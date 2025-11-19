Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
19°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Berrak Arıcan Baş

'Öngörülemez' virüs ilk kez bir insanda tespit edildi! Erkek hasta araştırılıyor

ABD'nin Washington eyaletinde şaşırtıcı bir ilk yaşandı. Bir erkek, daha önce sadece hayvanlarda tespit edilen ve insanlarda şimdiye kadar hiç görülmeyen virüse yakalandı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
'Öngörülemez' virüs ilk kez bir insanda tespit edildi! Erkek hasta araştırılıyor
KAYNAK:
Berrak Arıcan Baş
|
GİRİŞ:
19.11.2025
saat ikonu 16:01
|
GÜNCELLEME:
19.11.2025
saat ikonu 16:01

ABD'de bir erkek hasta, yüksek ateş, bilinç bulanıklığı ve solunum sıkıntısı şikayetleriyle hastaneye başvurdu. Sağlık görevlileri, hastanın, ördek ve kaz gibi yabani kuşlar tarafından taşınan bir alt türü olan H5N5'e yakalandığını tespit etti.

Eyalet Sağlık Bakanlığı, kimliği belirlenemeyen hastanın "yaşlı" olduğunu ve "altta yatan sağlık sorunları" olduğunu belirtti.

'Öngörülemez' virüs ilk kez bir insanda tespit edildi! Erkek hasta araştırılıyor

KARIŞIK KÜMES HAYVANLARI

Hastanın, Pasifik kıyısındaki Grays Harbor County'deki evinin arka bahçesinde karışık bir evcil kümes hayvanı sürüsü beslediği öğrenildi. Washington Post'un haberine göre, hasta adamın beslediği kuşlardan ikisi yakın zamanda öldü. Yetkililer, virüse maruz kalmanın kaynağının bu kuşlar olabileceğini belirtti.

'ÖNGÖRÜLEMEZ VİRÜS'

Adamın hastanede tedavisinin devam ettiğini belirten yetkililer, soruşturmanın da sürdüğünü ifade etti. Sağlık yetkilileri, halk için riskin düşük olduğunu fakat viral evrimin 'öngörülemez' olduğunu bildirdiler.

'Öngörülemez' virüs ilk kez bir insanda tespit edildi! Erkek hasta araştırılıyor

Öte yandan kuş gribinin bir diğer türü olan 2022 yılından beri ABD'de yaygın ancak H5N5 türü ilk kez bir insanda tespit edildi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Casusun evinden çıkanlar ağızları açık bıraktı!
Bir evde başlayan yangın 170'ten fazla binaya sıçradı
ETİKETLER
#kuş gribi
#H5N1
#washington
#H5n5
#Insanda Kuş Gribi
#Kümes Hayvanı
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.