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Gündem
Avatar
Editor
 | Banu İriç
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
25.09.2026
saat ikonu 21:05
|
GÜNCELLEME:
25.09.2026
saat ikonu 21:49

Bolu Belediyesi davasında savcı mütalaasını sundu: Tanju Özcan'a 217 yıla kadar hapis istendi

Bolu Belediyesine yönelik yürütülen irtikap soruşturması davasında savcı aralarında görevden uzaklaştırılan Tanju Özcan'ın da bulunduğu 19 sanık hakkındaki mütalaasını sundu. Marketlerle yapılan reklam sözleşmeleri, kurban bağışları ve belediye işlemlerine dair iddiaların bulunduğu mütalaada Özcan hakkında istenen ceza belli oldu.

Avatar
Editor
 Banu İriç
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Bolu Belediyesi davasında savcı mütalaasını sundu: Tanju Özcan'a 217 yıla kadar hapis istendi
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
25.09.2026
saat ikonu 21:05
|
GÜNCELLEME:
25.09.2026
saat ikonu 21:49

Bolu Belediyesine yönelik "irtikap" soruşturması kapsamında haklarında dava açılan, aralarında belediye başkanlığı görevinden uzaklaştırılan 'ın da bulunduğu 4'ü tutuklu 19 sanığın yargılandığı davada esas hakkındaki mütalaa mahkemeye sunuldu.

HABERİN ÖZETİ

Bolu Belediyesi davasında savcı mütalaasını sundu: Tanju Özcan'a 217 yıla kadar hapis istendi

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Bolu Belediyesine yönelik 'irtikap' soruşturması kapsamında aralarında eski Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın da bulunduğu 19 sanığın yargılandığı davada savcı mütalaasını sundu ve Özcan hakkında toplam 217 yıla kadar hapis cezası talep etti.
Savcı mütalaasında, marketlere yönelik reklam sözleşmeleri, kurban bağışı adı altında dini duyguların istismar edilmesi, müteahhitlerden haraç alınması, beton alımı konusunda baskı yapılması ve ruhsat devri karşılığında yardım adı altında para talep edilmesi gibi farklı olaylara ilişkin değerlendirmeler yer aldı.
Mütalaada, Tanju Özcan hakkında 'nitelikli dolandırıcılık', 'zincirleme şekilde icbar suretiyle irtikap', 'icbar suretiyle irtikap', 'icbar suretiyle irtikaba teşebbüs' ve 'rüşvet alma' suçlarından toplam 69,5 yıldan 217 yıla kadar hapis cezası talep edildi.
Marketlere yönelik eylemlerin 'zincirleme şekilde icbar suretiyle irtikap' suçunu oluşturduğu değerlendirildi ve BİM, Nuhmar/1N, Carrefoursa ve Avantaj marketlerden toplam 8 milyon 712 bin lira menfaat sağlandığı belirtildi.
Kurban bağışı adı altında vatandaşların dini inanç ve duygularının istismar edildiği anlatılarak, Özcan, Sarıyıldız, eski Bolu Belediye Başkan Yardımcısı L.B. ve Belediye Meclis Üyesi A.Ö'nün 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan cezalandırılmaları talep edildi.
Ruhsat işlemleri karşılığında Bolsev'e '500 bin lira yardım' yapılmasının gündeme geldiği, bu kapsamda 100 bin liranın nakit olarak M.A'ya teslim edildiği ve 200 bin lira daha istendiği olaya ilişkin Özcan hakkında 'rüşvet almak' suçundan cezalandırılma talebinde bulunuldu.
Bilgi Okunma süresi 59 saniyeye düşürüldü.
Bolu Belediyesi davasında savcı mütalaasını sundu: Tanju Özcan'a 217 yıla kadar hapis istendi

Cumhuriyet savcısı tarafından Bolu 3. Ağır Ceza Mahkemesine sunulan esasa ilişkin mütalaada, yargılama sırasında toplanan deliller, alınan beyanlar ve dosya kapsamının bütün olarak değerlendirildiği belirtildi.

Mütalaada, dava kapsamında "marketler", "ruhsat", "kurban", "hak ediş", "beton" ve "cafe" olmak üzere farklı olaylara ilişkin değerlendirmelere yer verildi.

Mütalaada, Boluyu Seviyorum Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfının (BolSev) iştiraki olan BolSev Eğitim ve Yardım Ticaret Anonim Şirketine (Bolsev AŞ) gelir sağlamak amacıyla ile kentte faaliyet gösteren bazı marketler arasında reklam sözleşmeleri yapılmasının amaçlandığı, süreçte tutuklu sanıklar Tanju Özcan ile eski Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Can'ın market temsilcileriyle görüştüğü kaydedildi.

Belediyede gerçekleştirilen toplantıda market temsilcilerine reklam sözleşmesi teklif edildiği, bazı market temsilcilerinin teklifi yüksek bulduğu ve reklam ihtiyacı olmadığını ifade ettiği aktarılan mütalaada, Özcan'ın bunun üzerine tehdit ve baskı içerdiği öne sürülen ifadeler kullandığı belirtildi.

Mütalaada, reklam sözleşmesini kabul etmeyen marketlere yönelik daha sonra zabıta tarafından denetimler gerçekleştirildiği, bazı işletmelere idari yaptırımlar uygulandığı anlatılarak, BİM, Nuhmar/1N, Carrefoursa ve Avantaj marketlerin daha sonra reklam sözleşmesini imzaladığı bilgisine yer verildi.

Bu kapsamda BİM'den 6 milyon 84 bin, Nuhmar/1N'den 1 milyon 800 bin, Carrefoursa'dan 540 bin ve Avantaj marketlerden 288 bin lira olmak üzere toplam 8 milyon 712 bin liralık menfaat sağlandığı belirtilen mütalaada, A101 ve ŞOK'un ise reklam sözleşmesi imzalamadığı ifade edildi.

Marketlere yönelik eylemlerin "zincirleme şekilde icbar suretiyle irtikap" suçunu oluşturduğu değerlendirilen mütalaada, tutuklu sanıklar Özcan, Can ve eski BolSev yöneticisi Ali Sarıyıldız ile tutuksuz sanıklar Bolu Belediyesi Mali Hizmetler Müdürü N.A, eski Zabıta Müdürü H.Y, Belediye Meclis üyeleri E.T, B.Ö. ve C.G, Belediye Meclis Üyesi ve Encümen Başkanı H.E.S, Dönemin İnsan Kaynakları Müdürü M.A. ile belediye ve BolSev personeli M.Y.B, S.P. ve T.A'nın cezalandırılmaları talep edildi.

"KURBAN BAĞIŞI ADI ALTINDA DİNİ DUYGULARI İSTİSMAR EDİLDİ"

Aynı mütalaada, kentte müteahhitlik yapan N.G'den, belediye ile işlerinin yürütülmesi karşılığında toplam 2 milyon 500 bin lira istendiği, bunun 1 milyon lirasının nakit, 1 milyon 500 bin lirasının ise çek yoluyla ödendiği, söz konusu ödemelerin daha sonra farklı hesaplar üzerinden iade edildiği anlatıldı.

Mütalaada, bu olaya ilişkin Özcan ve Can'ın "icbar suretiyle irtikap", Sarıyıldız'ın "icbar suretiyle irtikapa yardım", Belediye Meclis Üyesi C.T'nin "suçluyu kayırma" ve "yalan tanıklık", Sarıyıldız'ın ortağı ve BolSev'in muhasebecisi A.B. hakkında ise "suçluyu kayırma" suçlarından cezalandırması istendi.

BolSev'in 2025'te kurban bağışı hesabına 34 bağışçı tarafından 65 hisse karşılığı 845 bin lira yatırıldığı aktarılan mütalaada, vakfın kayıtlarında bu parayla kurban satın alındığı veya kesildiğine ilişkin herhangi kayıt bulunmadığı belirtildi.

Mütalaada, kurban kesme amacı bulunmamasına rağmen "kurban bağışı" adı altında ilanlar verilerek vatandaşların dini inanç ve duygularının istismar edildiği anlatılarak, Özcan, Sarıyıldız, eski Bolu Belediye Başkan Yardımcısı L.B. ve Belediye Meclis Üyesi A.Ö'nün, haklarında mağdur zararlarının giderilmiş olması nedeniyle etkin pişmanlık hükümleri uygulanarak "nitelikli dolandırıcılık" suçundan cezalandırmaları talep edildi.

100. Yıl Cumhuriyet Parkı yapım işini üstlenen şirketin yetkilisi H.V.A'nın hak edişlerinin ödenmesinde sorun yaşamamak amacıyla BolSev'e yardım yapmayı kabul ettiği bilgisine yer verilen mütalaada, hak edişlerden toplam 3 milyon lira kesilerek vakıf hesabına aktarıldığı, ayrıca 7 milyon 500 bin liralık reklam sözleşmesi yapıldığı ifade edildi.

Özcan ve tutuksuz sanık Bolu Belediyesi Mali Hizmetler Müdürü N.A'ın fikir ve eylem birliği içerisinde "icbar suretiyle irtikap" suçunu işlediği, Sarıyıldız'ın da "yardım eden" sıfatıyla suça iştirak ettiği belirtilen mütalaada, sanıkların cezalandırılmaları talep edildi.

Mütalaada, kentteki 150 yataklı Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi inşaatını üstlenen firmanın yetkilisinin betonun Bolu Bel A.Ş'den alınması yönünde baskıya maruz kaldığını söylediği kaydedilerek, farklı beton santrali kurma girişiminin ardından belediye tarafından çeşitli yaptırımlar uygulandığı iddialarına yer verildi.

Mütalaada, Özcan'ın "başka bir yerden beton alamazsınız, size beton santrali kurdurtmam, betonu bizden alacaksınız." ifadesinin mağdur üzerinde baskı oluşturduğu ve beton alımı gerçekleşmediği için eylemin "teşebbüs aşamasında kaldığı" kaydedildi.

İş yerinin ruhsat devriyle ilgili sorun yaşanması üzerine tutuklu sanık Bolu Köroğlu Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi ile eski Bolu Manavlar Pazarcılar Esnaf Odası Başkanı Mustafa Altındal aracılığıyla Özcan ile görüşüldüğü ve ruhsat işlemlerinin yapılması karşılığında Bolsev'e "500 bin lira yardım" yapılmasının gündeme geldiği anlatılan mütalaada, bu kapsamda 100 bin liranın nakit olarak Altındal'ın talimatıyla M.A'ya teslim edildiği, daha sonra 200 bin lira daha istendiği ve olayın soruşturmanın başlamasının ardından mağdur tarafından yetkili makamlara bildirildiği ifade edildi.

Bolu Belediyesi davasında savcı mütalaasını sundu: Tanju Özcan'a 217 yıla kadar hapis istendi

TANJU ÖZCAN HAKKINDA İSTENEN CEZA

Mütalaada, Özcan hakkında "rüşvet almak", Altındal ve M.A. yönünden ise "rüşvet" suçundan cezalandırılma talebinde bulunuldu.

Mütalaada, Tanju Özcan için 32 mağdura karşı "nitelikli dolandırıcılık" suçundan etkin pişmanlık hükümleri uygulanarak, "zincirleme şekilde icbar suretiyle irtikap", "icbar suretiyle irtikap", "icbar suretiyle irtikapa teşebbüs" ve "rüşvet alma" suçlarından toplam 69,5 yıldan 217 yıla kadar hapsi talep edildi.

Diğer 18 sanık hakkında da "nitelikli dolandırıcılık" suçundan etkin pişmanlık hükümleri uygulanarak, "zincirleme şekilde icbar suretiyle irtikap", "icbar suretiyle irtikap", "icbar suretiyle irtikapa yardım", "yalan tanıklık", "suçluyu kayırma" ve "rüşvet" suçlarından değişen oranlarda hapis cezası talep edilen mütalaada, tutuklu sanıkların bu hallerinin devamına karar verilmesi istendi.

BOLU BELEDİYESİ İRTİKAP SORUŞTURMASI SÜRECİ

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca Bolu Belediyesine yönelik 28 Şubat'ta başlatılan "irtikap" soruşturması kapsamında 19 kişi gözaltına alınmıştı.

Tanju Özcan, başkan yardımcısı Süleyman Can ve BolSev yöneticisi Ali Sarıyıldız tutuklanmış, "rüşvet" operasyonu kapsamında tutuklanan Bolu Köroğlu Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi ile Bolu Manavlar Pazarcılar Esnaf Odası Başkanı Mustafa Altındal'ın dosyası da bu dosyayla birleştirilmişti.

Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan 178 sayfalık iddianamede, Tanju Özcan'ın her bir mağdura yönelik eylemi nedeniyle 6 kez "icbar suretiyle irtikap", 3 kez "irtikaba teşebbüs", 34 kez "nitelikli dolandırıcılık" ve 1 kez "rüşvet" suçlarından toplam 90 yıl 3 aydan 263 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.

Süleyman Can'ın 5 kez "icbar suretiyle irtikap" ve 2 kez "irtikaba teşebbüs" suçundan toplam 27 yıl 6 aydan 64 yıla kadar, Ali Sarıyıldız'ın 6 kez "irtikap suçuna yardım", 3 kez "irtikap suçuna yardıma teşebbüs" ve 34 kez "nitelikli dolandırıcılık" suçlarından toplam 72 yıl 7 ay 15 günden 218 yıl 9 aya kadar hapis cezasına mahkum edilmesi isteniyor.

İddianamede, diğer sanıklar hakkında da bu suçlardan değişen sürelerde hapis cezası talebinde bulunuluyor.

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#tanju özcan
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#Irtikap
#Icbar Suretiyle Irtikap
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