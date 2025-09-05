Menü Kapat
TGRT Haber
27°
Editor
 Burak Ayaydın

Fatih Tekke'den transferde kritik detay: "Riski ben aldım"

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Benjamin Bouchouari transferi için çarpıcı açıklamalar yaptı. Takıma yeni katılan Benjamin Bouchouari'nin sakatlığına değinen Fatih Tekke, Trabzonspor adına ciddi bir inisiyatif aldığından bahsetti.

Fatih Tekke'den transferde kritik detay:
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
05.09.2025
17:50
|
GÜNCELLEME:
05.09.2025
17:53

Benjamin Bouchouari transferini duyururken, 'den de sürece dair flaş bir itiraf geldi. Benjamin Bouchouari'nin sakatlığını anlatan genç hoca, kulübü adına risk aldığını ifade etti.

Fatih Tekke'den transferde kritik detay: "Riski ben aldım"

FATİH TEKKE'DEN YENİ TRANSFER BENJAMIN İÇİN KRİTİK SÖZLER

"Benjamin Bouchouari transferini açıklayayım size. Bu çocuğun omurunda stres kırığı var. 3 ay önce olan bir şey. Sağlamlaşırsa çok heyecanlandıracak bir oyuncu. Zaten sakatlık yaşamamış olsa bu maliyetlerle Trabzonspor'a gelmesi mümkün değil. Bu riski, Trabzonspor adına ben aldım. Allah'ım inşallah utandırmaz. Bu risk bana ait. Oyuncumun kendisine de bunu söyledim. Belki 1 ay, belki 1.5 ay önce sağlığına kavuşmasını sağlayacağız. Sonra inşallah performansından yararlanacağız."

Fatih Tekke'den transferde kritik detay: "Riski ben aldım"

YENİ TRANSFERİN MALİ SÜRECİ

Trabzonspor, Benjamin Bouchouari transferinin maliyetini Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildirdi. Bordo mavililer; Bouchouari için St. Etienne'e 3 taksit halinde toplamda 4 milyon Euro öderken, ayrıca oyuncunun satılması ya da kiralanması halinde de kârdan yüzde 15 pay verilecek. Faslı oyuncu, yıllık 1 milyon Euro kazanacak.

Fatih Tekke'den transferde kritik detay: "Riski ben aldım"

Sıkça Sorulan Sorular

TRABZONSPOR'DA TRANSFERLER DEVAM EDECEK Mİ?
Karadeniz devi, başta kaleci olmak üzere birkaç takviye daha yapacak.
