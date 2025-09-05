Alex Oxlade-Chamberlain'in Beşiktaş sonrasındaki adresi İngiltere!

Alex Oxlade-Chamberlain için Beşiktaş sonrasındaki rota yeniden İngiltere oluyor. Deneyimli orta saha, an itibarıyla birkaç takımın radarına girmiş durumda ve tekrar Ada'da oynamaya da olumlu yaklaşıyor.

BEŞİKTAŞ SONRASINDA SÜRPRİZ SÜREÇ

Beşiktaş'a zirve yarışı vermek ve Avrupa'da oynamak gibi sebeplerle gelen Alex Oxlade-Chamberlain, şu anda ise Premier Lig ekibi Leeds United ve Championship temsilcisi Birmingham City ile görüşüyor. Halihazırda hedef küçülten Alex Oxlade-Chamberlain'in, bu seviyede bir imzadan sonra tekrar milli takım forması giymesi 'çok zor' olarak ifade ediliyor.

GEÇEN SEZON BEŞİKTAŞ'TA TEK GOL ATTI!

Geçtiğimiz sezon Beşiktaş formasıyla 20 maça çıkan İngiliz oyuncu, sadece 1 gol atabilmişti.