Ernest Muçi'nin maliyeti belli oldu: Trabzonspor'dan transfer açıklaması!

Trabzonspor, Beşiktaş'tan Ernest Muçi'yi satın alma opsiyonlu kiralık olarak kadrosuna kattığını duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Ernest Muçi’nin, kulübümüze satın alma opsiyonlu olarak 2025-2026 futbol sezonu için geçici transferi konusunda Beşiktaş A.Ş. ile anlaşma sağlanmıştır." denildi.

TRABZONSPOR'DA ERNEST MUÇİ TRANSFERİNİN MALİYETİ

Bir diğer açıklamada ise; "Profesyonel futbolcu Ernest Muçi'nin, Kulübümüze, satın alma opsiyonlu olarak 2025-2026 futbol sezonu için geçici transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre; Beşiktaş A.Ş.'ye, kiralama bedeli olarak 3 (Üç) taksit halinde 1.000.000.-EUR+KDV ödeme yapılacaktır. Satın alma opsiyonunun kullanılması halinde Beşiktaş A.Ş.'ye, 5 (Beş) taksit halinde 8.500.000.-EUR+KDV tutarında kesin transfer bedeli ödenecektir." ifadelerine yer verildi.