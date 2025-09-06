Filenin Sultanları maçı hangi kanalda yayınlanıyor? Milli voleybol maçı nereden izlenir?

Dünyanın her yerinden canlı olarak takip edilen Dünya Şampiyonası'nda heyecan dorukta. Filenin Sultanları bugün TSİ 11.30'da Huamark Spor Salonu'nda Japonya ile karşı karşıya gelecek.
Tayland'da düzenlenen Dünya Şampiyonası'nın yarı finalinde, A Milli Kadın Voleybol Takımımız Japonya ile mücadele edecek. TSİ 11.30'da başlayacak olan maç TRT 1 kanalında canlı olarak izlenebilecek. ABD'yi 25-14, 22-25, 25-14 ve 25-23'lük setlerle 3-1 mağlup Filenin Sultanları, Japonya karşısında galibiyet almayı hedefliyor.
Huamark Spor Salonu'nda oynanacak olan voleybol maçı TRT 1 ekranlarında canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Dünya Şampiyonası'nda Japonya'yı yenmemiz durumunda Filenin Sultanları adını finale yazdırmayı başaracak. Finale çıkamamız durumunda ise İtalya Brezilya maçının kazananı ile 7 Eylül'de karşılaşacağız.