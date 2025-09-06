Menü Kapat
Avatar
Editor
 Sumru Tarhan

Filenin Sultanları maçı hangi kanalda yayınlanıyor? Milli voleybol maçı nereden izlenir?

Tayland'da düzenlenen Dünya Şampiyonası'nın yarı final maçında bugün Türkiye Japonya maçı oynanacak. Milli voleybol Filenin Sultanları maçı canlı nereden izlenir belli oldu.

Filenin Sultanları maçı hangi kanalda yayınlanıyor? Milli voleybol maçı nereden izlenir?
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
06.09.2025
saat ikonu 11:11
|
GÜNCELLEME:
06.09.2025
saat ikonu 11:11

Dünyanın her yerinden canlı olarak takip edilen 'nda heyecan dorukta. bugün TSİ 11.30'da Huamark Spor Salonu'nda ile karşı karşıya gelecek.

FİLENİN SULTANLARI MAÇI HANGİ KANALDA?

Tayland'da düzenlenen Dünya Şampiyonası'nın yarı finalinde, A Milli Kadın Takımımız Japonya ile mücadele edecek. TSİ 11.30'da başlayacak olan maç TRT 1 kanalında canlı olarak izlenebilecek. ABD'yi 25-14, 22-25, 25-14 ve 25-23'lük setlerle 3-1 mağlup Filenin Sultanları, Japonya karşısında galibiyet almayı hedefliyor.

Filenin Sultanları maçı hangi kanalda yayınlanıyor? Milli voleybol maçı nereden izlenir?

TÜRKİYE JAPONYA MAÇI CANLI İZLE NEREDEN?

Huamark Spor Salonu'nda oynanacak olan voleybol maçı TRT 1 ekranlarında canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Dünya Şampiyonası'nda Japonya'yı yenmemiz durumunda Filenin Sultanları adını finale yazdırmayı başaracak. Finale çıkamamız durumunda ise İtalya Brezilya maçının kazananı ile 7 Eylül'de karşılaşacağız.

