Spor
Avatar
Editor
 | Burak Ayaydın

Alex Oxlade-Chamberlain'in Beşiktaş sonrasındaki adresi İngiltere!

Beşiktaş'tan ayrılan Alex Oxlade-Chamberlain, yeniden ülkesine dönüyor. Beşiktaş'taki performansıyla büyük hayal kırıklığına sebep olan Alex Oxlade-Chamberlain, Football Insider'ın haberine göre imza için geri sayıma geçti.

Alex Oxlade-Chamberlain'in Beşiktaş sonrasındaki adresi İngiltere!
için sonrasındaki rota yeniden İngiltere oluyor. Deneyimli orta saha, an itibarıyla birkaç takımın radarına girmiş durumda ve tekrar Ada'da oynamaya da olumlu yaklaşıyor.

BEŞİKTAŞ SONRASINDA SÜRPRİZ SÜREÇ

Beşiktaş'a zirve yarışı vermek ve Avrupa'da oynamak gibi sebeplerle gelen Alex Oxlade-Chamberlain, şu anda ise ekibi Leeds United ve temsilcisi ile görüşüyor. Halihazırda hedef küçülten Alex Oxlade-Chamberlain'in, bu seviyede bir imzadan sonra tekrar milli takım forması giymesi 'çok zor' olarak ifade ediliyor.

Alex Oxlade-Chamberlain'in Beşiktaş sonrasındaki adresi İngiltere!

GEÇEN SEZON BEŞİKTAŞ'TA TEK GOL ATTI!

Geçtiğimiz sezon Beşiktaş formasıyla 20 maça çıkan İngiliz oyuncu, sadece 1 gol atabilmişti.

Alex Oxlade-Chamberlain'in Beşiktaş sonrasındaki adresi İngiltere!

Sıkça Sorulan Sorular

CHAMBERLAIN BEŞİKTAŞ'A NEREDEN GELMİŞTİ?
Liverpool'dan ayrılan İngiliz orta saha, bedelsiz şekilde Beşiktaş'a imza atmıştı.
