Kültür - Sanat
Avatar
Editor
 | Murat Makas

Papa'nın ziyareti öncesi tarihi keşif: Polis bölgeyi ablukaya aldı, kimse yaklaştırılmıyor! İlk kez görüntülendi

Papa 14. Leo'nun ziyareti öncesi İznik'ten tarihi keşif haberi geldi. Daha önce bazilika keşfi sonrası ilk kez bir mozaik ortaya çıkarıldı. Bölgeye kimse yaklaştırılmazken polis ve zabıta 24 saat nöbet tutuyor. O alan dron ile ilk kez görüntülendi.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
28.10.2025
09:47
|
GÜNCELLEME:
28.10.2025
09:47

Eski medeniyetlere ev sahipliği yapan Türk topraklarında çeşitli bulgular ortaya çıkarılıyor. Bu kez ’te hayrete düşürecek keşif yapıldı. Papa 14. Leo'nun ziyaret gerçekleştireceği İznik'te yüz yılın keşfi olarak İznik Gölünün tabanında ortaya çıkarılan bazilikanın ardından şimdi de 400 metrekarelik dev taban mozaiği ilk kez keşfedildi.

Ekipler büyük bir gizlilik içerisinde devasa mozaikte kazı ve temizlik çalışması yapıyor. Bölgeye kimse yaklaştırılmazken polis ve zabıta 24 saat nöbet tutuyor. O alan dron ile ilk kez İHA tarafından görüntülendi.

Papa'nın ziyareti öncesi tarihi keşif: Polis bölgeyi ablukaya aldı, kimse yaklaştırılmıyor! İlk kez görüntülendi

BÖLGEDE ARKEOLOJİK HAREKETLİLİK

Bazilika'nın keşfinden sonra İznik'e geleceğini açıklayan 'nın 21 Nisan 2025 tarihinde vefat etmesinin ardından, 14. Leo ismini alarak Papalığa seçilen ABD'li Kardinal Robert F. Prevost'unda 27 Kasım'da tarihi kent İznik'i ziyaret edeceğini açıklamasının ardından bölgede hem kültürel hem de arkeolojik hareketlilik yaşanmaya başladı.

Bu kapsamda İznik Müze Müdürlüğü, 2014 yılında kanalizasyon altyapı çalışmaları sırasında keşfedilen Roma dönemine ait kalıntılarının bulunduğu alanda çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Papa'nın ziyareti öncesi tarihi keşif: Polis bölgeyi ablukaya aldı, kimse yaklaştırılmıyor! İlk kez görüntülendi

DEV BİR TABAN MOZAİĞİ KEŞFEDİLDİ

Yapılan kazılar sonucunda, tam 400 metrekarelik dev bir taban mozaiği ortaya çıkarıldı. Mozaik, ilk kez görüntülenirken, uzmanlar bu alanın İznik'in kraliçesi olarak bilinen Nicea'ya ait bir sarayın girişi olabileceğini değerlendiriyor. İznik Müze Müdürlüğü'nün Kamusal Alan ilan ettiği bölgede yürütülen çalışmalar, hem yerel halk hem de tarihçiler tarafından büyük ilgiyle takip ediliyor.

Papa'nın ziyareti öncesi tarihi keşif: Polis bölgeyi ablukaya aldı, kimse yaklaştırılmıyor! İlk kez görüntülendi

Mahalle muhtarı Ali Arık, mozaikle ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Mahallemizde bulunan bu mozaik geniş çaplı olduğu için bakanlığımız el attı. Kazı yapıldı ve güzel bir çalışmayla mozaik gün yüzüne çıkartıldı. İlçemize güzel bir eser ve değer oldu. Bu mozaik Dünya ve İznik açısından çok değerli çünkü çok farklı olduğu söyleniyor. İznik ve mahallemiz adına çalışan ekibe ve bakanlığımıza teşekkür ediyorum. Bulunan bu mozaik bir saray kalıntısı, yani bir sarayın girişi olduğu düşünülüyor." Arkeologlar, mozaik yapının hem sanatsal hem de tarihi açıdan büyük önem taşıdığını belirtiyor. Papa'nın ziyaretiyle birlikte İznik'in dünya kamuoyunda daha fazla ilgi görmesi bekleniyor.

Kahramanmaraş'ta heyecanlandıran keşif: Yaklaşık 13 bin yıllık! 4 parça halinde bulundu
ETİKETLER
#Türkiye
#arkeoloji
#roma dönemi
#mozaik
#İznik
#Papa Fransuva
#Kültür - Sanat
