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Spor
Avatar
Editor
 | Serhat Yıldız
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
08.10.2026
saat ikonu 15:01
|
GÜNCELLEME:
08.10.2026
saat ikonu 15:03

Barcelona'da Galatasaray maçı öncesi sürpriz hamle! Hansi Flick’ten beklenmedik karar

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde temsilcimiz Galatasaray ile kozlarını paylaşmaya hazırlanan Barcelona'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Zorlu bir fikstürün eşiğinde olan Katalan devinde teknik direktör Hansi Flick'in, sarı-kırmızılı maça sürpriz bir kadro tercihiyle çıkabileceği konuşuluyor. İşte detaylar...

Avatar
Editor
 Serhat Yıldız
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Barcelona'da Galatasaray maçı öncesi sürpriz hamle! Hansi Flick’ten beklenmedik karar
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
08.10.2026
saat ikonu 15:01
|
GÜNCELLEME:
08.10.2026
saat ikonu 15:03

ve 'da başarılı formunu korumak isteyen , adeta nefes kesen bir maç trafiğiyle karşı karşıya. 

Barcelona'da Galatasaray maçı öncesi sürpriz hamle! Hansi Flick’ten beklenmedik karar

Katalan ekibi, önündeki 15 günlük zaman diliminde 'ın yanı sıra , Real Madrid, Real Betis ve Getafe gibi birbirinden kritik 5 mücadeleye çıkacak.

Barcelona'da Galatasaray maçı öncesi sürpriz hamle! Hansi Flick’ten beklenmedik karar

HANSİ FLİCK RİSK ALMAK İSTEMİYOR

Art arda oynanacak yüksek tempolu karşılaşmalar öncesinde oyuncularını fiziksel olarak yıpratmak istemeyen Hansi Flick'in, kadro planlamasında radikal adımlar atabileceği öne sürüldü. Alman çalıştırıcının, özellikle PSG ve El Clasico'da oynanacak Real Madrid derbisini hesaba katarak Galatasaray karşısında as kadrosunu dinlendirmeyi gündemine aldığı belirtiliyor.

Barcelona'da Galatasaray maçı öncesi sürpriz hamle! Hansi Flick’ten beklenmedik karar

Sıkışık takvim nedeniyle oyuncuların sakatlık riskini en aza indirmeyi hedefleyen tecrübeli teknik adamın, İstanbul temsilcisine karşı saha süreceği 11'de rotasyona giderek bazı yıldız isimleri kulübede çekmesi bekleniyor.

Barcelona'da Galatasaray maçı öncesi sürpriz hamle! Hansi Flick’ten beklenmedik karar
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#galatasaray
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#Şampiyonlar Ligi
#Futbol
#paris saint-germain
#İspanya La Liga
#Spor
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