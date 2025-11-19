Menü Kapat
Editor
 Berrak Arıcan Baş

Bu kategoride açık artırmada satılan en pahalı eser! Üstelik sadece 20 dakika içinde

Dünyaca ünlü ressam Gustav Klimt'in 'Elisabeth Lederer Portresi' isimli tablosu sadece 20 dakika içerisinde rekor bir fiyata satıldı. Açık artıma yöntemiyle satılan tablo 236,4 milyon dolara alıcı buldu.

Bu kategoride açık artırmada satılan en pahalı eser! Üstelik sadece 20 dakika içinde
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
19.11.2025
13:18
|
GÜNCELLEME:
19.11.2025
13:18

Gustav Klimt'in 1914-1916 yılları arasında yaptığı, 1,8 metre uzunluğundaki "Elisabeth Lederer Portresi" isimli tablosu Sotheby's Müzayede Evi'nde satışa sunuldu. The Guardian'ın haberine göre, Lederer'in Çin işi bir kaftan içinde resmedildiği tablo sadece 20 dakika içinde alıcı buldu.

Bu kategoride açık artırmada satılan en pahalı eser! Üstelik sadece 20 dakika içinde

AÇIK ARTIRMADA SATILAN EN PAHALI ESER

Klimt’in "Elisabeth Lederer Portresi" için nihai teklif 236,4 milyon dolar oldu. Böylelikle tablo, modern sanat kategorisinde açık artırmada satılan en pahalı eser ünvanını aldı.

Öte yandan, Sotheby's Müzayede Evi, eseri satın alan kişinin kimliğini açıklamadı.

Bu kategoride açık artırmada satılan en pahalı eser! Üstelik sadece 20 dakika içinde

TABLO LAUDER AİLESİNDEYDİ

Nazi döneminde yağmalandıktan sonra İkinci Dünya Savaşı sırasındaki bir yangında yok olmanın eşiğinden dönen tablo, 1948’de Lederer’in kardeşi Erich Lederer’e iade edilmişti.

Tablo, 1985’te Estee Lauder ailesinin varisi Leonard A. Lauder tarafından satın alınmıştı.

Lauder’in haziran ayında 92 yaşında hayatını kaybetmesinin ardından tablo tekrar satışa çıkarılmıştı.

ETİKETLER
#açık artırma
#rekor
#Gustav Klimt
#Elisabeth Lederer Portresi
#Sotheby's
#Modern Sanat
#Sanat Koleksiyonu
#Dünya
