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 | Berkay Alptekin

ABD’de iki grup arasında silahlı çatışma! Ölü ve yaralılar var

ABD’nin New Mexico eyaletinde bir parkta yasadışı araba yarışı için iki grup bir araya geldi. Kısa bir süre sonra iki grup arasında çıkan tartışma büyüyünce silahlı çatışmaya dönüştü. Çatışma sonucu ölü ve yaralıların olduğu bildirildi.

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
23.03.2025
saat ikonu 10:06
|
GÜNCELLEME:
23.03.2025
saat ikonu 10:06

ABD’nin New Mexico eyaletinde yasadışı araba yarışı için bir araya gelen iki grup arasında kavga çıktı. Bir parkta bir araya gelen grup arasındaki kavganın silahlı çatışmaya dönmesi sonucu en az 3 kişi hayatını kaybederken, 15 kişi de yaralandı.

ABD polisi, silah seslerinin El Paso'nun 45 mil kuzeyindeki Las Cruces şehrinde bulunan Young Park'ın otoparkında yerel saatle 22.00'den sonra patlak verdiğini söyledi. Ölenlerin 2’sinin 19 yaşında birinin ise, 16 yaşında olduğunu aktaran polis, olayla ilgili birden fazla şüphelinin arandığını belirtti.

"TOPLU KATLİAM"

Las Cruces Polis Şefi Jeremy Story, basın toplantısında olayı "toplu katliam" olarak nitelendirirken, "Bu çok sayıda değişken parçası olan büyük bir suç mahalli. Her şeyi iyice incelemek ve her şeyi yeniden açmak zaman alacak" açıklamasını yaptı.

Story, hastanede tedavi altındaki birkaç kişinin "yaşam mücadelesi verdiğini" söyledi. Story, silahlı saldırının, yaklaşık 200 kişinin katıldığı, modifiyeli spor araba sürücüleri için düzenlenen "izinsiz" bir araba buluşması sırasında gerçekleştiğini ifade etti.
Olay yerinden yaklaşık 50 kovan toplanırken, çevredeki sokaklarda da bazı kovanlar bulundu. Park ve çevresi, polis soruşturması kapsamında giriş çıkışa kapatıldı.

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