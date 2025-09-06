Menü Kapat
Beşiktaş'ta transfer çalışmaları hız kazandı: Liverpoollu yıldız için temaslar başladı!

Beşiktaş'tan flaş bir transfer hamlesi daha geldi. Hücum hattını güçlendirmek isteyen Beşiktaş, Liverpool tarafından gözden çıkarılan Federico Chiesa için resmen devreye girdi.

KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
06.09.2025
saat ikonu 23:43
|
GÜNCELLEME:
06.09.2025
saat ikonu 23:47

'ta Federico Chiesa gündemi başladı. Yıldız bir kanat transfer etmek isteyen siyah beyazlı yönetim, Fabrizio Romano'nun haberine göre ile iletişime geçti.

BEŞİKTAŞ'TA FEDERICO CHIESA SÜRPRİZİ

Liverpool tarafından Şampiyonlar Ligi listesine yazılmayan Federico Chiesa, an itibarıyla Beşiktaş'ın transfer listesine dahil edildi! Esasen ise İtalyan oyuncunun bonservisi büyük bir sorun olarak görülürken, Liverpool'un kiralık bir anlaşmaya olumlu yaklaşması halinde Beşiktaş'ın süreci tamamlayacağı düşünülüyor.

BEŞİKTAŞ'IN GÜNDEMİNDEKİ FEDERICO CHIESA VE SON DURUMU

Beşiktaş'ın yeni yıldız adayı Federico Chiesa, geçen sezon Liverpool ile sadece 14 maça çıkmış ve 466 dakika süre bulabilmişti.

FEDERICO CHIESA LIVERPOOL'A NEREDEN GELMİŞTİ?
Yıldız hücumcu, 12 milyon Euro bedelle Juventus'tan transfer edilmişti.
