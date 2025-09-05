Menü Kapat
Editor
 Burak Ayaydın

Sergen Yalçın'ın kestiği bilete Emre Belözoğlu talip oldu: Beşiktaş'ta sürpriz süreç!

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın tarafından gözden çıkarılan Jonas Svensson'a, Emre Belözoğlu yönetimindeki Antalyaspor'dan resmi transfer teklifi geldi. Esasen ise gazeteci Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Antalyaspor, Beşiktaş'ın onayıyla birlikte Jonas Svensson'a hızlıca imza attırmak istiyor.

05.09.2025
05.09.2025
'ın Beşiktaş'ın başına geçtiği gibi 'un biletini kesmesinin ardından, deneyimli savunmacıya yönetimindeki Antalyaspor talip oldu. Halihazırda kadrosuna takviyeler yapmaya devam eden Akdeniz temsilcisi, Sergen Yalçın'ın gözden çıkardığı Jonas Svensson için sürpriz şekilde temaslara başladı.

EMRE BELÖZOĞLU'NDAN JONAS SVENSSON TRANSFERİ

Antalyaspor ile Trendyol Süper Lig'e iyi bir giriş yapan Emre Belözoğlu, Sergen Yalçın'ın takımda düşünmediği Jonas Svensson'un transfer edilmesini istedi! Gelişmeden hareketle Beşiktaş'la masaya oturan kırmızı beyazlı yöneticiler, görüşmelerin olumlu ilerlemesi halinde Jonas Svensson'u ivedi şekilde Antalya'ya getirmeye hazırlanıyor.

BEŞİKTAŞ'TA JONAS SVENSSON VEDASI

Ole Gunnar Solskjaer'den sonra Sergen Yalçın'ın da kadroda düşünmediği Jonas Svensson'un, Beşiktaş'tan ayrılmasına kesin gözle bakılıyor ve sürpriz transferin yakın zamanda sonuçlanacağı düşünülüyor.

Sıkça Sorulan Sorular

JONAS SVENSSON'UN PERFORMANSI NASILDI?
Norveçli bek, Beşiktaş ile geçen sezon 46 maça çıkmış ve 1 gol ile 4 asistlik katkı sağlamıştı.
