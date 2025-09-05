Fatih Tekke'den transferde kritik detay: "Riski ben aldım"

Trabzonspor Benjamin Bouchouari transferini duyururken, Fatih Tekke'den de sürece dair flaş bir itiraf geldi. Benjamin Bouchouari'nin sakatlığını anlatan genç hoca, kulübü adına risk aldığını ifade etti.

FATİH TEKKE'DEN YENİ TRANSFER BENJAMIN İÇİN KRİTİK SÖZLER

"Benjamin Bouchouari transferini açıklayayım size. Bu çocuğun omurunda stres kırığı var. 3 ay önce olan bir şey. Sağlamlaşırsa çok heyecanlandıracak bir oyuncu. Zaten sakatlık yaşamamış olsa bu maliyetlerle Trabzonspor'a gelmesi mümkün değil. Bu riski, Trabzonspor adına ben aldım. Allah'ım inşallah utandırmaz. Bu risk bana ait. Oyuncumun kendisine de bunu söyledim. Belki 1 ay, belki 1.5 ay önce sağlığına kavuşmasını sağlayacağız. Sonra inşallah performansından yararlanacağız."

YENİ TRANSFERİN MALİ SÜRECİ

Trabzonspor, Benjamin Bouchouari transferinin maliyetini Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildirdi. Bordo mavililer; Bouchouari için St. Etienne'e 3 taksit halinde toplamda 4 milyon Euro öderken, ayrıca oyuncunun satılması ya da kiralanması halinde de kârdan yüzde 15 pay verilecek. Faslı oyuncu, yıllık 1 milyon Euro kazanacak.