Evinde uyuşturucu bulunan şahsın savunması pes dedirtti: "Limon tuzuna metamfetamin diyorlar"

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Sakarya'nın Akyazı ilçesinde uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde jandarma ekipler, istihbarı çalışmalar neticesinde 39 yaşındaki G.A.'nın üzerinde uyuşturucu madde ele geçirdi.
Daha sonrasında şüphelinin ev ve eklentilerinde arama gerçekleştirildi. Yapılan aramalarda 295 gram metamfetamin ile kenevir tohumu ele geçirildi. Gözaltına alınan G.A., jandarmadaki işlemlerinin ardından Akyazı Adliyesi'ne sevk edildi.
G.A., cezaevine götürülmek üzere adliyeden çıkarıldığı sırada hakkındaki suçlamaya ilişkin yöneltilen soruya, "Ne olacak, limon tuzunu ayırt edemeyen teşkilat" cevabını verdi.
"Pişman mısınız?" sorusuna ise "Niye pişman olayım ki? Evden limon tuzu alıyorlar, metamfetamin diyorlar" ifadeleriyle karşılık verdi. Daha sonra jandarma aracına bindirilen şüpheli cezaevine götürüldü.