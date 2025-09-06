Beşiktaş'ta transfer çalışmaları hız kazandı: Liverpoollu yıldız için temaslar başladı!

Beşiktaş'ta Federico Chiesa gündemi başladı. Yıldız bir kanat transfer etmek isteyen siyah beyazlı yönetim, Fabrizio Romano'nun haberine göre Liverpool ile iletişime geçti.

BEŞİKTAŞ'TA FEDERICO CHIESA SÜRPRİZİ

Liverpool tarafından Şampiyonlar Ligi listesine yazılmayan Federico Chiesa, an itibarıyla Beşiktaş'ın transfer listesine dahil edildi! Esasen ise İtalyan oyuncunun bonservisi büyük bir sorun olarak görülürken, Liverpool'un kiralık bir anlaşmaya olumlu yaklaşması halinde Beşiktaş'ın süreci tamamlayacağı düşünülüyor.

BEŞİKTAŞ'IN GÜNDEMİNDEKİ FEDERICO CHIESA VE SON DURUMU

Beşiktaş'ın yeni yıldız adayı Federico Chiesa, geçen sezon Liverpool ile sadece 14 maça çıkmış ve 466 dakika süre bulabilmişti.