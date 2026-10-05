Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
18°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
Spor
Avatar
Editor
 | Serhat Yıldız
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
05.10.2026
saat ikonu 11:29
|
GÜNCELLEME:
05.10.2026
saat ikonu 11:35

Joao Felix için bomba iddia! İsmail Kartal istedi: Fenerbahçe devreye girdi

Süper Lig devi Fenerbahçe, ocak ayı transfer döneminde Türk futbolunun tarihine geçecek bir imza için kolları sıvadı. Orta saha ve hücum hattını güçlendirmeyi hedefleyen sarı-lacivertliler, dünya futbolunun önemli yeteneklerinden Portekizli yıldız Joao Felix’i radarına aldı.

Avatar
Editor
 Serhat Yıldız
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
Joao Felix için bomba iddia! İsmail Kartal istedi: Fenerbahçe devreye girdi
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
05.10.2026
saat ikonu 11:29
|
GÜNCELLEME:
05.10.2026
saat ikonu 11:35

Yeni sezon kadro planlaması doğrultusunda ara transfer dönemi çalışmalarına erkenden başlayan Fenerbahçe, kulisleri hareketlendiren dev bir transfere imza atmaya hazırlanıyor. 

HABERİN ÖZETİ

Joao Felix için bomba iddia! İsmail Kartal istedi: Fenerbahçe devreye girdi

Bilgi Okunma süresi 30 saniyeye düşürüldü.
Fenerbahçe, kanat ve orta saha transferleri doğrultusunda Al-Nassr'da forma giyen Portekizli yıldız Joao Felix'i kadrosuna katmak için harekete geçti.
Joao Felix, kariyerine Avrupa'da devam etmek istiyor ve ayrılığa sıcak bakıyor.
Fenerbahçe, oyuncunun durumu yakından takip ederek ilk temasları kurdu ve resmi bir hamle gelmesi halinde Felix'in masaya oturmaya hazır olduğu öğrenildi.
Teknik direktör İsmail Kartal'ın hücum hattında görmeyi istediği çok yönlü oyuncu profiline uyan Felix için önümüzdeki ay resmi temasların hızlandırılması planlanıyor.
Portekizli futbolcu, geçmişte Benfica, Atletico Madrid, Barcelona ve Chelsea gibi kulüplerde forma giydi.
Felix, bu sezon Al-Nassr formasıyla 8 resmi maçta 4 gol ve 3 asistlik katkı sağladı.
Bilgi Okunma süresi 30 saniyeye düşürüldü.
Joao Felix için bomba iddia! İsmail Kartal istedi: Fenerbahçe devreye girdi

Kanat ve orta saha bölgelerine doğrudan katkı sağlayacak kaliteli bir isim arayan sarı-lacivertli yönetimin transfer listesindeki son bomba Joao Felix oldu.

Joao Felix için bomba iddia! İsmail Kartal istedi: Fenerbahçe devreye girdi

Geçtiğimiz sezon başında da Fenerbahçe'nin gündemine gelen 26 yaşındaki Portekizli yıldız, o dönem Chelsea’den 35 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr’ın yolunu tutmuştu. Ancak Suudi temsilcisiyle olan sözleşmesinin son senesine giren yetenekli futbolcunun, kariyerine yeniden Avrupa’da devam etmek istediği ve ayrılığa sıcak baktığı öğrenildi.

Joao Felix için bomba iddia! İsmail Kartal istedi: Fenerbahçe devreye girdi

İSMAİL KARTAL’IN ARADIĞI JOKER: NELSON SEMEDO DEVREDE

Ortaya çıkan bu durum sarı-lacivertli yönetimi harekete geçirdi. Fenerbahçe, oyuncunun durumunu yakından takip ederek ilk temasları kurdu. Gelen bilgilere göre, beş büyük ligden şu an için somut bir teklif almayan Joao Felix, Fenerbahçe’den resmi bir hamle gelmesi halinde masaya oturmaya hazır.

Joao Felix için bomba iddia! İsmail Kartal istedi: Fenerbahçe devreye girdi

Forvet arkası, sol kanat ve santrfor mevkilerinde görev alabilen çok yönlü oyuncu, teknik direktör İsmail Kartal’ın hücum hattında görmeyi çok istediği profille birebir örtüşüyor. Önümüzdeki ay resmi temasları hızlandırmayı planlayan transfer komitesine bu süreçte vatandaşı Nelson Semedo’nun da destek olacağı, Portekiz Milli Takımı'ndan arkadaşı Felix ile görüşerek transferde aktif rol üstleneceği belirtiliyor.

Joao Felix için bomba iddia! İsmail Kartal istedi: Fenerbahçe devreye girdi

DÜNYA DEVLERİNİN FORMASINI GİYDİ, SERVET ÖDENDİ

Henüz 26 yaşında olmasına rağmen etkileyici bir kariyer geçmişine sahip olan Joao Felix; Benfica altyapısından yetiştikten sonra Atletico Madrid, Barcelona, Chelsea ve Milan gibi Avrupa devlerinin başarısı için ter döktü.

Joao Felix için bomba iddia! İsmail Kartal istedi: Fenerbahçe devreye girdi

2018’de Benfica A Takımı’na yükselen yetenekli hücumcu, gösterdiği performansla 2019 yılında tam 127.2 milyon euro bonservis bedeliyle Atletico Madrid’e imza atarak dönemin en pahalı transferlerinden biri oldu. İspanya’da beklentilerin gerisinde kaldığı dönemlerde Chelsea ve Barcelona’da kiralık olarak forma giyen Felix, 2024 yazında 52 milyon euro karşılığında bonservisiyle Chelsea’ye transfer oldu. İngiliz ekibi ise bir sezon sonra oyuncuyu 35 milyon euroya Al-Nassr’a sattı.

MİLLİ TAKIMIN VAZGEÇİLMEZİ

Haziran 2019’da henüz 19 yaşındayken ilk kez Portekiz Milli Takımı forması giyen Joao Felix, o tarihten bu yana milli karma kadrosunun düzenli isimleri arasında yer alıyor. Ülkesi adına çıktığı 60 karşılaşmada 15 kez rakip fileleri havalandırma başarısı gösterdi.

Joao Felix için bomba iddia! İsmail Kartal istedi: Fenerbahçe devreye girdi

BU SEZONKİ FORM GRAFİĞİ

Bu sezon Al-Nassr formasıyla Suudi Pro Lig, Kral Kupası ve Afrika Şampiyonlar Ligi kulvarlarında toplam 8 resmi maça çıkan Portekizli yıldız, 680 dakika sahada kaldı. Deneyimli hücum oyuncusu, bu süre zarfında takımına 4 gol ve 3 asistlik katkı sağlayarak skorer kimliğini bir kez daha kanıtladı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Victor Osimhen ülkesinde olay oldu! Ağır silahlı korumalarla geldi, görenler gözlerine inanamadı
Yollar ayrıldı ama aşk bitmedi! Mauro Icardi için dikkat çeken Galatasaray hamlesi
Google Derinlemesine Analiz, Teyitli Haber! Tıkla ve favori kaynağın yap.
ETİKETLER
#Futbol
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.