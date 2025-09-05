Fenerbahçe'ye Domenico Tedesco'dan büyük vaat: Jose Mourinho sonrasında beklenen müjde!

Fenerbahçe'de Jose Mourinho sonrası için teknik direktör arayışları devam ederken, Devin Özek'ten yönetime Domenico Tedesco önerisi gelmişti. Akabindeki süreçte ise Domenico Tedesco ile temaslarda bulunan Fenerbahçe'ye, an itibarıyla genç hocadan net bir cevap geldi ve ofansif bir oyun kurgusu vadetti.

FENERBAHÇE'YE JOSE MOURINHO SONRASINDA DOMENICO TEDESCO'DAN BÜYÜK MÜJDE

Fenerbahçe'de Jose Mourinho dönemi her anlamda büyük hayal kırıklığına sebep olmuş ve özellikle oyundaki dağınık stil çok eleştirilmişti. Zira Jose Mourinho savunma futboluyla tanınmasına rağmen; Fenerbahçe, ne rakibi karşılarken iyi bir uyum yakalamış ne de sahanın diğer yarısında etkili hücum organizasyonları gerçekleştirebilmişti! En nihayetinde ise gelişimin iyi yönde olmadığını gözeten yönetim; dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho ile yolları ayırırken, Domenico Tedesco'dan da sürpriz bir çıkış geldi. Halihazırda Devin Özek ile görüşen Domenico Tedesco, Fenerbahçe'ye 4-2-3-1 sistemi için garanti verdi ve domine eden bir oyun tarzını tercih edeceğini anlattı.

FENERBAHÇE TARAFTARI JOSE MOURINHO SONRASINDA OFANSİF BİR TAKIM İSTEMİŞTİ

Fenerbahçe'nin iyi kadrosuna rağmen sıkıntılı sistemleri tercih ettiğini gözeten sarı lacivertli taraftarlar, Jose Mourinho sonrasında daha ofansif bir tarz olması gerektiğini savunmuş ve yönetimin bu yönde bir adım atmasını istemişlerdi.

FENERBAHÇE'YE KÖTÜ HABERLER

Fenerbahçe'nin listesindeki diğer yabancı isimler, Domenico Tedesco'nun aksine Türkiye ihtimalini şu an için değerlendirmek istemedi. Esasen ise Yağız Sabuncuoğlu, Ange Postecoglou ve Luciano Spalletti'nin içinde bulunduğumuz konjonktürde Fenerbahçe ile görüşmelerde bulunmak istemediğini duyurmuştu.

FENERBAHÇE'NİN SÜRPRİZİ DOMENICO TEDESCO'NUN KARİYERİ

39 yaşındaki İtalyan hoca, teknik direktörlük kariyerine erken yaşta başladı. Halihazırda bugüne kadar Schalke, Spartak Moskava, Leipzig ve Belçika Milli Takımı gibi ekipleri çalıştıran Domenico Tedesco; şu ana kadar sadece 1 kez zafer yaşamış ve Leipzig ile Almanya Kupası'nda mutlu sona ulaşmıştı.