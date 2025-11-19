Casusun evinden çıkanlar ağızları açık bıraktı!

New York Valisi Kathy Hochul ve selefi Andrew Cuomo döneminde Albany'de on yıldan fazla görev yapan ve yıllık maaşı hiçbir zaman 145.000 doları aşmayan Linda Sun'ın Çin adına casusluk yaptığı iddiasıyla yargılandığı davada konu lüks yaşantısına geldi. Sun'ın evinden çıkanlar herkesi şaşkına çevirdi.

LÜKSLER İÇİNDE BİR YAŞAM

Long Island'da oldukça lüks bir malikanede hayatını idame ettiren Sun'ın evindeki eşyalar son derece lüks, arabaları ise dudak uçuklatan fiyatlara sahip.

Biri Ferrari diğeri Mercedes olan ayrıca evinin önünde Range Rover marka bir araba bulunan Sun'ın çantaları, saatleri de binlerce dolarlık.

AJANLIK İDDİALARINI REDDETTİ

Ajanlık iddialarını kabul etmeyen Sun'ın casusluk yapması sayesinde elde ettiği düşünülen eşyaları arasında Hermes markasının Birkin modeli, Patek Philippe marka saat gibi ürünler var.

Ayrıca evden 130 bin dolar nakit para da çıktı. New York Post'un haberine göre, Sun'ın evinde çekilen fotoğraflar mahkemede delil olarak kullanıldı.

EVDEN BİR DE MEKTUP ÇIKTI

FBI ayrıca Sun'ın evinde New York'taki Çin Başkonsolosluğu'nun gönderdiği bir mektubu ele geçirdi. Mektupta, "Sizin dostluğunuz ve nazik desteğiniz her zaman sevgiyle karşılanacaktır" denildi.

Casusluk iddiasının yanı sıra Sun'a rüşvet, yolsuzluk ve kara para aklama suçlamaları da yöneltildi.