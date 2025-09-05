Sergen Yalçın'ın kestiği bilete Emre Belözoğlu talip oldu: Beşiktaş'ta sürpriz süreç!

Sergen Yalçın'ın Beşiktaş'ın başına geçtiği gibi Jonas Svensson'un biletini kesmesinin ardından, deneyimli savunmacıya Emre Belözoğlu yönetimindeki Antalyaspor talip oldu. Halihazırda kadrosuna takviyeler yapmaya devam eden Akdeniz temsilcisi, Sergen Yalçın'ın gözden çıkardığı Jonas Svensson için sürpriz şekilde temaslara başladı.

EMRE BELÖZOĞLU'NDAN JONAS SVENSSON TRANSFERİ

Antalyaspor ile Trendyol Süper Lig'e iyi bir giriş yapan Emre Belözoğlu, Sergen Yalçın'ın takımda düşünmediği Jonas Svensson'un transfer edilmesini istedi! Gelişmeden hareketle Beşiktaş'la masaya oturan kırmızı beyazlı yöneticiler, görüşmelerin olumlu ilerlemesi halinde Jonas Svensson'u ivedi şekilde Antalya'ya getirmeye hazırlanıyor.

BEŞİKTAŞ'TA JONAS SVENSSON VEDASI

Ole Gunnar Solskjaer'den sonra Sergen Yalçın'ın da kadroda düşünmediği Jonas Svensson'un, Beşiktaş'tan ayrılmasına kesin gözle bakılıyor ve sürpriz transferin yakın zamanda sonuçlanacağı düşünülüyor.