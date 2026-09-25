Milli boksör Hatice Akbaş, Avrupa Şampiyonu oldu!

Türk boksunun yükselen yıldızı Hatice Akbaş, kariyerine bir dev başarı daha ekleyerek zirvedeki yerini perçinledi. Avrupa Şampiyonası’nda fırtına gibi esen milli sporcu, kadınlar 51 kilo final müsabakasında İspanyol boksör Laura Fuertes Fernandez ile karşı karşıya geldi.

Ringteki üstün performansını ve oyun disiplinini tüm rauntlara yansıtan Akbaş, rakibini mağlup ederek Avrupa şampiyonluğuna ulaştı. Turnuva boyunca sergilediği kararlı mücadeleyle takdir toplayan şampiyon boksör, elde ettiği bu altın madalya ile hem Türkiye'ye büyük bir gurur yaşattı hem de sıkletindeki hakimiyetini bir kez daha kanıtladı.

TÜRKİYE'NİN İKİNCİ ALTINI!

Hatice Akbaş'ın Avrupa şampiyonu olmasıyla birlikte Türkiye 2026 Avrupa Boks Şampiyonası'nda iknci altın madalyasını kazandı. Ay-yıldızlılara şampiyonadaki ilk altını +80 kiloda Havvanur Kethüda kazandırmıştı.