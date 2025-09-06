Türkiye Japonya’yı yenerse kiminle oynayacak? Filenin Sultanları yarı finalde

Bugün yarı final heyecanı tüm Türkiye’yi sararken Filenin Sultanları maçı yenmesi durumunda finale adını yazdırmış olacak. İtalya ve Brezilya ise bugün 15.30’da karşı karşıya gelecek.

TÜRKİYE JAPONYA’YI YENERSE KİMİNLE OYNAYACAK?

Filenin Sultanları, Japonya maçını kazanması durumunda İtalya- Brezilya maçının galibi ile final etabında karşı karşıya gelecek. Bugün oynanacak olan Japonya Türkiye maçı yarı final olurken bir diğer yarı finalistler Brezilya ve İtalya oldu. Maçın galibi olan ülke, Filenin Sultanları’nın Japonya’yı yenmesi durumundaki rakibi olacak. Final maçı 7 Eylül Pazar günü oynanırken, üçüncülük maçı da aynı tarihte gerçekleşecek.

TÜRKİYE FİNALE ÇIKARSA KİMİNLE EŞLEŞECEK?

İTALYA BREZİLYA MAÇI SAAT KAÇTA?

