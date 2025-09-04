Türkiye ABD maç sonucu kaç kaç? Filenin Sultanları yarı finale yükseldi

A Milli Kadın Voleybol Takımı yarı finalde hangi takımla karşılaşacak?

Takımın özgüveni ABD galibiyetiyle zirveye çıkarken, oyuncuların form grafiği de yükselişte. Ayrıca rakip Japonya’nın başında bir Türk antrenör olması, karşılaşmaya ayrı bir heyecan ve stratejik rekabet katıyor.