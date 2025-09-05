Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
27°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Serhat Yıldız

Galatasaray'a yeni yıldız orta saha! Belçika basını duyurdu

Bu yaz transfer sezonunda rekor üstüne rekor bedellerle birçok oyuncuyu kadrosuna katan Cimbom, şimdi gözünü Belçika'lı yıldıza çevirdi. Galatasaray’da Şampiyonlar Ligi’ne oyuncu listesi gönderildi fakat transferler henüz bitmedi. Sarı kırmızılıların TFF’nin belirlediği gençlere yönelik ek yabancı kontenjanı için Belçika’dan transfer yapmak istediği bildirildi. İşte o isim...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Galatasaray'a yeni yıldız orta saha! Belçika basını duyurdu
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
05.09.2025
saat ikonu 10:13
|
GÜNCELLEME:
05.09.2025
saat ikonu 10:13

ekibi transferde durmuyor. Cimbom, transferinin ardından Şampiyonlar Ligi listesini gönderirken, lig için 1 daha yapmak istiyor. Geçen sezona göre orta saha bölgesinde sayıca 1 kişi eksik olan sarı kırmızılılar bu bölgeye genç bir isim bakıyor.

Galatasaray'a yeni yıldız orta saha! Belçika basını duyurdu

STROYKENS LİSTEDE!

Voetbalprimeur'un haberine göre; Belçika ekibi, sözleşmesi sona ermek üzere olan 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Mario Stroeykens'i satış listesine koydu. Galatasaray’ın ilgilendiği iddia edilen oyuncu için Belçika ekibi 10 milyon euro bonservis talep ediyor.

Galatasaray'a yeni yıldız orta saha! Belçika basını duyurdu
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Barış Alper Yılmaz maaşı ne kadar oldu, zam aldı mı? NEOM transferi ile gündeme gelmişti

EK KONTENJANA UYUYOR

Geçtiğimiz sezon sonu orta sahadan hem Kerem Demirbay hem de Mertens’i kaybeden Cimbom, yerlerine sadece İlkay Gündoğan’ı aldı. Bu bölgede sayıca 1 kişi eksik olan sarı kırmızılılar genç oyuncuyla ilgileniyor. Genç oyuncu 2004 doğumlu olması sebebiyle 2000-2002 sonrası doğumlu ek yabancı kontenjanına da uymasıyla dikkat çekiyor.

Galatasaray'a yeni yıldız orta saha! Belçika basını duyurdu

GEÇEN SENE İZLENMİŞTİ

Anderlecht'in genç yıldızı Mario Stroeykens'i geçtiğimiz sene de sarı kırmızılıların scout ekibinin izlediği ve listeye aldığı hatta vatandaşı olan Mertens'i bu transferde aracı olarak kullanmak istediği gelen bilgiler arasındaydı.

Galatasaray'a yeni yıldız orta saha! Belçika basını duyurdu
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Trabzonspor'un yeni transferi Benjamin Bouchouari, Trabzon'a geldi!
ETİKETLER
#ilkay gündoğan
#galatasaray
#transfer
#süper lig
#Anderlecht
#Mario Stroeykens
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.