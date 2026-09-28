Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), firmaların yurt dışı kaynaklı dövizlerinin Türk lirasına dönüşümünü destekleyen düzenlemede esnek ve sadeleştirilmiş yeni modeli devreye alıyor. 1 Ekim’den itibaren geçerli olacak yeni talimatla "döviz almama taahhüdü" kaldırılırken, destek miktarı katma değer ve döviz pozisyonu kriterlerine bağlandı.

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HABERİN ÖZETİ Merkez Bankası'ndan döviz dönüşüm desteğinde yeni dönem: 1 Ekim'de başlıyor! Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), firmaların yurt dışı kaynaklı dövizlerini Türk lirasına dönüştürmelerini destekleyen yeni düzenlemesini 1 Ekim'den itibaren devreye alıyor. "Döviz almama taahhüdü" kaldırılırken, destek miktarı katma değer ve döviz pozisyonu kriterlerine bağlandı. Firmanın yıllık döviz satış limiti, yıllık faaliyet karı ile 12 aylık iş gücü maliyetinin toplamından oluşan katma değere göre belirlenecek. Likit döviz varlıklarının net satış hasılatı veya aktif büyüklüğüne oranı %10'u aşmaması şartı getirildi. İhracatçıya ürün tedarik eden firmalar, kendi limitleri dahilinde doğrudan destekten yararlanabilecek. Aracı bankaların denetim sorumlulukları artırılırken, destek tutarı üzerinden azami %1 komisyon alma imkanı sağlandı.

'SAĞLAM VE ESNEK BİR YAPI KURULDU'

Düzenlemenin detaylarına ilişkin açıklamalarda bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Finansal İstikrar Komitesi'nde alınan kararlar doğrultusunda adımların atıldığını belirterek reel sektörü destekleme mesajı verdi:

"Finansal İstikrar Komitesinde ele alınan hususlar, Merkez Bankası tarafından devreye alınıyor. Bu kapsamda Merkez Bankasının firmalara yönelik döviz dönüşüm desteğinde daha esnek ve sade uygulama şartları getirirken, daha fazla firmamızın bu destekten yararlanması için adım atıldı. Üreten, istihdam ve katma değer yaratan reel sektörümüzün her zaman yanında olacak, sahadan gelen önerileri de dikkate alarak firmalarımızı desteklemeye devam edeceğiz."

DÜZENLEMEDE ÖNE ÇIKAN YENİ KURALLAR

1 Ekim itibarıyla yürürlüğe girecek yeni uygulama talimatı, firmaların destekten yararlanma şartlarında önemli değişiklikler getiriyor: