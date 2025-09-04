Barış Alper Yılmaz maaşı ne kadar oldu, zam aldı mı? NEOM transferi ile gündeme gelmişti

Bu sezon Victor Osimhen, Leroy Sane, İlkay Gündoğan, Singo ve Uğurcan Çakır'ı kadrosuna katan sarı-kırmızılılar, Barış Alper Yılmaz'ı da takımda tuttu.

Barış Alper Yılmaz'ın NEOM'a transfer olmamasının ardından maaşının arttırılacağı iddia edildi. Taraftarlar tarafından ise Barış Alper Yılmaz maaşı ne kadar, zam alıp almadığı merak ediliyor.

BARIŞ ALPER YILMAZ ZAM ALDI MI?

NEOM transferinin gerçekleşmemesinin ardından iddialara göre Galatasaray, Barış Alper Yılmaz'a zam teklifi yaptı. Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Galatasaray, Barış Alper Yılmaz'a yüzde 150 zam teklifi yaptı.

Ancak henüz taraflar arasında görüşmelerin devam ettiği belirtildi. Milli aranın ardından görüşmelerin netlik kazanması bekleniyor.

BARIŞ ALPER YILMAZ MAAŞI NE KADAR OLDU?

Barış Alper Yılmaz güncel olarak Galatasaray'dan 2 milyon Euro yıllık maaş kazanıyor. Milli futbolcu zam teklifini kabul etmesi halinde maaşının yaklaşık olarak 2.5 kat fazlasını kazanacak.

Barış Alper Yılmaz zam teklifini kabul ederse Galatasaray'dan yıllık 5 milyon Euro net maaş alacak.

BARIŞ ALPER YILMAZ İSTATİSTİKLERİ, BONSERVİS DEĞERİ

Barış Alper Yılmaz geçtiğimiz sezon Galatasaray formasıyla 48 maçta toplam 3.833 dakika oynadı. Bu karşılaşmalarda 14 gol, 6 asist katkı sağlayan milli futbolcu, sezon boyunca sadece 11 sarı, 1 kırmızı kart gördü.

Bu sezon ise oynadığı 2 maçta 171 dakika süre alan Barış Alper Yılmaz, 3 gol attı ve 2 asist yaptı. Transfermarkt'a göre Barış Alper Yılmaz'ın 21 milyon Euro bonservis değeri bulunuyor. NEOM'un ise Galatasaray'a 40 milyon Euro teklif ettiği iddia ediliyor.