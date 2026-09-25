Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek, HSK Yargının Etkinliği İzleme ve Değerlendirme Toplantısı’nda açıklamalarda bulundu.

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HABERİN ÖZETİ Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek: Alo Adalet 135 Hattı'nı Ekim ayında kullanıma sunuyoruz Adalet Bakanı Akın Gürlek, HSK Yargının Etkinliği İzleme ve Değerlendirme Toplantısı’nda yargı süreçlerindeki etkinliği artırma ve vatandaşların adalete makul sürede ulaşmasını sağlama hedeflerini açıkladı. Hâkim ve savcıların görev yaptığı mahallerin sayısı 597, toplam hâkim ve cumhuriyet savcısı sayısı ise 26 bin 777'dir. Vatandaşların adalete makul sürede ulaşması öncelik olarak görülmektedir. Her dosyaya gereken özenin gösterileceği ancak kimsenin hakkına kavuşmak için gereksiz yere beklemesine razı olunmayacağı belirtildi. Vatandaşların yargı süreçlerindeki gecikmelere ilişkin taleplerini iletebilmeleri amacıyla “Alo Adalet 135” hattı kurulacağı açıklandı. Alo Adalet 135 Hattı'na ilk etapta 5 yılı aşan davalar ve 3 yılı aşan soruşturmalar için başvuru yapılabilecek. Hattın ekim ayında ülke genelinde hizmete sunulması planlanmaktadır.

“HER DOSYAYA GEREKEN ÖZENİ GÖSTERECEĞİZ”

Her dosyaya gereken özeni göstereceklerini ifade eden Bakan Gürlek, “Bugün 597 mahalde 26 bin 777 hâkim ve Cumhuriyet savcımız görev yapıyor. Bu büyük teşkilatın imkânlarını geliştirirken vatandaşımızın adalete makul sürede ulaşmasını önceliğimiz olarak görüyoruz. Hızlı bir yargıdan söz ederken kastımız, dosyaları aceleyle kapatmak değildir. Her dosyaya gereken özeni gösterecek, fakat kimsenin hakkına kavuşmak için gereksiz yere beklemesine de razı olmayacağız” dedi.

Bakan Gürlek, vatandaşların yargı süreçlerindeki gecikmelere ilişkin taleplerini doğrudan iletebilmeleri amacıyla “Alo Adalet 135” hattının kurulduğunu açıkladı. Gürlek, “Vatandaşlarımızın gecikmeye ilişkin sesini doğrudan duyabilmek için Alo Adalet 135 Hattı’nı kurduk. İlk etapta 5 yılı aşan davalar ve 3 yılı aşan soruşturmalar için başvuru yapılabilecek. Hattı ekim ayında ülke genelinde hizmete sunmayı düşünüyoruz.” dedi.

"DERDİMİZ GÜÇLÜ ADALET DÜZENİNİ KORUMAK"

Fon soruşturmasına da değinen Gürlek, "Bunun yanında, son günlerde de şahit olduğumuz üzere, milletimizin ekonomik haklarına göz diken çıkar odaklarının hileli yöntemlerle ortaya koyduğu usulsüzlükleri tespit etmek ve hukuku süratle işletmek gibi ciddi görevlerimiz var." ifadelerini kullandı.

"Hakimler ve Savcılar Kurulumuzun da bütün bu süreç boyunca yargı sisteminin işleyişini pür dikkat takip etmesi, aksayan her noktayı zamanında tespit etmesi ve gerektiğinde yerinde ve etkili hamleler yapması şarttır." diyen Gürlek, "Bizim derdimiz, vatandaşlarımızın yargıya güvenle başvurabildiği güçlü ve sağlam bir adalet düzenini korumaktır." şeklinde konuştu.

"ÖNÜNÜZE GELEN DOSYA NE KADAR HACİMLİ, ESKİ OLURSA OLSUN ÜZERİNE GİDİN"

Dördüncü Yargı Reformu Stratejisi doğrultusunda, yargı hizmetlerini daha etkin, hızlı ve erişilebilir kılmak için çalıştıklarını anlatan Gürlek, şunları söyledi:

Bugün 597 mahalde 26 bin 777 hâkim ve Cumhuriyet savcımız görev yapıyor. Bu büyük teşkilatın imkânlarını geliştirirken vatandaşlarımızın adalete makul sürede ulaşmasını önceliğimiz olarak görüyoruz.

204 birimde Yargı Hizmetlerinin Etkinliği Bürolarını faaliyete geçirdik. Bu bürolar, özellikle uzun süren soruşturma ve yargılamalarda gecikmenin idari ve teknik nedenlerini tespit edecek; çözüm için gerekli adımları atacak.

Burada altını özellikle çizmek isterim: Hiçbir idari mekanizma, hâkimin vicdani kanaatinin veya Cumhuriyet savcısının soruşturma yetkisinin yerine geçemez. Yargılamanın içeriğine ve sonucuna hiçbir şekilde müdahale edilmeyecek.

Buradan hakim ve Cumhuriyet savcısı arkadaşlarıma sesleniyorum: Önünüze gelen dosya ne kadar hacimli ne kadar eski olursa olsun, üzerine kararlılıkla gidin. Çünkü her dosyanın ardında adalet bekleyen bir insan var."