Joao Felix için bomba iddia! İsmail Kartal istedi: Fenerbahçe devreye girdi

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Yeni sezon kadro planlaması doğrultusunda ara transfer dönemi çalışmalarına erkenden başlayan Fenerbahçe, kulisleri hareketlendiren dev bir transfere imza atmaya hazırlanıyor.
Kanat ve orta saha bölgelerine doğrudan katkı sağlayacak kaliteli bir isim arayan sarı-lacivertli yönetimin transfer listesindeki son bomba Joao Felix oldu.
Geçtiğimiz sezon başında da Fenerbahçe'nin gündemine gelen 26 yaşındaki Portekizli yıldız, o dönem Chelsea’den 35 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr’ın yolunu tutmuştu. Ancak Suudi temsilcisiyle olan sözleşmesinin son senesine giren yetenekli futbolcunun, kariyerine yeniden Avrupa’da devam etmek istediği ve ayrılığa sıcak baktığı öğrenildi.
Ortaya çıkan bu durum sarı-lacivertli yönetimi harekete geçirdi. Fenerbahçe, oyuncunun durumunu yakından takip ederek ilk temasları kurdu. Gelen bilgilere göre, beş büyük ligden şu an için somut bir teklif almayan Joao Felix, Fenerbahçe’den resmi bir hamle gelmesi halinde masaya oturmaya hazır.
Forvet arkası, sol kanat ve santrfor mevkilerinde görev alabilen çok yönlü oyuncu, teknik direktör İsmail Kartal’ın hücum hattında görmeyi çok istediği profille birebir örtüşüyor. Önümüzdeki ay resmi temasları hızlandırmayı planlayan transfer komitesine bu süreçte vatandaşı Nelson Semedo’nun da destek olacağı, Portekiz Milli Takımı'ndan arkadaşı Felix ile görüşerek transferde aktif rol üstleneceği belirtiliyor.
Henüz 26 yaşında olmasına rağmen etkileyici bir kariyer geçmişine sahip olan Joao Felix; Benfica altyapısından yetiştikten sonra Atletico Madrid, Barcelona, Chelsea ve Milan gibi Avrupa devlerinin başarısı için ter döktü.
2018’de Benfica A Takımı’na yükselen yetenekli hücumcu, gösterdiği performansla 2019 yılında tam 127.2 milyon euro bonservis bedeliyle Atletico Madrid’e imza atarak dönemin en pahalı transferlerinden biri oldu. İspanya’da beklentilerin gerisinde kaldığı dönemlerde Chelsea ve Barcelona’da kiralık olarak forma giyen Felix, 2024 yazında 52 milyon euro karşılığında bonservisiyle Chelsea’ye transfer oldu. İngiliz ekibi ise bir sezon sonra oyuncuyu 35 milyon euroya Al-Nassr’a sattı.
Haziran 2019’da henüz 19 yaşındayken ilk kez Portekiz Milli Takımı forması giyen Joao Felix, o tarihten bu yana milli karma kadrosunun düzenli isimleri arasında yer alıyor. Ülkesi adına çıktığı 60 karşılaşmada 15 kez rakip fileleri havalandırma başarısı gösterdi.
Bu sezon Al-Nassr formasıyla Suudi Pro Lig, Kral Kupası ve Afrika Şampiyonlar Ligi kulvarlarında toplam 8 resmi maça çıkan Portekizli yıldız, 680 dakika sahada kaldı. Deneyimli hücum oyuncusu, bu süre zarfında takımına 4 gol ve 3 asistlik katkı sağlayarak skorer kimliğini bir kez daha kanıtladı.