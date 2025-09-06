Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
27°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Sumru Tarhan

Türkiye Japonya’yı yenerse kiminle oynayacak? Filenin Sultanları yarı finalde

2025 Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonasında mücadelesine devam eden Filenin Sultanları bugün 11.30’da Japonya ile mücadele edecek. TRT 1 ekranlarında yayınlanan maçta galip gelmemiz durumunda finalde mücadele edeceğiz. Tüm Türkiye ise voleybol şampiyonasında final rakibimizin kim olacağını araştırmaya başladı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Türkiye Japonya’yı yenerse kiminle oynayacak? Filenin Sultanları yarı finalde
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
06.09.2025
saat ikonu 10:54
|
GÜNCELLEME:
06.09.2025
saat ikonu 10:54

Bugün heyecanı tüm ’yi sararken Filenin Sultanları maçı yenmesi durumunda finale adını yazdırmış olacak. ve ise bugün 15.30’da karşı karşıya gelecek.

TÜRKİYE JAPONYA’YI YENERSE KİMİNLE OYNAYACAK?

Filenin Sultanları, maçını kazanması durumunda İtalya- Brezilya maçının galibi ile final etabında karşı karşıya gelecek. Bugün oynanacak olan Japonya Türkiye maçı yarı final olurken bir diğer yarı finalistler Brezilya ve İtalya oldu. Maçın galibi olan ülke, Filenin Sultanları’nın Japonya’yı yenmesi durumundaki rakibi olacak. Final maçı 7 Eylül Pazar günü oynanırken, üçüncülük maçı da aynı tarihte gerçekleşecek.

Türkiye Japonya’yı yenerse kiminle oynayacak? Filenin Sultanları yarı finalde

TÜRKİYE FİNALE ÇIKARSA KİMİNLE EŞLEŞECEK?

2025 Dünya Kadınlar Şampiyonası bu yıl Tayland’da gerçekleşirken ay yıldızlılar başarıları ile adından söz ettirmeyi başardı. Bugün oynanacak olan Japonya maçında galip gelmemiz durumunda şampiyonada finale çıkacağız. Final etabında ise Brezilya- İtalya maçının galibi ile eşleşme olacak. Yarı finalin diğer adı İtalya- Brezilya olurken bugün maçı kazanmamız durumunda rakibimizin adı da belli olacak.

Türkiye Japonya’yı yenerse kiminle oynayacak? Filenin Sultanları yarı finalde

İTALYA BREZİLYA MAÇI SAAT KAÇTA?

2025 Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası yarı finalistlerinden biri de İtalya ve Brezilya oldu. İki takımdan biri maçı kazanarak finale adını yazdıracak. Biz ise Japonya’yı yenersek finalde iki ülkeden biriyle yarışacağız. Heyecanla beklenen karşılaşma bugün 15.30’da oynanırken TRT Spor ekranlarında canlı olarak yayınlanacak.

ETİKETLER
#Voleybol
#Türkiye
#japonya
#İtalya
#brezilya
#yarı final
#dünya şampiyonası
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.