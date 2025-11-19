'Öngörülemez' virüs ilk kez bir insanda tespit edildi! Erkek hasta araştırılıyor

ABD'de bir erkek hasta, yüksek ateş, bilinç bulanıklığı ve solunum sıkıntısı şikayetleriyle hastaneye başvurdu. Sağlık görevlileri, hastanın, ördek ve kaz gibi yabani kuşlar tarafından taşınan bir kuş gribi alt türü olan H5N5'e yakalandığını tespit etti.

Washington Eyalet Sağlık Bakanlığı, kimliği belirlenemeyen hastanın "yaşlı" olduğunu ve "altta yatan sağlık sorunları" olduğunu belirtti.

KARIŞIK KÜMES HAYVANLARI

Hastanın, Pasifik kıyısındaki Grays Harbor County'deki evinin arka bahçesinde karışık bir evcil kümes hayvanı sürüsü beslediği öğrenildi. Washington Post'un haberine göre, hasta adamın beslediği kuşlardan ikisi yakın zamanda öldü. Yetkililer, virüse maruz kalmanın kaynağının bu kuşlar olabileceğini belirtti.

'ÖNGÖRÜLEMEZ VİRÜS'

Adamın hastanede tedavisinin devam ettiğini belirten yetkililer, soruşturmanın da sürdüğünü ifade etti. Sağlık yetkilileri, halk için riskin düşük olduğunu fakat viral evrimin 'öngörülemez' olduğunu bildirdiler.

Öte yandan kuş gribinin bir diğer türü olan H5N1 2022 yılından beri ABD'de yaygın ancak H5N5 türü ilk kez bir insanda tespit edildi.