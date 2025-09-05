Menü Kapat
TGRT Haber
Spor
Editor
Editor
 Serhat Yıldız

Fenerbahçe'de son aday ortaya çıktı! Devin Özek çok istiyor

Yeni sezona puan kaybıyla ve Şampiyonlar Ligi'ne Play-Off turunda veda eden Fenerbahçe'de, Jose Mourinho ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktör arayışları devam ediyor. Sarı-lacivertlilerde yönetim, dün teknik direktör gündemiyle toplandı. Yönetimin listesinde yabancılar ağır basarken, masaya gelen isim de ortaya çıktı. İşte o isim…

Fenerbahçe'de son aday ortaya çıktı! Devin Özek çok istiyor
'de yönetim, dün öğle saatlerinde ana gündem maddesi '' olan bir toplantı gerçekleştirdi. Sarı-lacivertli taraftarlar, teknik direktörlük görevine 'ın açıklanmasını beklerken masaya yeni bir isim daha geldi.

Fenerbahçe'de son aday ortaya çıktı! Devin Özek çok istiyor

AVRUPA'DA BAŞARI İSTENİYOR

Devin Özek, sadece değil, 'nde de başarı için ismin yabancı olmasında ısrarcı oldu. Bu doğrultuda Sportif Direktör Devin Özek yönetime, İtalyan teknik adam Domenico Tedesco'nun ismini sundu.

Fenerbahçe'de son aday ortaya çıktı! Devin Özek çok istiyor

DÖRT KİŞİLİK LİSTE

Tedesco, Luciano Spalletti ve Ange Postecoglou'nun ardından masaya gelen dördüncü teknik adam oldu. İtalyan hoca Ağustos 2023-Ocak 2025 tarihleri arasında Belçika Milli Takımı'nda teknik direktörlük yapmıştı.

Fenerbahçe'de son aday ortaya çıktı! Devin Özek çok istiyor

KRİTİK GÜN PAZARTESİ

Son kararı başkan Ali Koç'un vermesi beklenirken, konuya dair nihai durumun pazartesi çıkması umuluyor. Öte yandan Fenerbahçe'de kulüp binasında gerçekleşen toplantının ardından yönetim kurulu üyesi Hulusi Belgü, açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe'de son aday ortaya çıktı! Devin Özek çok istiyor

"DÖRT ADAYLA GÖRÜŞTÜ"

Sarı-lacivertli futbol takımı için 4 teknik adam üzerinde durulduğunu ifade eden Belgü, "Devin (Özek) dört adayla görüştü. Listeye farklı adaylar da eklendi, çıkanlar da oldu. Listedeki hocalarla görüşülecek.

Fenerbahçe'de son aday ortaya çıktı! Devin Özek çok istiyor
"HAFTA BAŞINA KADAR BELLİ OLACAK"

Nasıl bir hocaya ihtiyaç olduğuna dair Devin sunum yaptı. Eksiler, artılar konuşuldu. Listedeki isimlerle nihai görüşmeler artık yapılacak. Koşullar öğrenilecek. Hafta başına kadar teknik direktörümüz belli olacak." diye konuştu.

Fenerbahçe'de son aday ortaya çıktı! Devin Özek çok istiyor

"VERİLEN BİR KARAR YOK"

Hatalı karar vermek istemediklerini anlatan Belgü, "Sadece konusu konuşuluyor. Hafta başına kadar bu konu netleşecek. Kimseyle anlaşılmadı. Verilen bir karar yok. Oyun sisteminin nasıl olması gerektiğine dair biz kendi görüşlerimizi söyledik. Yerli ve yabancı teknik adamlar var ancak adayların çoğunluğu yabancı." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'de son aday ortaya çıktı! Devin Özek çok istiyor
