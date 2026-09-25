Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
21°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
Gündem
Avatar
Editor
 | Murat Makas
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
25.09.2026
saat ikonu 13:44
|
GÜNCELLEME:
25.09.2026
saat ikonu 13:54

Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek: Alo Adalet 135 Hattı'nı Ekim ayında kullanıma sunuyoruz

'Yargının Etkinliği İzleme ve Değerlendirme Toplantısı'nda açıklamalarda bulunan Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek, "Türkiye, adalet alanında yoğun ve çok yönlü bir gündemden geçiyor. Üzerimizde büyük sorumluluklar bulunuyor; vatandaşlarımızın bizden beklentileri de her geçen gün artıyor. Faili meçhul ya da uzun süredir çözülemeyen dosyalara kadar önümüzde geniş bir mücadele alanı bulunuyor" ifadelerini kullandı.

Avatar
Editor
 Murat Makas
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
25.09.2026
saat ikonu 13:44
|
GÜNCELLEME:
25.09.2026
saat ikonu 13:54

Adalet Bakanı Sayın , Yargının Etkinliği İzleme ve Değerlendirme Toplantısı’nda açıklamalarda bulundu.

HABERİN ÖZETİ

Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek: Alo Adalet 135 Hattı'nı Ekim ayında kullanıma sunuyoruz

Bilgi Okunma süresi 31 saniyeye düşürüldü.
Adalet Bakanı Akın Gürlek, HSK Yargının Etkinliği İzleme ve Değerlendirme Toplantısı’nda yargı süreçlerindeki etkinliği artırma ve vatandaşların adalete makul sürede ulaşmasını sağlama hedeflerini açıkladı.
Hâkim ve savcıların görev yaptığı mahallerin sayısı 597, toplam hâkim ve cumhuriyet savcısı sayısı ise 26 bin 777'dir.
Vatandaşların adalete makul sürede ulaşması öncelik olarak görülmektedir.
Her dosyaya gereken özenin gösterileceği ancak kimsenin hakkına kavuşmak için gereksiz yere beklemesine razı olunmayacağı belirtildi.
Vatandaşların yargı süreçlerindeki gecikmelere ilişkin taleplerini iletebilmeleri amacıyla “Alo Adalet 135” hattı kurulacağı açıklandı.
Alo Adalet 135 Hattı'na ilk etapta 5 yılı aşan davalar ve 3 yılı aşan soruşturmalar için başvuru yapılabilecek.
Hattın ekim ayında ülke genelinde hizmete sunulması planlanmaktadır.
Bilgi Okunma süresi 31 saniyeye düşürüldü.

“HER DOSYAYA GEREKEN ÖZENİ GÖSTERECEĞİZ”

Her dosyaya gereken özeni göstereceklerini ifade eden Bakan Gürlek, “Bugün 597 mahalde 26 bin 777 hâkim ve Cumhuriyet savcımız görev yapıyor. Bu büyük teşkilatın imkânlarını geliştirirken vatandaşımızın adalete makul sürede ulaşmasını önceliğimiz olarak görüyoruz. Hızlı bir yargıdan söz ederken kastımız, dosyaları aceleyle kapatmak değildir. Her dosyaya gereken özeni gösterecek, fakat kimsenin hakkına kavuşmak için gereksiz yere beklemesine de razı olmayacağız” dedi.

Bakan Gürlek, vatandaşların yargı süreçlerindeki gecikmelere ilişkin taleplerini doğrudan iletebilmeleri amacıyla “Alo Adalet 135” hattının kurulduğunu açıkladı. Gürlek, “Vatandaşlarımızın gecikmeye ilişkin sesini doğrudan duyabilmek için Alo Adalet 135 Hattı’nı kurduk. İlk etapta 5 yılı aşan davalar ve 3 yılı aşan soruşturmalar için başvuru yapılabilecek. Hattı ekim ayında ülke genelinde hizmete sunmayı düşünüyoruz.” dedi.

"DERDİMİZ GÜÇLÜ ADALET DÜZENİNİ KORUMAK"

Fon soruşturmasına da değinen Gürlek, "Bunun yanında, son günlerde de şahit olduğumuz üzere, milletimizin ekonomik haklarına göz diken çıkar odaklarının hileli yöntemlerle ortaya koyduğu usulsüzlükleri tespit etmek ve hukuku süratle işletmek gibi ciddi görevlerimiz var." ifadelerini kullandı.

"Hakimler ve Savcılar Kurulumuzun da bütün bu süreç boyunca yargı sisteminin işleyişini pür dikkat takip etmesi, aksayan her noktayı zamanında tespit etmesi ve gerektiğinde yerinde ve etkili hamleler yapması şarttır." diyen Gürlek, "Bizim derdimiz, vatandaşlarımızın yargıya güvenle başvurabildiği güçlü ve sağlam bir adalet düzenini korumaktır." şeklinde konuştu.

"ÖNÜNÜZE GELEN DOSYA NE KADAR HACİMLİ, ESKİ OLURSA OLSUN ÜZERİNE GİDİN"

Dördüncü Stratejisi doğrultusunda, yargı hizmetlerini daha etkin, hızlı ve erişilebilir kılmak için çalıştıklarını anlatan Gürlek, şunları söyledi:

Bugün 597 mahalde 26 bin 777 hâkim ve Cumhuriyet savcımız görev yapıyor. Bu büyük teşkilatın imkânlarını geliştirirken vatandaşlarımızın adalete makul sürede ulaşmasını önceliğimiz olarak görüyoruz.

204 birimde Yargı Hizmetlerinin Etkinliği Bürolarını faaliyete geçirdik. Bu bürolar, özellikle uzun süren soruşturma ve yargılamalarda gecikmenin idari ve teknik nedenlerini tespit edecek; çözüm için gerekli adımları atacak.

Burada altını özellikle çizmek isterim: Hiçbir idari mekanizma, hâkimin vicdani kanaatinin veya Cumhuriyet savcısının soruşturma yetkisinin yerine geçemez. Yargılamanın içeriğine ve sonucuna hiçbir şekilde müdahale edilmeyecek.

Buradan hakim ve Cumhuriyet savcısı arkadaşlarıma sesleniyorum: Önünüze gelen dosya ne kadar hacimli ne kadar eski olursa olsun, üzerine kararlılıkla gidin. Çünkü her dosyanın ardında adalet bekleyen bir insan var."

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek duyurdu: Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında 2. dalga operasyon
Google Derinlemesine Analiz, Teyitli Haber! Tıkla ve favori kaynağın yap.
ETİKETLER
#Adalet Bakanlığı
#Yargı Reformu
#Akın Gürlek
#hsk
#Alo Adalet 135
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.