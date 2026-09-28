Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Bolu Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren S.S. Köroğlu Yöresel Ürünler Üretim ve Pazarlama Kooperatifi yöneticileri ile kooperatifle ticari ilişkisi bulunan firmalar hakkında 'zimmet' iddiasıyla geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

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HABERİN ÖZETİ Bolu Belediyesi kooperatifine ‘Zimmet’ operasyonu: 9 kişi gözaltında Bolu Belediyesi bünyesindeki kooperatif yöneticileri ve kooperatifle ticari ilişkisi olan firmalar hakkında 'zimmet' iddiasıyla soruşturma başlatılarak eş zamanlı operasyon düzenlendi. Soruşturma, Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından S.S. Köroğlu Yöresel Ürünler Üretim ve Pazarlama Kooperatifi yöneticileri ve ilişkili firmalar hakkında açıldı. Jandarma ekipleri sabah saatlerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon yaptı. Aralarında Bahadır Acar ve Cevat Çatladı'nın da bulunduğu 9 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde aramalar gerçekleştirildi. Gözaltına alınan zanlıların jandarmadaki sorgu işlemleri devam ediyor.

EŞ ZAMANLI OPERASYON DÜZENLENDİ

Soruşturma kapsamında harekete geçen jandarma ekipleri, sabah saatlerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Boltartek Tarım Ürünleri ve Teknolojileri San. Tic. Ltd. Şti. Genel Müdürü, İhale/Harcama Yetkilisi ve İhale Komisyonu Başkanı Bahadır Acar ve Köroğlu Organik ve Yöresel Ürünler Üretim ve Pazarlama Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Cevat Çatladı'nın da aralarında bulunduğu 9 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde arama yapıldı.



Gözaltına alınan zanlıların jandarmadaki sorgu işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.