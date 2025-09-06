Voleybol Şampiyonası’nda final maçı ne zaman? Türkiye final maçına çıkabilir

Tayland’da düzenlenen voleybol şampiyonasında heyecan dorukta. A Milli Kadın Voleybol Takımımız yarı finale kadar yükselme başarısı elde etti. Yarı finali kazanırsa adını finale yazdıracak.

VOLEYBOL ŞAMPİYONASI FİNAL MAÇI NE ZAMAN OYNANACAK?

Bu sene Tayland’da düzenlenen 2025 Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası’nda heyecan sürerken bugün Japonya ile karşılaşan Filenin Sultanları, final için mücadele edecek. Maçı kazanmamız durumunda final maçına çıkabileceğiz. 2025 Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası’nda final maçı 7 Eylül günü oynanırken, üçüncülük maçı da aynı tarihte gerçekleşecek.

TÜRKİYE İTALYA- BREZİLYA MAÇI NE ZAMAN 2025?

Bugün oynanacak olan Türkiye - Japonya maçını kazanırken finalde İtalya- Brezilya maçının galibi ile karşılaşma şansımız bulunuyor. Eğer maçı kazanırsak iki takımdan biriyle 7 Eylül Pazar günü karşı karşıya gelebiliyoruz. Maçı kaybetmemiz durumunda final şansı elden gitmiş oluyor.

TÜRKİYE FİNALE ÇIKARSA KİMİNLE OYNAYACAK?

Dünyanın her yerinden takip edilen 2025 Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası bu sene dikkatleri üzerine çekti. A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Japonya ile yarı final aşamasında karşılaşıyor. Maçı kazanmamız halinde İtalya- Brezilya müsabakanın galibi ile eşleşme ihtimalimiz bulunurken, yenilmemiz durumunda finale çıkma şansını kaybetmiş oluyoruz.