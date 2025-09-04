Menü Kapat
28°
Türkiye ABD maç sonucu kaç kaç? Filenin Sultanları yarı finale yükseldi

A Milli Kadın Voleybol Ekibi, çeyrek finalde ABD’yi mağlup ederek tarihinde ilk defa Dünya Voleybol Şampiyonası’nda yarı finale çıktı.

Türkiye ABD maç sonucu kaç kaç? Filenin Sultanları yarı finale yükseldi
, Tayland'da organize edilen çeyrek final müsabakasında ile karşılaştı.

Maç boyunca baskın taraf olan A Milliler, ABD’yi 3-1 yenerek Dünya Şampiyonası’nda yarı finale adını yazdırdı.

Sultanlar setleri 25-14, 25-14 ve 25-23 alırken ABD tek kazandığı seti 25-22 üstün tamamladı.

Türkiye ABD maç sonucu kaç kaç? Filenin Sultanları yarı finale yükseldi

TÜRKİYE YARI FİNALE YÜKSELDİ Mİ?

TÜRKİYE YARI FİNALE YÜKSELDİ Mİ?

ABD'yi saf dışı bırakan Ay yıldızlı takım, tarihinde ilk kez Dünya Şampiyonası'nda yarı finale yükseldi.

6. kez arka arkaya Dünya Şampiyonası’nda boy gösteren Filenin Sultanları, 3. kez çeyrek finale çıkmıştı.

Türkiye ABD maç sonucu kaç kaç? Filenin Sultanları yarı finale yükseldi

Filenin Sultanları, yarı finalde Türk antrenör Ferhat Akbaş'ın çalıştırdığı Japonya ile mücadele edecek.

Karşılaşma 6 Eylül Cumartesi günü saat 11:30’da gerçekleştirilecek.

A Milli Kadın Voleybol Takımı yarı finalde hangi takımla karşılaşacak?
Takımın özgüveni ABD galibiyetiyle zirveye çıkarken, oyuncuların form grafiği de yükselişte. Ayrıca rakip Japonya’nın başında bir Türk antrenör olması, karşılaşmaya ayrı bir heyecan ve stratejik rekabet katıyor.
