Trump Xi görüşmesi ne zaman, nerede yapılacak? Beyaz Saray Sözcüsü görüşmenin detaylarını açıkladı

ABD ve Çin arasında yaşanan ticari gerilim dünya genelinde yakından takip edilmeye devam ediyor. ABD Başkanı Donald Trump, Çin Başkanı Xi Jinping ile iki hafta içerisinde görüşeceklerini söylemişti.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt tarafından Trump ile Xi arasında yapılacak olan görüşmenin detaylarını açıkladı.

Vatandaşlar tarafından Trump Xi görüşmesi ne zaman, nerede yapılacağı merak ediliyor.

TRUMP Xİ GÖRÜŞMESİ NE ZAMAN, NEREDE YAPILACAK?

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt tarafından açıklanan bilgilere göre Trump ile Xi görüşmesi 30 Ekim 2025 Perşembe günü gerçekleştirilecek.

Trump, Asya gezisi kapsamında Güney Kore'de katılacağı Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Zirvesi sırasında Xi Jinping ile görüşme gerçekleştirecek.

TRUMP'IN ASYA TURUNUN DETAYLARI

ABD Başkanı Trump yaklaşık bir hafta sürecek olan Asya seyahati için geçtiğimiz günlerde Washington'dan ayrıldı. İlk durağı Malezya'nın Başkenti Kuala Lumpur olan Trump, 26 Ekim Pazar günü, Tayland ile Kamboçya arasındaki sınır çatışmasını sonlandıran anlaşmanın imza törenine katıldı.

27 Ekim Pazartesi günü Japonya'nın başkenti Tokya'ya geçen Trump, Japonya Başbakanı Takaiçi Sanae ile görüşme gerçekleştirdi. Japonya ziyaretinin ardından ise Trump 29 Ekim Çarşamba günü Güney Kore'nin Busan kentine geçerek burada düzenlenen APEC Zirvesi'ne katılacak