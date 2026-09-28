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Editor
 | Şenay Yurtalan
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
28.09.2026
saat ikonu 14:06
|
GÜNCELLEME:
28.09.2026
saat ikonu 14:14

Bolu Belediyesi kooperatifine ‘Zimmet’ operasyonu: 9 kişi gözaltında

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Bolu Belediyesi bünyesindeki kooperatife operasyon düzenlendi. Zimmet soruşturmasında 9 kişi gözaltına alındı.

Avatar
Editor
 Şenay Yurtalan
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
28.09.2026
saat ikonu 14:06
|
GÜNCELLEME:
28.09.2026
saat ikonu 14:14

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bünyesinde faaliyet gösteren S.S. Köroğlu Yöresel Ürünler Üretim ve Pazarlama Kooperatifi yöneticileri ile kooperatifle ticari ilişkisi bulunan firmalar hakkında '' iddiasıyla geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

HABERİN ÖZETİ

Bolu Belediyesi kooperatifine ‘Zimmet’ operasyonu: 9 kişi gözaltında

Bilgi Okunma süresi 22 saniyeye düşürüldü.
Bolu Belediyesi bünyesindeki kooperatif yöneticileri ve kooperatifle ticari ilişkisi olan firmalar hakkında 'zimmet' iddiasıyla soruşturma başlatılarak eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Soruşturma, Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından S.S. Köroğlu Yöresel Ürünler Üretim ve Pazarlama Kooperatifi yöneticileri ve ilişkili firmalar hakkında açıldı.
Jandarma ekipleri sabah saatlerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon yaptı.
Aralarında Bahadır Acar ve Cevat Çatladı'nın da bulunduğu 9 kişi gözaltına alındı.
Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde aramalar gerçekleştirildi.
Gözaltına alınan zanlıların jandarmadaki sorgu işlemleri devam ediyor.
Bilgi Okunma süresi 22 saniyeye düşürüldü.
Bolu Belediyesi kooperatifine ‘Zimmet’ operasyonu: 9 kişi gözaltında

EŞ ZAMANLI OPERASYON DÜZENLENDİ

Soruşturma kapsamında harekete geçen jandarma ekipleri, sabah saatlerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Boltartek Tarım Ürünleri ve Teknolojileri San. Tic. Ltd. Şti. Genel Müdürü, İhale/Harcama Yetkilisi ve İhale Komisyonu Başkanı Bahadır Acar ve Köroğlu Organik ve Yöresel Ürünler Üretim ve Pazarlama Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Cevat Çatladı'nın da aralarında bulunduğu 9 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde arama yapıldı.

Gözaltına alınan zanlıların jandarmadaki sorgu işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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ETİKETLER
#Zimmet
#Bolu Belediyesi
#Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı
#S.s. Köroğlu Yöresel Ürünler Üretim Ve Pazarlama Kooperatifi
#Boltartek Tarım Ürünleri Ve Teknolojileri San. Tic. Ltd. Şti.
#Gündem
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