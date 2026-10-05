Yollar ayrıldı ama aşk bitmedi! Mauro Icardi için dikkat çeken Galatasaray hamlesi

Galatasaray’a veda etmesinin ardından geleceği büyük bir merak konusu olan Mauro Icardi, futbol dünyasının en çok konuşulan isimleri arasında kalmaya devam ediyor.

Bireysel antrenmanlarını aralıksız sürdüren ve yeni adresi konusunda henüz son kararını vermeyen 33 yaşındaki forvet için Avrupa'dan çok sayıda kulübün nabız yokladığı biliniyordu.

AVRUPA DEVLERİYLE ANILDI AMA İMZA ATILMADI

Ayrılık sonrası İtalya’dan Lazio ve İngiltere Premier Lig ekibi Tottenham’ın gündemine gelen Arjantinli yıldız için İspanya La Liga temsilcilerinin de hamle yapabileceği belirtilmişti. Ancak yürütülen tüm temaslara ve iddialara rağmen tecrübeli golcünün transferi resmiyete dökülmedi ve masadaki ihtimaller somut bir sözleşmeyle sonuçlanmadı.

"SARI-KIRMIZILI GÜNLERİNİ ÖZLEDİ"

Güney Amerika basınından El Neuve'de yer alan habere göre; Mauro Icardi, kariyerine yeniden Galatasaray çatısı altında devam etmek istiyor. İstanbul'da geçirdiği başarılı dönemi ve yakaladığı atmosferi özlediği ifade edilen yıldız futbolcunun, Türkiye’ye dönerek sarı-kırmızılı formayı tekrar giymeye oldukça sıcak baktığı aktarıldı. Icardi’nin bu talebi sonrası Galatasaray yönetiminin ve teknik heyetin nasıl bir adım atacağı ise merakla bekleniyor.

İSTATİSTİKLERİYLE KULÜP TARİHİNE GEÇMİŞTİ

Galatasaray’da görev yaptığı 4 sezon boyunca hücum hattının en kritik ismi olan Icardi, sergilediği performansla kulüp tarihine adını yazdırmıştı. Sarı-kırmızılı forma altında toplam 134 resmi maça çıkan Arjantinli forvet, 77 gol ve 25 asistlik etkileyici bir skora imza attı.

Süper Lig devinde geçirdiği süre boyunca 4 Süper Lig şampiyonluğu, 1 Türkiye Kupası ve 1 Türkiye Süper Kupası zaferi tadan Icardi'nin muhtemel geri dönüş ihtimali, sarı-kırmızılı taraftarlar arasında da büyük heyecana sebep oldu.