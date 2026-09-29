Koronavirüs yeniden gündemde. Özellikle yüksek ateş ve çeşitli solunum yolu şikâyetleriyle sağlık kuruluşlarına yapılan başvurular dikkat çekiyor. Ancak yüksek ateş tek başına COVID-19 belirtisi olarak değerlendirilmiyor. Grip ve diğer solunum yolu enfeksiyonları da benzer şikâyetlere yol açabiliyor. Bu nedenle hastalığın nedenini belirlemek için klinik değerlendirme ve gerektiğinde test yapılması önem taşıyor.

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HABERİN ÖZETİ Koronavirüs yeniden gündem oldu! Acil servisler yüksek ateş şikayetiyle doldu Yüksek ateş ve solunum yolu şikâyetleriyle acil servislere yapılan başvuruların artması koronavirüsü yeniden gündeme getirirken, bu belirtilerin grip ve diğer solunum yolu enfeksiyonlarından da kaynaklanabileceği belirtiliyor. Yüksek ateş, halsizlik, boğaz ağrısı ve öksürük gibi şikâyetler tek başına COVID-19 belirtisi olarak değerlendirilmiyor ve grip gibi diğer enfeksiyonlarda da görülebiliyor. Sağlık Bakanlığı'nın güncel COVID-19 platformundaki Türkiye vaka tablosu verileri en son 2023 yılına kadar uzandığı için acil servis yoğunluğunun doğrudan koronavirüse bağlı olduğunu gösteren güncel bir resmi veri bulunmuyor. Hastalığın nedenini kesin olarak belirlemek için klinik doktor değerlendirmesi ve gerektiğinde test yapılması gerekiyor. Ateşin düşmemesi, nefes darlığı, göğüs ağrısı, belirgin halsizlik veya bilinç değişikliği gibi durumlarda vakit kaybetmeden sağlık kuruluşuna başvurulması öneriliyor.

KORONAVİRÜS NEDEN YENİDEN GÜNDEMDE?

Koronavirüs, son dönemde yüksek ateş ve solunum yolu şikâyetleriyle birlikte yeniden gündeme geliyor. Ancak bu belirtilerin yalnızca COVID-19’a işaret etmediği, grip ve diğer solunum yolu enfeksiyonlarının da benzer şikâyetlere yol açabildiği belirtiliyor. Sağlık Bakanlığı’nın güncel COVID-19 platformunda ise Türkiye’ye ilişkin yayımlanan vaka tablosunun son verileri 2023 yılına kadar uzanıyor.

ACİL SERVİSLERDE YÜKSEK ATEŞ ŞİKÂYETİ DİKKAT ÇEKİYOR

Son dönemde acil servislere yüksek ateş, halsizlik, boğaz ağrısı ve öksürük gibi şikâyetlerle başvurular gündeme geliyor. Özellikle yüksek ateş şikâyeti yaşayan hastaların, belirtilerin nedenini öğrenmek amacıyla sağlık kuruluşlarına başvurduğu görülüyor. Ancak bu yoğunluğun doğrudan koronavirüsten kaynaklandığını söylemek için güncel ve resmi verilerin değerlendirilmesi gerekiyor.

Uzmanlar, yüksek ateşin COVID-19 dışında grip ve diğer solunum yolu enfeksiyonlarında da görülebileceğine dikkat çekiyor. Bu nedenle yalnızca ateş şikâyetine bakılarak hastalığın koronavirüs olduğu sonucuna varılamıyor. Ateşin uzun sürmesi veya kişinin genel durumunun kötüleşmesi halinde sağlık kuruluşuna başvurulması önem taşıyor.

YÜKSEK ATEŞ VE HALSİZLİĞE DİKKAT!

Yüksek ateş ve halsizlik, koronavirüs enfeksiyonunda görülebilen belirtiler arasında yer alıyor. Öksürük, boğaz ağrısı, baş ağrısı ve kas-eklem ağrıları da tabloya eşlik edebiliyor. Ancak bu şikâyetler yalnızca COVID-19’a özgü değil. Grip ve diğer solunum yolu enfeksiyonlarında da benzer belirtiler ortaya çıkabiliyor.

Bu nedenle yalnızca yüksek ateş veya halsizlik yaşanması koronavirüs tanısı için yeterli değil. Şikâyetlerin süresi, şiddeti ve beraberinde görülen diğer belirtiler değerlendirilmeli. Özellikle ateşin devam etmesi ve genel sağlık durumunun kötüleşmesi halinde sağlık kuruluşuna başvurulması önem taşıyor.

HANGİ DURUMLARDA DOKTORA BAŞVURULMALI?

Yüksek ateşin düşmemesi, nefes darlığı, göğüs ağrısı, belirgin halsizlik veya genel sağlık durumunda hızlı kötüleşme gibi belirtiler dikkate alınmalı. Özellikle nefes almada güçlük ve bilinç değişikliği gibi ciddi şikâyetlerde vakit kaybetmeden sağlık kuruluşuna başvurulması gerekiyor. Belirtilerin nedeninin COVID-19, grip ya da başka bir enfeksiyon olup olmadığı ise doktor değerlendirmesi ve gerekli görülen testlerle netleştirilebiliyor.