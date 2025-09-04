Türkiye ABD maç sonucu kaç kaç? Filenin Sultanları yarı finale yükseldi

İstanbul
Filenin Sultanları, Tayland'da organize edilen Dünya Şampiyonası çeyrek final müsabakasında ABD ile karşılaştı.
Maç boyunca baskın taraf olan A Milliler, ABD’yi 3-1 yenerek Dünya Şampiyonası’nda yarı finale adını yazdırdı.
Sultanlar setleri 25-14, 25-14 ve 25-23 alırken ABD tek kazandığı seti 25-22 üstün tamamladı.
ABD'yi saf dışı bırakan Ay yıldızlı takım, tarihinde ilk kez Dünya Voleybol Şampiyonası'nda yarı finale yükseldi.
6. kez arka arkaya Dünya Şampiyonası’nda boy gösteren Filenin Sultanları, 3. kez çeyrek finale çıkmıştı.
Filenin Sultanları, yarı finalde Türk antrenör Ferhat Akbaş'ın çalıştırdığı Japonya ile mücadele edecek.
Karşılaşma 6 Eylül Cumartesi günü saat 11:30’da gerçekleştirilecek.