Filenin Sultanları tarih yazdı: Dünya Kupası’nda finaldeyiz!

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Tayland’da gerçekleşen Dünya Şampiyonası’nda tarihi bir başarıya imza atmaya devam ediyor.

Yarı finalde, Türk başantrenör Ferhat Akbaş yönetimindeki Japonya ile karşılaşan milliler, Bangkok’taki Huamark Spor Salonu’nda oynanan mücadeleyi 3-1 kazanarak adlarını finale yazdırdı. Böylece A Milli Kadın Voleybol Takımı Dünya Şampiyonası'nda ilk kez finalist oldu.

TÜRKİYE 3-1 JAPONYA

1. SET SONUCU: Türkiye 16-25 Japonya

2. SET SONUCU:Türkiye 25-17 Japonya

3. SET SONUCU:Türkiye 25-18 Japonya

4. SET SONUCU:Türkiye 27-25 Japonya