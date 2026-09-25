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Spor
Avatar
Editor
 | Serhat Yıldız
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
25.09.2026
saat ikonu 17:22
|
GÜNCELLEME:
25.09.2026
saat ikonu 17:25

Milli boksör Hatice Akbaş, Avrupa Şampiyonu oldu!

Milli boksörümüz Hatice Akbaş, Avrupa Şampiyonası kadınlar 51 kilo final maçında İspanyol rakibi Laura Fuertes Fernandez'i mağlup ederek altın madalyanın sahibi oldu ve ringde bir kez daha ay-yıldızlı bayrağımızı dalgalandırdı. İşte detaylar...

Avatar
Editor
 Serhat Yıldız
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
Milli boksör Hatice Akbaş, Avrupa Şampiyonu oldu!
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
25.09.2026
saat ikonu 17:22
|
GÜNCELLEME:
25.09.2026
saat ikonu 17:25

Türk boksunun yükselen yıldızı Hatice Akbaş, kariyerine bir dev başarı daha ekleyerek zirvedeki yerini perçinledi. ’nda fırtına gibi esen milli sporcu, kadınlar 51 kilo final müsabakasında İspanyol boksör Laura Fuertes Fernandez ile karşı karşıya geldi.

Milli boksör Hatice Akbaş, Avrupa Şampiyonu oldu!

Ringteki üstün performansını ve oyun disiplinini tüm rauntlara yansıtan Akbaş, rakibini mağlup ederek Avrupa şampiyonluğuna ulaştı. Turnuva boyunca sergilediği kararlı mücadeleyle takdir toplayan şampiyon boksör, elde ettiği bu altın madalya ile hem 'ye büyük bir gurur yaşattı hem de sıkletindeki hakimiyetini bir kez daha kanıtladı.

TÜRKİYE'NİN İKİNCİ ALTINI!

Hatice Akbaş'ın Avrupa şampiyonu olmasıyla birlikte Türkiye 2026 Avrupa Boks Şampiyonası'nda iknci altın madalyasını kazandı. Ay-yıldızlılara şampiyonadaki ilk altını +80 kiloda Havvanur Kethüda kazandırmıştı.

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ETİKETLER
#İspanya
#Hatice Akbaş
#Türkiye
#avrupa şampiyonası
#Laura Fuertes Fernandez
#Kadınlar 51 Kilo
#Boksun
#Spor
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