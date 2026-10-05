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Spor
Avatar
Editor
 | Serhat Yıldız
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
05.10.2026
saat ikonu 09:47
|
GÜNCELLEME:
05.10.2026
saat ikonu 09:50

İbrahim Hacıosmanoğlu istifa ediyor mu? Riva'daki toplantı öncesi sürpriz başkan adayı!

Türk futbolunu sarsan 'Hakemler dosyası' soruşturması kapsamında MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu başta olmak üzere birçok isim tutuklandı. Hakem camiasını derinden etkileyen tutuklama kararları ve A Milli Takım’ın son dönemdeki performans düşüşü, Türkiye Futbol Federasyonu yönetiminde ipleri tamamen kopardı. Türk futbolunun gözü Riva’da yapılacak kritik zirveye çevrilirken, kulislerde TFF Başkanlığı için sürpriz bir isim öne çıktı. İşte detaylar...

Avatar
Editor
 Serhat Yıldız
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İbrahim Hacıosmanoğlu istifa ediyor mu? Riva'daki toplantı öncesi sürpriz başkan adayı!
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
05.10.2026
saat ikonu 09:47
|
GÜNCELLEME:
05.10.2026
saat ikonu 09:50

Türk futbolu, tarihinin en çalkantılı ve kriz dolu süreçlerinden birini yaşıyor. Merkez Hakem Kurulu Başkanı ile birlikte hakem camiasından dört önemli ismin tutuklanmasıyla patlak veren skandal, üzerindeki baskıyı zirveye çıkardı. 

İbrahim Hacıosmanoğlu istifa ediyor mu? Riva'daki toplantı öncesi sürpriz başkan adayı!

Saha dışındaki bu krizlere A Milli Takım’ın sahadaki yetersiz sonuçları da eklenince, mevcut TFF Başkanı ’nun koltuğu ciddi şekilde sallanmaya başladı.

İbrahim Hacıosmanoğlu istifa ediyor mu? Riva'daki toplantı öncesi sürpriz başkan adayı!

RİVA'DA KRİTİK ZİRVE: GÖZLER SALI GÜNÜNE ÇEVRİLDİ

kamuoyunun kilitlendiği ana gündem maddesi, ’daki TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde gerçekleşecek olağanüstü toplantı. TFF Yönetim Kurulu’nun salı günü saat 15.00’te yapacağı kritik görüşmede, Başkan İbrahim Hacıosmanoğlu’nun görevinden istifa edebileceği konuşuluyor.

İbrahim Hacıosmanoğlu istifa ediyor mu? Riva'daki toplantı öncesi sürpriz başkan adayı!

KULİSLERİ HAREKETLENDİREN İSİM: MUSTAFA ERÖĞÜT

Türkiye Futbol Federasyon'unda olası bir yönetim değişimi için kulis çalışmaları da şimdiden hız kazandı. Yeni TFF Başkanlığı için adı en güçlü şekilde geçen isim ise Mustafa Eröğüt oldu.

İbrahim Hacıosmanoğlu istifa ediyor mu? Riva'daki toplantı öncesi sürpriz başkan adayı!

Eröğüt’ün, Alkın Kalkavan ve Bayram Saral gibi Türk futbolunun yakından tanıdığı tecrübeli isimleri de yanına alarak güçlü bir kurmay ekiple TFF yönetimine talip olduğu ve hazırlıklarını tamamladığı belirtiliyor.

İbrahim Hacıosmanoğlu istifa ediyor mu? Riva'daki toplantı öncesi sürpriz başkan adayı!

HEM SPOR YÖNETİMİ TECRÜBESİ HEM SİYASİ DESTEK

Uzun yıllardır futbol yönetiminin merkezinde yer alan Mustafa Eröğüt, Başakşehir Kulübü’nde üstlendiği üst düzey görevlerin yanı sıra TFF bünyesinde de önemli sorumluluklar yürüttü. Eğitimini ABD’deki Ithaca College’da İşletme Yönetimi alanında tamamlayan ve ardından spor yönetimi üzerine yüksek lisans yapan Eröğüt, akademik birikimi ve idari tecrübesiyle dikkat çekiyor.

İbrahim Hacıosmanoğlu istifa ediyor mu? Riva'daki toplantı öncesi sürpriz başkan adayı!

Eski TFF Başkanlarından Mehmet Ali Aydınlar’ın damadı olan Mustafa Eröğüt’ün, kulüpler birliği nezdindeki ağırlığının yanı sıra siyasetin üst kademelerinden de ciddi bir destek gördüğü iddia ediliyor.

İbrahim Hacıosmanoğlu istifa ediyor mu? Riva'daki toplantı öncesi sürpriz başkan adayı!

Salı günü Riva’da yapılacak saat 15.00’teki toplantıdan çıkacak kararın, hem Hacıosmanoğlu’nun geleceğini hem de Eröğüt önderliğindeki yeni dönemin kapılarını aralayıp aralamayacağını netleştirmesi bekleniyor.

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ETİKETLER
#TFF
#Futbol
#ibrahim hacıosmanoğlu
#Riva
#Ferhat Gündoğdu
#Mustafa Eröğüt
#Spor
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