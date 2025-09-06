Menü Kapat
Editor
 | Burak Ayaydın

Victor Osimhen sahayı terk etti: Galatasaray'a kötü haber!

Victor Osimhen'den Galatasaray'a kötü haber geldi. Nijeryalı yıldız, ülkesi adına çıktığı maçta sakatlandı ve sahayı terk etmek zorunda kaldı.

Burak Ayaydın
06.09.2025
06.09.2025
2026 Dünya Kupası süreci yavaş yavaş ilerlerken, 'da da ile Ruanda karşılaştı. Halihazırda yeşil beyazlılar adına mücadeleye ilk 11'de başlayan , 27. dakikada sakatlandı ve oyuna devam edemedi.

VICTOR OSIMHEN İÇİN ZORUNLU DEĞİŞİKLİK

'ın yıldız golcüsü, ülkesi adına çıktığı eleme maçında sakatlandı ve yerini Cyriel Dessers'e bıraktı. Esasen ise Victor Osimhen'in son durumuyla ilgili, Nijerya Futbol Federasyonu'ndan açıklama bekleniyor.

VICTOR OSIMHEN VE YENİ SEZON PERFORMANSI

Transfer görüşmeleri sebebiyle yaz kampına katılamayan ve Galatasaray sürecine geç dahil olan Victor Osimhen, bu sezon 3 maça çıktı ve 209 dakikalık zaman diliminde 2 kez gol sevinci yaşadı.

Sıkça Sorulan Sorular

GALATASARAY VICTOR OSIMHEN İÇİN NE KADAR BONSERVİS ÖDEDİ?
Sarı kırmızılılar, yıldız hücumcu için Napoli'ye 75 milyon Euro ödemişti.
Fenerbahçe'de Ali Koç'a büyük çağrı: "Aykut Kocaman ve Volkan Demirel göreve!"
Trabzonspor'a yıldız kaleci: Uğurcan Çakır sonrasında sürpriz anlaşma duyuruldu!
#galatasaray
#afrika
#sakatlık
#Nijerya
#fıfa dünya kupası
#victor osimhen
#Transfer Haberleri
#Galatasaray Transferleri
#Spor
