiği bilete Emre Belözoğlu talip oldu: Beşiktaş'ta sürpriz süreç!
ETİKETLER
#Futbol
#ali koç
#süper lig
#yönetim
#antrenör
#ismail kartal
#ismail kartal
#Fenerbahçe
#Fenerbahçe
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.