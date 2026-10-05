İbrahim Hacıosmanoğlu istifa ediyor mu? Riva'daki toplantı öncesi sürpriz başkan adayı!

Türk futbolu, tarihinin en çalkantılı ve kriz dolu süreçlerinden birini yaşıyor. Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu ile birlikte hakem camiasından dört önemli ismin tutuklanmasıyla patlak veren skandal, TFF üzerindeki baskıyı zirveye çıkardı.

Saha dışındaki bu krizlere A Milli Takım’ın sahadaki yetersiz sonuçları da eklenince, mevcut TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’nun koltuğu ciddi şekilde sallanmaya başladı.

RİVA'DA KRİTİK ZİRVE: GÖZLER SALI GÜNÜNE ÇEVRİLDİ

Futbol kamuoyunun kilitlendiği ana gündem maddesi, Riva’daki TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde gerçekleşecek olağanüstü toplantı. TFF Yönetim Kurulu’nun salı günü saat 15.00’te yapacağı kritik görüşmede, Başkan İbrahim Hacıosmanoğlu’nun görevinden istifa edebileceği konuşuluyor.

KULİSLERİ HAREKETLENDİREN İSİM: MUSTAFA ERÖĞÜT

Türkiye Futbol Federasyon'unda olası bir yönetim değişimi için kulis çalışmaları da şimdiden hız kazandı. Yeni TFF Başkanlığı için adı en güçlü şekilde geçen isim ise Mustafa Eröğüt oldu.

Eröğüt’ün, Alkın Kalkavan ve Bayram Saral gibi Türk futbolunun yakından tanıdığı tecrübeli isimleri de yanına alarak güçlü bir kurmay ekiple TFF yönetimine talip olduğu ve hazırlıklarını tamamladığı belirtiliyor.

HEM SPOR YÖNETİMİ TECRÜBESİ HEM SİYASİ DESTEK

Uzun yıllardır futbol yönetiminin merkezinde yer alan Mustafa Eröğüt, Başakşehir Kulübü’nde üstlendiği üst düzey görevlerin yanı sıra TFF bünyesinde de önemli sorumluluklar yürüttü. Eğitimini ABD’deki Ithaca College’da İşletme Yönetimi alanında tamamlayan ve ardından spor yönetimi üzerine yüksek lisans yapan Eröğüt, akademik birikimi ve idari tecrübesiyle dikkat çekiyor.

Eski TFF Başkanlarından Mehmet Ali Aydınlar’ın damadı olan Mustafa Eröğüt’ün, kulüpler birliği nezdindeki ağırlığının yanı sıra siyasetin üst kademelerinden de ciddi bir destek gördüğü iddia ediliyor.

Salı günü Riva’da yapılacak saat 15.00’teki toplantıdan çıkacak kararın, hem Hacıosmanoğlu’nun geleceğini hem de Eröğüt önderliğindeki yeni dönemin kapılarını aralayıp aralamayacağını netleştirmesi bekleniyor.