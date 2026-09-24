Araç alacakları uzun süre düşündürecek rapor: En fazla kaza riski olan otomobiller belli oldu

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İstanbul
En yüksek kaza riski taşıyan otomobiller belli oldu. Araştırmada, Ulusal Otoyol Trafik Güvenliği İdaresi'nin (NHTSA) verileri baz alınırken listede 10 otomobil dikkat çekti.
En yüksek ölümcül kaza oranına sahip otomobiller listesi belli oldu. Yeni üretim otomobillerde teknoloji vey apay zeka entegreli bütün güvenlik önlemleri üst düzey olsa da bazı modellerde açık ortaya çıkabiliyor.
Araştırma, Ulusal Otoyol Trafik Güvenliği İdaresi'nin (NHTSA) verileri temel alınarak hazırlandı. Çalışmayı yayımlayan iSeeCars, otomobil güvenliğinde son 20 yılda önemli ilerleme kaydedildiğine dikkat çekti. Güncel verilere göre ölümcül kaza oranı milyar mil başına 2,8 olarak hesaplandı.
KIA SOUL
2.6 KAT DAHA FAZLA
BUICK ENVISION
2.8 KAT DAHA FAZLA
KIA FORTE
2.9 KAT DAHA FAZLA
BUICK ENCORE GX
3.4 KAT DAHA FAZLA
MITSUBISHI MIRAGE G4
3.6 KAT DAHA FAZLA
TESLA MODEL Y
3.7 KAT DAHA FAZLA
HONDA CR-V HYBRID
4.6 KAT DAHA FAZLA
PORSCHE 911
4.8 KAT DAHA FAZLA
MITSUBISHI MIRAGE
4.8 KAT DAHA FAZLA
HYUNDAI VENUE
4.9 KAT DAHA FAZLA
LendingTree ve Insurify gibi sigorta veri analiz şirketlerinin raporlarına göre, sürücülerinin kaza, hız veya alkollü araç kullanımı gibi ihlallere en çok karıştığı otomobil markaları ise şu şekilde sıralanıyor:
BMW, Tesla, Subaru