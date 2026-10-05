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Spor
Avatar
Editor
 | Serhat Yıldız
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
05.10.2026
saat ikonu 10:26
|
GÜNCELLEME:
05.10.2026
saat ikonu 10:28

Yollar ayrıldı ama aşk bitmedi! Mauro Icardi için dikkat çeken Galatasaray hamlesi

Süper Lig devi Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra hiçbir takımla sözleşme imzalamayan ve serbest statüye düşen Arjantinli yıldız golcü Mauro Icardi hakkında sürpriz bir gelişme yaşandı. Avrupa devlerinin radarında olmasına rağmen henüz bir kulüple anlaşamayan tecrübeli santrforun, gözünü yeniden Süper Lig'e çevirdiği öne sürüldü. İşte detaylar...

Avatar
Editor
 Serhat Yıldız
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Yollar ayrıldı ama aşk bitmedi! Mauro Icardi için dikkat çeken Galatasaray hamlesi
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
05.10.2026
saat ikonu 10:26
|
GÜNCELLEME:
05.10.2026
saat ikonu 10:28

’a veda etmesinin ardından geleceği büyük bir merak konusu olan Mauro Icardi, dünyasının en çok konuşulan isimleri arasında kalmaya devam ediyor. 

Yollar ayrıldı ama aşk bitmedi! Mauro Icardi için dikkat çeken Galatasaray hamlesi

Bireysel antrenmanlarını aralıksız sürdüren ve yeni adresi konusunda henüz son kararını vermeyen 33 yaşındaki forvet için 'dan çok sayıda kulübün nabız yokladığı biliniyordu.

Yollar ayrıldı ama aşk bitmedi! Mauro Icardi için dikkat çeken Galatasaray hamlesi

AVRUPA DEVLERİYLE ANILDI AMA İMZA ATILMADI

Ayrılık sonrası İtalya’dan ve İngiltere Premier Lig ekibi ’ın gündemine gelen Arjantinli yıldız için İspanya La Liga temsilcilerinin de hamle yapabileceği belirtilmişti. Ancak yürütülen tüm temaslara ve iddialara rağmen tecrübeli golcünün transferi resmiyete dökülmedi ve masadaki ihtimaller somut bir sözleşmeyle sonuçlanmadı.

Yollar ayrıldı ama aşk bitmedi! Mauro Icardi için dikkat çeken Galatasaray hamlesi

"SARI-KIRMIZILI GÜNLERİNİ ÖZLEDİ"

Güney Amerika basınından El Neuve'de yer alan habere göre; Mauro Icardi, kariyerine yeniden Galatasaray çatısı altında devam etmek istiyor. İstanbul'da geçirdiği başarılı dönemi ve yakaladığı atmosferi özlediği ifade edilen yıldız futbolcunun, Türkiye’ye dönerek sarı-kırmızılı formayı tekrar giymeye oldukça sıcak baktığı aktarıldı. Icardi’nin bu talebi sonrası Galatasaray yönetiminin ve teknik heyetin nasıl bir adım atacağı ise merakla bekleniyor.

Yollar ayrıldı ama aşk bitmedi! Mauro Icardi için dikkat çeken Galatasaray hamlesi

İSTATİSTİKLERİYLE KULÜP TARİHİNE GEÇMİŞTİ

Galatasaray’da görev yaptığı 4 sezon boyunca hücum hattının en kritik ismi olan Icardi, sergilediği performansla kulüp tarihine adını yazdırmıştı. Sarı-kırmızılı forma altında toplam 134 resmi maça çıkan Arjantinli forvet, 77 gol ve 25 asistlik etkileyici bir skora imza attı.

Yollar ayrıldı ama aşk bitmedi! Mauro Icardi için dikkat çeken Galatasaray hamlesi

Süper Lig devinde geçirdiği süre boyunca 4 Süper Lig şampiyonluğu, 1 Türkiye Kupası ve 1 Türkiye Süper Kupası zaferi tadan Icardi'nin muhtemel geri dönüş ihtimali, sarı-kırmızılı taraftarlar arasında da büyük heyecana sebep oldu.

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ETİKETLER
#galatasaray
#Avrupa
#mauro icardi
#Futbol
#tottenham
#lazio
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