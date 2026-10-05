Yeni sezon kadro planlaması doğrultusunda ara transfer dönemi çalışmalarına erkenden başlayan Fenerbahçe, kulisleri hareketlendiren dev bir transfere imza atmaya hazırlanıyor.

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HABERİN ÖZETİ Joao Felix için bomba iddia! İsmail Kartal istedi: Fenerbahçe devreye girdi Fenerbahçe, kanat ve orta saha transferleri doğrultusunda Al-Nassr'da forma giyen Portekizli yıldız Joao Felix'i kadrosuna katmak için harekete geçti. Joao Felix, kariyerine Avrupa'da devam etmek istiyor ve ayrılığa sıcak bakıyor. Fenerbahçe, oyuncunun durumu yakından takip ederek ilk temasları kurdu ve resmi bir hamle gelmesi halinde Felix'in masaya oturmaya hazır olduğu öğrenildi. Teknik direktör İsmail Kartal'ın hücum hattında görmeyi istediği çok yönlü oyuncu profiline uyan Felix için önümüzdeki ay resmi temasların hızlandırılması planlanıyor. Portekizli futbolcu, geçmişte Benfica, Atletico Madrid, Barcelona ve Chelsea gibi kulüplerde forma giydi. Felix, bu sezon Al-Nassr formasıyla 8 resmi maçta 4 gol ve 3 asistlik katkı sağladı.

Kanat ve orta saha bölgelerine doğrudan katkı sağlayacak kaliteli bir isim arayan sarı-lacivertli yönetimin transfer listesindeki son bomba Joao Felix oldu.

Geçtiğimiz sezon başında da Fenerbahçe'nin gündemine gelen 26 yaşındaki Portekizli yıldız, o dönem Chelsea’den 35 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr’ın yolunu tutmuştu. Ancak Suudi temsilcisiyle olan sözleşmesinin son senesine giren yetenekli futbolcunun, kariyerine yeniden Avrupa’da devam etmek istediği ve ayrılığa sıcak baktığı öğrenildi.

İSMAİL KARTAL’IN ARADIĞI JOKER: NELSON SEMEDO DEVREDE

Ortaya çıkan bu durum sarı-lacivertli yönetimi harekete geçirdi. Fenerbahçe, oyuncunun durumunu yakından takip ederek ilk temasları kurdu. Gelen bilgilere göre, beş büyük ligden şu an için somut bir teklif almayan Joao Felix, Fenerbahçe’den resmi bir hamle gelmesi halinde masaya oturmaya hazır.

Forvet arkası, sol kanat ve santrfor mevkilerinde görev alabilen çok yönlü oyuncu, teknik direktör İsmail Kartal’ın hücum hattında görmeyi çok istediği profille birebir örtüşüyor. Önümüzdeki ay resmi temasları hızlandırmayı planlayan transfer komitesine bu süreçte vatandaşı Nelson Semedo’nun da destek olacağı, Portekiz Milli Takımı'ndan arkadaşı Felix ile görüşerek transferde aktif rol üstleneceği belirtiliyor.

DÜNYA DEVLERİNİN FORMASINI GİYDİ, SERVET ÖDENDİ

Henüz 26 yaşında olmasına rağmen etkileyici bir kariyer geçmişine sahip olan Joao Felix; Benfica altyapısından yetiştikten sonra Atletico Madrid, Barcelona, Chelsea ve Milan gibi Avrupa devlerinin başarısı için ter döktü.

2018’de Benfica A Takımı’na yükselen yetenekli hücumcu, gösterdiği performansla 2019 yılında tam 127.2 milyon euro bonservis bedeliyle Atletico Madrid’e imza atarak dönemin en pahalı transferlerinden biri oldu. İspanya’da beklentilerin gerisinde kaldığı dönemlerde Chelsea ve Barcelona’da kiralık olarak forma giyen Felix, 2024 yazında 52 milyon euro karşılığında bonservisiyle Chelsea’ye transfer oldu. İngiliz ekibi ise bir sezon sonra oyuncuyu 35 milyon euroya Al-Nassr’a sattı.

MİLLİ TAKIMIN VAZGEÇİLMEZİ

Haziran 2019’da henüz 19 yaşındayken ilk kez Portekiz Milli Takımı forması giyen Joao Felix, o tarihten bu yana milli karma kadrosunun düzenli isimleri arasında yer alıyor. Ülkesi adına çıktığı 60 karşılaşmada 15 kez rakip fileleri havalandırma başarısı gösterdi.

BU SEZONKİ FORM GRAFİĞİ

Bu sezon Al-Nassr formasıyla Suudi Pro Lig, Kral Kupası ve Afrika Şampiyonlar Ligi kulvarlarında toplam 8 resmi maça çıkan Portekizli yıldız, 680 dakika sahada kaldı. Deneyimli hücum oyuncusu, bu süre zarfında takımına 4 gol ve 3 asistlik katkı sağlayarak skorer kimliğini bir kez daha kanıtladı.