Barcelona'da Galatasaray maçı öncesi sürpriz hamle! Hansi Flick’ten beklenmedik karar

Şampiyonlar Ligi ve İspanya La Liga'da başarılı formunu korumak isteyen Barcelona, adeta nefes kesen bir maç trafiğiyle karşı karşıya.

Katalan ekibi, önündeki 15 günlük zaman diliminde Galatasaray'ın yanı sıra Paris Saint-Germain, Real Madrid, Real Betis ve Getafe gibi birbirinden kritik 5 mücadeleye çıkacak.

HANSİ FLİCK RİSK ALMAK İSTEMİYOR

Art arda oynanacak yüksek tempolu karşılaşmalar öncesinde oyuncularını fiziksel olarak yıpratmak istemeyen Hansi Flick'in, kadro planlamasında radikal adımlar atabileceği öne sürüldü. Alman çalıştırıcının, özellikle PSG ve El Clasico'da oynanacak Real Madrid derbisini hesaba katarak Galatasaray karşısında as kadrosunu dinlendirmeyi gündemine aldığı belirtiliyor.

Sıkışık takvim nedeniyle oyuncuların sakatlık riskini en aza indirmeyi hedefleyen tecrübeli teknik adamın, İstanbul temsilcisine karşı saha süreceği 11'de rotasyona giderek bazı yıldız isimleri kulübede çekmesi bekleniyor.