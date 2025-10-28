Menü Kapat
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
14°
Kültür - Sanat
Avatar
Editor
 Murat Makas

Burdur'da ilginç keşif! İmparator Caracalla'nın 1800 yıllık mektubu ortaya çıktı

Burdur'un Yeşilova ilçesinde bir antik kent yakınlarında yapılan evin temel taşlarında İmparator Caracalla'nın 1800 yıllık mektubu çıktı. Evin temelinde kullanılan 10 taş Burdur Müze Müdürlüğü tarafından belgelenerek takibe alındı.

'un Yeşilova ilçesine bağlı Yarışlı Köyü'nde 1950'li yıllarda yapılan evin dış duvarlarında kullanılan taşlar ile ilgili dikkat çeken araştırma sonuçları ortaya çıktı. At arabaları ile köye getirilerek bir ev yapımında kullanılan taşlar tarihi izler taşıyor.

Burdur'da ilginç keşif! İmparator Caracalla'nın 1800 yıllık mektubu ortaya çıktı

1970 yılında bölgede çalışma yapan arkeologlar tarafından bahse konu taşların 186 -217 yılları arasında yaşamış Roma İmparatorlarından Caracalla'nın mektubu olduğu belirlendi.

ROMA İMPARATORU CARACALLA’NIN MEKTUBU YAZIYOR

Evin temelinde kullanılan 10 taş Burdur Müze Müdürlüğü tarafından belgelenerek takibe alındı. Müdürlük tarafından muhtarlığa ve ev sahiplerine yazılan yazıyla eve yıkım kararının çıkmasının ardından taşların alınacağı ve müdürlük tarafından korunacağı bildirildi. Şimdilerde ise evde kimse yaşamazken, Roma İmparatoru Caracalla'nın mektubunun yazdığı taşlarla birlikte zaman meydan okuyor.

Burdur'da ilginç keşif! İmparator Caracalla'nın 1800 yıllık mektubu ortaya çıktı

"BEN BÖYLE TAŞLARI BAŞKA YERDE GÖRMEDİM"

Kayınpederi tarafından evin yapıldığını ve yapılış hikayesini anlatan Ferhat Ağıl (65), "Biz hanımla 1988 yılında evlendik. Kayınpederin üzerineydi bu ev. Kayınpeder eşime verdi, eşim de vefat edince kızıma kaldı. Bu taşları kayınlar getirmişler. Biz getirdikleri yere Asar Tepesi deriz. Kayınlar oradan getirip bu evi yapmışlar. 22 yıl önce müzeden yazı geldi. O yazı da muhtarlıkta duruyor. Biz ev yıkılırsa bu taşları kaybetme bu taşlar sana zimmetli diye yazı geldi. Zamanında ta İstanbul'da arkeologlar geldi. Burada çalışma yaptılar. Bana o zaman bu taşların Roma dönemine ait olduğunu söylediler. 1971 yılında yaşanan deprem de bu evde oturuyorlarmış. Zamanında at arabaları ile getirmişler bu taşları. O zamanlar 5-6 kişide anca traktör var. Parça parça kırılmış. Taşların yazılı olan kısımları yoldan tarafa doğru koymuşlar. Sonrasında da yazılardan durumu fark ediyorlar. Ben böyle taşları başka yerde görmedim" dedi.

Burdur'da ilginç keşif! İmparator Caracalla'nın 1800 yıllık mektubu ortaya çıktı

