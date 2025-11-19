Menü Kapat
 Berrak Arıcan Baş

Casusun evinden çıkanlar ağızları açık bıraktı!

ABD'de New York Valisi Kathy Hockul'un yanında çalışan Linda Sun'ın 'Çin ajanlığı' davasında gündem lüks yaşantısı oldu. Sun'ın evinden çıkanlar, arabaları görenlerin ağzını açık bıraktı.

Casusun evinden çıkanlar ağızları açık bıraktı!
New York Valisi Kathy Hochul ve selefi Andrew Cuomo döneminde Albany'de on yıldan fazla görev yapan ve yıllık maaşı hiçbir zaman 145.000 doları aşmayan Linda Sun'ın adına yaptığı iddiasıyla yargılandığı davada konu lüks yaşantısına geldi. Sun'ın evinden çıkanlar herkesi şaşkına çevirdi.

Casusun evinden çıkanlar ağızları açık bıraktı!

LÜKSLER İÇİNDE BİR YAŞAM

Long Island'da oldukça lüks bir malikanede hayatını idame ettiren Sun'ın evindeki eşyalar son derece lüks, arabaları ise dudak uçuklatan fiyatlara sahip.

Casusun evinden çıkanlar ağızları açık bıraktı!

Biri Ferrari diğeri Mercedes olan ayrıca evinin önünde Range Rover marka bir araba bulunan Sun'ın çantaları, saatleri de binlerce dolarlık.

Casusun evinden çıkanlar ağızları açık bıraktı!

AJANLIK İDDİALARINI REDDETTİ

Ajanlık iddialarını kabul etmeyen Sun'ın casusluk yapması sayesinde elde ettiği düşünülen eşyaları arasında Hermes markasının Birkin modeli, Patek Philippe marka saat gibi ürünler var.

Casusun evinden çıkanlar ağızları açık bıraktı!

Ayrıca evden 130 bin dolar nakit para da çıktı. New York Post'un haberine göre, Sun'ın evinde çekilen fotoğraflar mahkemede delil olarak kullanıldı.

Casusun evinden çıkanlar ağızları açık bıraktı!

EVDEN BİR DE MEKTUP ÇIKTI

FBI ayrıca Sun'ın evinde New York'taki Çin Başkonsolosluğu'nun gönderdiği bir mektubu ele geçirdi. Mektupta, "Sizin dostluğunuz ve nazik desteğiniz her zaman sevgiyle karşılanacaktır" denildi.

Casusun evinden çıkanlar ağızları açık bıraktı!

Casusluk iddiasının yanı sıra Sun'a , ve suçlamaları da yöneltildi.

