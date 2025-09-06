Victor Osimhen sahayı terk etti: Galatasaray'a kötü haber!

2026 Dünya Kupası süreci yavaş yavaş ilerlerken, Afrika'da da Nijerya ile Ruanda karşılaştı. Halihazırda yeşil beyazlılar adına mücadeleye ilk 11'de başlayan Victor Osimhen, 27. dakikada sakatlandı ve oyuna devam edemedi.

VICTOR OSIMHEN İÇİN ZORUNLU DEĞİŞİKLİK

Galatasaray'ın yıldız golcüsü, ülkesi adına çıktığı eleme maçında sakatlandı ve yerini Cyriel Dessers'e bıraktı. Esasen ise Victor Osimhen'in son durumuyla ilgili, Nijerya Futbol Federasyonu'ndan açıklama bekleniyor.

VICTOR OSIMHEN VE YENİ SEZON PERFORMANSI

Transfer görüşmeleri sebebiyle yaz kampına katılamayan ve Galatasaray sürecine geç dahil olan Victor Osimhen, bu sezon 3 maça çıktı ve 209 dakikalık zaman diliminde 2 kez gol sevinci yaşadı.