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Araç alacakları uzun süre düşündürecek rapor: En fazla kaza riski olan otomobiller belli oldu

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
24.09.2026
saat ikonu 13:40
|
GÜNCELLEME:
24.09.2026
saat ikonu 13:50
1
araç

En yüksek kaza riski taşıyan otomobiller belli oldu. Araştırmada, Ulusal Otoyol Trafik Güvenliği İdaresi'nin (NHTSA) verileri baz alınırken listede 10 otomobil dikkat çekti.

2
araç sahipleri

En yüksek ölümcül kaza oranına sahip otomobiller listesi belli oldu. Yeni üretim otomobillerde teknoloji vey apay zeka entegreli bütün güvenlik önlemleri üst düzey olsa da bazı modellerde açık ortaya çıkabiliyor.

3
NHTSA

Araştırma, Ulusal Otoyol Trafik Güvenliği İdaresi'nin (NHTSA) verileri temel alınarak hazırlandı. Çalışmayı yayımlayan iSeeCars, otomobil güvenliğinde son 20 yılda önemli ilerleme kaydedildiğine dikkat çekti. Güncel verilere göre ölümcül kaza oranı milyar mil başına 2,8 olarak hesaplandı.

4
KIA SOUL

KIA SOUL
2.6 KAT DAHA FAZLA

5
BUICK ENVISION

BUICK ENVISION
2.8 KAT DAHA FAZLA

6
KIA FORTE

KIA FORTE
2.9 KAT DAHA FAZLA

7
BUICK ENCORE GX

BUICK ENCORE GX
3.4 KAT DAHA FAZLA
 

8
MITSUBISHI MIRAGE G4

MITSUBISHI MIRAGE G4
3.6 KAT DAHA FAZLA
 

9
TESLA MODEL Y

TESLA MODEL Y
3.7 KAT DAHA FAZLA

10
HONDA CR-V HYBRID

HONDA CR-V HYBRID
4.6 KAT DAHA FAZLA

11
PORSCHE 911

PORSCHE 911
4.8 KAT DAHA FAZLA

12
MITSUBISHI MIRAGE

MITSUBISHI MIRAGE
4.8 KAT DAHA FAZLA

13
HYUNDAI VENUE

HYUNDAI VENUE
4.9 KAT DAHA FAZLA

14
BMW

LendingTree ve Insurify gibi sigorta veri analiz şirketlerinin raporlarına göre, sürücülerinin kaza, hız veya alkollü araç kullanımı gibi ihlallere en çok karıştığı otomobil markaları ise şu şekilde sıralanıyor:

BMW, Tesla, Subaru

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